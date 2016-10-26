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32 процента немцев боятся, что разногласия между Россией и Западом по украинскому и сирийскому вопросам приведут к военному конфликту. Как передает Reuters, таковы результаты опроса, проведенного германским центром социальных исследований и статистического анализа Forsa среди 2504 респондентов.

Вместе с тем 64 процента опрошенных этих опасений не разделяют.

Особенно силен страх войны между Россией и Западом среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Вооруженного конфликта опасаются 63 процента сочувствующих этой политической силе.

41 процент опрошенных охарактеризовал отношения России и Запада как плохие, а еще 51 процент - как нехорошие. Хорошими отношения назвали лишь 6 процентов респондентов.

Как отмечается, страх войны в Германии традиционно силен, поскольку в национальной памяти немцев сохранилась травма от разрухи после Второй мировой войны и последующего разделения страны.

Вечером 19-го и в ночь на 20 октября в Берлине прошла встреча членов нормандской четверки - лидеров Германии, Франции, Украины и России, - посвященная урегулированию конфликта, спровоцированного Москвой на востоке Украины. Российский лидер Владимир Путин согласился на то, чтобы на востоке Украины была размещена вооруженная миссия ОБСЕ.

Непосредственно по окончании встречи в нормандском формате лидеры Германии, Франции и России обсудили ситуацию в Сирии. После этой встречи германский канцлер Ангела Меркель не исключила введения против России новых санкций в связи с бомбардировками Алеппо.