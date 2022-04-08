

Поставка "Джавелинов". Фото: посольство США в Украине

Сенат США единогласно одобрил закон о программе ленд-лиза для Украины. По такой программе в годы Второй мировой войны США поставляли вооружения, продовольствие, стратегическое сырье и материалы Англии, СССР, Китаю и другим государствам, защита которых признавалась важной для обеспечения интересов национальной безопасности.

Нынешний законопроект о ленд-лизе пользуется двухпартийной поддержкой, поэтому он должен быть столь же единодушно принят Палатой представителей, а затем подписан президентом. Только вот произойдет это скорее всего не раньше конца апреля, поскольку сейчас конгрессмены отправляются на двухнедельные каникулы.

Программа принимается до 1 октября 2022 года с возможностью последующего продления.

Что реально может дать Украине новый закон о ленд-лизе? Он максимально ускорит процесс поставок. США смогут присылать Украине военные товары в долг или в лизинг, то есть в долгосрочную аренду. Таким образом, необходимое вооружение и прочие товары можно будет сразу же везти в Украину, не требуя предварительной оплаты за них (а для такой оплаты приходится выделять дополнительные кредиты или финансовую помощь Украине; теперь же бюрократическая волокита будет существенно сокращена).

Расплачиваться за ленд-лиз, притом на очень льготных для Украины условиях, придется только после официального окончания военных действий. Использованную боевую технику можно будет списать, а уничтоженные в ходе боевых действий оружие и техника вообще не подлежат оплате. Неизрасходованные же товары, материалы и вооружение нужно будет либо вернуть, либо оплатить их по символическим ценам.

Из тех вооружений, которые могут быть поставлены Украине по ленд-лизу в ближайшее время, можно назвать прежде всего состоящую на вооружении ряда восточноевропейских членов НАТО и Германии технику еще советского производства, особенно системы С-300, а также другие ракетные комплексы ПВО, ракетные противотанковые комплексы, танки и артиллерийские системы. Если же война затянется, вероятными представляются поставки самолетов советского производства из стран НАТО, а в дальнейшем также и американских самолетов и другой боевой техники.

В 1941-1945 годах сумма американских поставок по ленд-лизу составила 50,1 миллиарда долларов, из которых на долю Советского Союза пришлось 11,36 млрд, а на долю Англии - 31,4 млрд. Это немало, учитывая, что в 1940 году ВВП США оценивался в 101,4 млрд долларов. Поставки по ленд-лизу в СССР также осуществляли Англия и Канада. Все поставленные в СССР грузы, включая и те, что не дошли до пункта назначения, были оценены в 13,25 млрд долларов.

Вспомним сталинский тост, произнесенный 30 ноября 1943 года в Тегеране на торжественном обеде в честь дня рождения Черчилля: "Я хочу сказать вам, что, с русской точки зрения, сделали президент и Соединенные Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне - машины. Соединенные Штаты доказали, что могут производить от 8000 до 10 000 самолетов в месяц. Россия может производить самое большее 3000 самолетов в месяц. Англия производит 3000-3500 в месяц, в основном тяжелые бомбардировщики. Таким образом, Соединенные Штаты - это страна машин. Без этих машин, полученных по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну".

По свидетельству Хрущева, Сталин говорил ему, что "если бы США нам не помогли, то мы бы эту войну не выиграли: один на один с гитлеровской Германией мы не выдержали бы ее натиска и проиграли войну". "Этой темы официально у нас никто не затрагивал, - продолжает Хрущев, - и Сталин нигде, я думаю, не оставил письменных следов своего мнения, но я заявляю тут, что он несколько раз в разговорах со мной отмечал это обстоятельство".

В ряде отраслей поставки по ленд-лизу имели критическое значение для советской экономики. В частности, легирующие добавки для производства брони практически целиком поступали по ленд-лизу. Из Англии, США и Канады поступило более трети всей взрывчатки, использованной в Советском Союзе в годы войны. Из США и стран Британской империи в СССР поступило более 55% всего использованного в промышленности алюминия. Поставки меди составляли около 82,5% от объема советского производства.

По ленд-лизу было поставлено 57,8% от общего объема советского производства авиабензина. Фактически же поставки по ленд-лизу были включены в советское производство, поскольку использовались почти исключительно для разбавления советского авиабензина с целью повышения его октанового числа. Без поставок по ленд-лизу советская авиация осталась бы без горючего, да и самолетов было бы произведено вдвое меньше.

Также в СССР по ленд-лизу было поставлено 35 800 радиостанций, 5899 приемников и 348 локаторов, что обеспечило основные потребности Красной Армии. Из США поступило 32 200 мотоциклов, что в 1,2 раза превышало советское производство за 1941-1945 годы, и 409 500 автомобилей (СССР произвел в полтора раза меньше). Американские "студебеккеры", в частности, использовались в качестве артиллерийских тягачей. Кроме того, легендарные советские реактивные минометы "катюши" ставились почти исключительно на шасси "студебекерров". По ленд-лизу в СССР было доставлено 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов, что превосходило общее советское производство паровозов в 2,4 раза, а электровозов - в 11 раз.

Из Америки было получено 610 тысяч тонн сахара, то есть почти 30% сахара, потребленного в СССР в годы войны. А еще - 664,6 тысячи тонн мясных консервов - знаменитой американской тушенки. Это больше, чем совокупное советское производство всех консервов в годы войны. Американцы поставляли также свиное сало, меланж и другие продукты питания.

В то же время американские поставки танков и боевых самолетов были в несколько раз меньше советского производства. Американцы тогда делали упор на поставки сырья, оборудования и материалов для резкого наращивания советского производства вооружений и боевой техники.

С нынешним ленд-лизом для Украины ситуация иная. Ей срочно нужны поставки вооружений и боевой техники, готовых к немедленному использованию на поле боя.

Остановить российскую агрессию можно только военными средствами. Уже введенные санкции могут существенно повлиять на способность России вести войну только через несколько месяцев, а то и лет. Действительно же разрушительные санкции, которые могли бы дать немедленный эффект, Евросоюз вводить побаивается. После долгих согласований в Брюсселе наконец приняли пятый пакет санкций. Самая серьезная мера - запрет на импорт российского угля - по настоянию Германии вступит в силу только в середине августа, на месяц позже первоначально запланированного срока, и нанесет России ущерб на сумму 4 миллиарда долларов - это лишь булавочный укол. А из объявленной транспортной блокады сделано достаточно исключений, которые позволят ее обходить. Нефтяное же эмбарго, которое только и могло бы заставить Путина остановиться, похоже, отложено в долгий ящик.

Между тем Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News впервые признал "значительные потери" российских войск в Украине. Здесь можно усмотреть грозный признак: российское общество готовят к всеобщей или частичной мобилизации и к затяжной войне. А в такой войне способность Украины выстоять будет критическим образом зависеть от скорости и масштабов развертывания новой программы ленд-лиза.