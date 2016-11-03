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Участвующие в боевых действиях в Сирии в составе частных военных компаний россияне пользуются по возвращении в Россию льготами, которые полагаются военнослужащим. Об этом сообщает Reuters.

Раненых наемников вывозят из Сирии на военных самолетах, а в России лечат в больницах для военнослужащих, сообщил на условиях анонимности врач российского военного госпиталя. По его словам, в его отделении лечились шесть или семь раненных в Сирии, которые при этом не были военными. В Москве и Петербурге есть еще как минимум два госпиталя, где лечат раненых наемников, заявил он.

Как сообщает Reuters, наемники прибывают в Сирию на российских военных самолетах и кораблях. Их действия тесно координируются с официальными российскими вооруженными силами.

По данным агентства, двое погибших в Сирии наемников, Максим Колганов и Сергей Морозов, были посмертно награждены орденом Мужества. Они воевали в Сирии в составе частной военной компании Вагнера. До этого они участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.

25 августа РБК со ссылкой на ряд источников сообщил, что использование в сирийской войне боевиков частной военной компании Вагнера, названной так по позывному ее главы Николая Уткина, обошлось в сумму от 5,1 до 10,3 миллиарда рублей. Часть расходов взяло на себя государство. Остальное финансирование обеспечили некие "высокопоставленные бизнесмены", имена которых собеседники издания отказались назвать даже при выключенных диктофонах.

Тренировки боевиков Вагнера ведутся в войсковой части № 51532 на хуторе Молькино в черте кубанского города Горячий Ключ - базе 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ. За аренду зданий и участка ЧВК не платит. В нескольких тендерах на содержание ВЧ-51532 участвовали фирмы "Мегалайн" и "Теплосинтез", связанные с петербургским олигархом Евгением Пригожиным. Еще одна фирма, имеющая отношение к олигарху, - "Ресторансервис плюс" - публиковала объявление о наборе сотрудников в столовую военной базы.Пригожина называют "личным ресторатором Путина".

В Сирии ЧВК Вагнера появилась незадолго до 30 сентября 2015 года, когда Россия открыто вмешалась в войну в ближневосточной стране. В окрестностях Латакии - родины правящего Сирией клана Асадов - и Алеппо были размещены почти 2,5 тысячи российский боевиков. Руководили их переброской ГРУ и ФСБ. Зарплаты наемникам выплачиваются наличными и официально не оформляются. Закупки оружия и снаряжения засекречены.

Средняя зарплата рядового в Сирии, по информации военного - источника издания, составляет 150 тысяч рублей; с учетом боевых и компенсаций общая сумма редко превышает 250-300 тысяч. Другой собеседник говорит у сумме до 500 тысяч рублей не считая премии. Именно на боевиков Вагнера, по данным источников РБК, приходятся основные потери России убитыми и ранеными. Число убитых разные собеседники называют различное: один говорит о 27 погибших, другой - минимум о 100. Между тем водитель ВЧ-51532 утверждает, что наемники составляют лишь половину убитых и треть раненых в Сирии.

Компенсации родственникам погибших боевиков составляют, по разным данным, от 1 до 5 миллионов рублей (5 миллионов - стандартная компенсация семье погибшего кадрового военного). Компенсация за ранение составляет, как утверждается, 500 тысяч рублей.

В начале августа британский телеканал Sky News приводил другие данные о численности погибших наемников - сообщалось, что число убитых боевиков составляет от 500 до 600. Между тем сведения о зарплатах в ЧВК Вагнера публиковались схожие - телеканал передавал, что она составляет около 250 тысяч рублей.