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Россия отозвала запрос на заход кораблей авианосной группы Северного флота в испанский порт Сеута для дозаправки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российское посольство в Мадриде.

В среду в испанском МИДе заявили, что отзовут выданное ранее разрешение на заход российскких в Сеуту, если получат подтверждение, что корабли направляются к берегам Сирии для участия в боевых операциях.

"Последние запросы на остановку в настоящее время рассматриваются на основании информации, которую мы получаем от наших союзников и от российских властей", - говорится в заявлении министерства.

Накануне генеральной секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об "озабоченности", связанной с тем, что корабли могут использоваться Россией для "активизации авиаударов по гражданским в Алеппо". При этом он уточнил, что страны альянса имеют право самостоятельно решать, пускать ли в свои порты российские корабли для дозаправки и пополнения запасов.

Разрешение Испании российскому тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов" и сопровождающей его группе кораблей дозаправиться в порту Сеута осудили европейские политики. "Только на прошлой неделе испанское правительство подписалось под заявлением Европейского совета, обвинив Россию в совершении военных преступлений против мирных жителей в Алеппо, а сегодня помогает флоту, у которого лишь одна цель - уничтожение Алеппо и враждебные действия по отношению к ЕС и НАТО", - написал ​глава Альянса либералов и демократов за Европу в Европарламенте, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

Экс-министр обороны Великобритании Джеральд Ховарт назвал решение Испании "совершенно неуместным" решение Испании. Позже действующий министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что страна будет "крайне обеспокоена", если кто-либо из союзников НАТО окажет помощь российским кораблям, направляющимся в Сирию.

15 октября авианосная группа Северного флота начала поход в район Средиземного моря. В ее составе - единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также четыре судна обеспечения.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море несут службу до десяти кораблей и судов обеспечения трех российских флотов.

21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия "для наращивания боевых возможностей" направит "Адмирала Кузнецова" в Средиземное море. "В целях реализации национальных интересов и поддержания мира в 2013 году мы возобновили свернутое в конце прошлого века постоянное присутствие сил ВМФ в восточной части Средиземноморья, - отметил министр. - Напомню, что в 1967 году нахождение в данном районе 5-й оперативной эскадры позволило не допустить разрастания вооруженного арабо-израильского конфликта и в дальнейшем явилось важным сдерживающим фактором для недружественных акций против Советского Союза".