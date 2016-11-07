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Либеральная оппозиция подала в мэрию Москвы уведомление о проведении 20 ноября митинга против бомбардировок Алеппо авиацией России и сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщил на своей ФБ-странице один из организаторов мероприятия - функционер Партии 5 декабря Сергей Давидис.

Наряду с Партией 5 декабря в подготовке митинга участвуют ПАРНАС, "Солидарность", Либертарианская партия и движение "За права человека".

Акцию предполагается провести с 13 до 15 часов на Пушкинской площади. В случае, если мэрия откажется согласовать митинг в этой точке, организаторы предлагают рассмотреть две альтернативные - Новопушкинский сквер и сквер у метро Трубная. Заявленная численность участников - 2 тысячи человек.

"У России слишком много проблем внутри страны, чтобы тратить необходимые для их решения ресурсы на войну, - объясняется идея митинга в посте Давидиса. - Мы требуем, чтобы военное вмешательство в Сирии было направлено исключительно на борьбу с международным терроризмом и осуществлялось совместно с международным сообществом под эгидой ООН".

Таким образом, полного отказа России от военных действий в Сирии организаторы не добиваются.

"Наряду с основной темой митинга, - также пишет Давидис, - на нем будут затронуты и тема агрессивной внешней политики кремлевского руководства в целом, и тема политических репрессий внутри России, ставших условием для последующих внешнеполитических авантюр".

В сентябре - октябре Россия вела интенсивные бомбардировки районов Алеппо, контролируемых оппозицией. Налетам подвергались гражданские объекты, что вело к значительным жертвам среди мирного населения. Демократические страны крайне резко отзывались о действиях Москвы; заявлялось о возможности введения новых санкций против России, а также о намерении добиться, чтобы Гаагский трибунал возбудил дело по факту налетов на сирийский город.

18 октября Россия объявила гуманитарную паузу, предполагающую прекращение бомбардировок. Эта гуманитарная пауза несколько раз продлевалась.

Между тем турецкое правительственное агентство Anadolu в воскресенье сообщило, что Россия сбросила на западные пригороды Алеппо Эль-Атариб, Дар-эль-Изза и Иббин парашютные бомбы. Погибли 11 человек, в том числе женщины и дети; еще 25 получили ранения. Разрушено больше 10 домов.