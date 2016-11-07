О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.256337.html
Также: Акции протеста, Регионы, Партии, Россия, Ближний Восток, Война, Криминал, Право, Политзеки, Политика, Мир, Происшествия, Общество | Персоны: Сергей Давидис

новость Либеральная оппозиция готовит митинг против бомбардировок Алеппо

07.11.2016
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera
Реклама

Либеральная оппозиция подала в мэрию Москвы уведомление о проведении 20 ноября митинга против бомбардировок Алеппо авиацией России и сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщил на своей ФБ-странице один из организаторов мероприятия - функционер Партии 5 декабря Сергей Давидис.

Наряду с Партией 5 декабря в подготовке митинга участвуют ПАРНАС, "Солидарность", Либертарианская партия и движение "За права человека".

Акцию предполагается провести с 13 до 15 часов на Пушкинской площади. В случае, если мэрия откажется согласовать митинг в этой точке, организаторы предлагают рассмотреть две альтернативные - Новопушкинский сквер и сквер у метро Трубная. Заявленная численность участников - 2 тысячи человек.

"У России слишком много проблем внутри страны, чтобы тратить необходимые для их решения ресурсы на войну, - объясняется идея митинга в посте Давидиса. - Мы требуем, чтобы военное вмешательство в Сирии было направлено исключительно на борьбу с международным терроризмом и осуществлялось совместно с международным сообществом под эгидой ООН".

Таким образом, полного отказа России от военных действий в Сирии организаторы не добиваются.

"Наряду с основной темой митинга, - также пишет Давидис, - на нем будут затронуты и тема агрессивной внешней политики кремлевского руководства в целом, и тема политических репрессий внутри России, ставших условием для последующих внешнеполитических авантюр".

В сентябре - октябре Россия вела интенсивные бомбардировки районов Алеппо, контролируемых оппозицией. Налетам подвергались гражданские объекты, что вело к значительным жертвам среди мирного населения. Демократические страны крайне резко отзывались о действиях Москвы; заявлялось о возможности введения новых санкций против России, а также о намерении добиться, чтобы Гаагский трибунал возбудил дело по факту налетов на сирийский город.

18 октября Россия объявила гуманитарную паузу, предполагающую прекращение бомбардировок. Эта гуманитарная пауза несколько раз продлевалась.

Между тем турецкое правительственное агентство Anadolu в воскресенье сообщило, что Россия сбросила на западные пригороды Алеппо Эль-Атариб, Дар-эль-Изза и Иббин парашютные бомбы. Погибли 11 человек, в том числе женщины и дети; еще 25 получили ранения. Разрушено больше 10 домов.

Оставить комментарий Обсудить
07.11.2016

новость Новости по теме
07.11.2016 Минобороны: Доклад HRW о бомбардировке школы в Сирии - "информационный вброс" →
05.11.2016 В Дублине у российского посольства прошла антивоенная акция →
04.11.2016 Российское посольство в Лондоне направило ноту протеста в британский МИД →
03.11.2016 Reuters: Российским наемникам в Сирии предоставляются льготы военнослужащих →
02.11.2016 Путин поручил ввести новую гуманитарную паузу в Алеппо →
31.10.2016 Лавров: Реакция Запада на ситуацию в Сирии напоминает истерику →
30.10.2016 СМИ: Россия отправила в Сирию три подлодки с крылатыми ракетами →
28.10.2016 Россию не избрали в новый состав Совета ООН по правам человека →
28.10.2016 Песков: Путин считает нецелесообразным возобновление авиаударов по Алеппо →
27.10.2016 Мальта отказалась заправлять российские военные корабли →
26.10.2016 Опрос: 32 процента немцев боятся войны с Россией →
26.10.2016 Россия отозвала запрос на заход авианосной группы в испанский порт →
26.10.2016 Минобороны назвало условия возобновления гуманитарных пауз в Алеппо →
25.10.2016 Чуркин: Новый проект резолюции СБ ООН по Сирии не соответствует подходам России →
23.10.2016 В Алеппо после перемирия возобновились ожесточенные бои →
21.10.2016 Гуманитарная пауза в Алеппо продлена до 24 октября →
21.10.2016 Брюссель: Россия сфабриковала данные об ударах бельгийских F-16 по Сирии →
20.10.2016 Меркель не исключила введения новых санкций ЕС против России →
18.10.2016 Россия приостановила удары по Алеппо →
19.08.2016 Мэрия Москвы согласовала акции "защитников Белого дома" →
16.08.2016 Мэрия Москвы запретила акции к годовщине революции 1991 года →
02.08.2016 Организаторы митинга против "пакета Яровой" согласились провести его в Сокольниках →
26.07.2016 Митинг против "закона Яровой" отменен организаторами →
14.06.2016 Согласование пикета против Чайки отозвали, сославшись на "Веселые старты" →
13.06.2016 В Москве прошла прогулка либералов к Большому Москворецкому мосту →
Фото и Видео
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27402
Play own
В защиту права на аборт
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Цензура в сердце
статья Сценарий суицида
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Саакашвили подал в отставку
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
новость Критик Кадырова исчез
Рамазан Джалалдинов приносит извинения Рамзану Кадырову. Кадр ГТРК "Грозный"
новость Русский марш за политзеков: ВИДЕО
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
новость Безумный марш патриотов: ВИДЕО
Нодовцы на Тверской 4 ноября 2016 года. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
статья Америка на пороке
Владимир Абаринов
новость Песков: Мы Джукановича не заказывали
Владимир Путин и Мило Джуканович, 2006 год. Фото: kremlin.ru
новость Кто заказал премьера Черногории
Мило Джуканович с Сергеем Лавровым. Фото: gov.me
в блоге За предсказуемые выборы
383
новость Молдавия избавляется от баз
На границе Украины и Приднестровья. Фото: evromaidan2014.com
новость Секретный суд в Астане
Тохтар Тулешов. Фото: today.kz
новость Вертухаи о Дадине и суициде
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость Васильева: Сталин - государственник
Ольга Васильева. Фото: mggeu.ru
в блоге Пыток без вины не бывает
26
в блоге Познер и диссиденты
383
новость Второй фронт против ИГ
Ракка после российской бомбежки, ноябрь 2015. Источник: longwarjournal.org
новость НАТО повысит боеготовность
Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Национальный вопрос к Путину
Николай Митрохин. Фото из личного архива