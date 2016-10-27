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Мальта не позволит заправить в своих портах корабли российской группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Об этом заявил министр иностранных дел страны Джордж Велла, сообщает Times of Malta. При этом глава мальтийского МИДа не стал отвечать, поступал ли от России запрос на заходы в порты.

По словам осведомленного источника Интерфакса, отказ ряда стран пополнить запасы кораблей авианосной группы не создаст проблем. "Согласно данным видеосъемки авианосной группы ВМФ России, выполненной самолетами ВМС Португалии и выложенной в интернете, в ее состав входят, в частности, большой морской танкер "Сергей Осипов", средний морской танкер "Дубна" и танкер "Кама", - отметил источник. Официально состав судов вспомогательного флота, вошедшего в авианосную группу Северного флота, не объявлялся.

"При нахождении группы в Восточном Средиземноморье не будет никаких проблем для того, чтобы осуществлять дозаправку кораблей от танкеров, которые, в свою очередь, на ротационной основе могут оперативно пополнять свои запасы в российских портах на Черном море", - сказал источник. - На выполнение такой операции - перехода из Восточного Средиземноморья в Новороссийск и обратно - танкеру потребуется 7-10 дней при том, что автономность авианосца составляет 45 суток".

По данным международной судоходной Автоматической идентификационной системы, в четверг корабли авианосной группы вошло в Средиземное море и находятся у побережья Марокко.

В среду в испанском МИДе заявили, что отзовут выданное ранее разрешение на заход российских кораблей в порт Сеута, если получат подтверждение, что корабли направляются к берегам Сирии для участия в боевых операциях. "Последние запросы на остановку в настоящее время рассматриваются на основании информации, которую мы получаем от наших союзников и от российских властей", - говорилось в заявлении министерства.

После этого в российское посольство в Мадриде заявили Россия отозвала запрос на заход кораблей в Сеуту для дозаправки. Это объяснили "изменением маршрута" кораблей.

Во вторник генеральной секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об "озабоченности", связанной с тем, что корабли могут использоваться Россией для "активизации авиаударов по гражданским в Алеппо". При этом он уточнил, что страны альянса имеют право самостоятельно решать, пускать ли в свои порты российские корабли для дозаправки и пополнения запасов.

Разрешение Испании российской авианосной группе дозаправиться в порту Сеута осудили многоие европейские политики.

15 октября авианосная группа Северного флота начала поход в район Средиземного моря. В ее составе - единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также четыре судна обеспечения.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море несут службу до десяти кораблей и судов обеспечения трех российских флотов.