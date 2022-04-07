С 24 февраля Евросоюз потратил один миллиард евро на поставки оружия Украине и 35 миллиардов - на российские энергоносители. Пока согласован только запрет на импорт российского угля. 212 депутатов Европарламента требуют немедленного введения нефтегазового эмбарго. Среди них француз Рафаэль Глюксман. Публикуем перевод его воззвания.

В истории бывают моменты, когда решается судьба народов, континентов или цивилизаций. Когда каждый оказывается лицом к лицу со своей ответственностью и совестью. Политические лидеры - даже в большей степени, чем другие, потому что от политических решений вновь зависит жизнь и смерть отдельных людей и целых народов.



Сегодня мы в Европе проживаем один из таких моментов. Безграничное зло, бушующее в Украине с 24 февраля 2022 года, потрясает и угрожает нам всем.



Детей в возрасте 3, 7 или 10 лет насилуют на глазах у родителей, организуются "сафари" - охота на ребятишек и подростков, проводятся бессудные казни, гранаты бросают в подвалы, где прячутся мирных жители... От каждого нового отчета о российских преступлениях мне тошно, меня переполняет гнев. Истязания в Буче - не единичный эксцесс. Ежечасно мы получаем новые свидетельства, новые доказательства, новые видеозаписи.



То есть на европейской земле совершаются преступления против человечности. Снова. Перед лицом такого ужаса все мы должны задаться вопросом: адекватен ли наш коллективный и индивидуальный ответ уровню творящегося бедствия? Делаем ли мы все возможное, чтобы остановить эти преступления и положить конец этой войне? Что касается европейских лидеров, то ответ - нет, к сожалению, нет.

Все упирается в эту проклятую цифру - 800 миллионов евро. Она постоянно приходит мне на ум и пронзает меня с каждым новым свидетельством, новым видео, новым репортажем. 800 миллионов евро - это сумма, которую мы ежедневно платим за импорт газа и нефти. Более 22 миллиардов с момента вторжения. Это деньги на оружие, на ракеты, на боеприпасы и все военные расходы оккупанта.

Никогда еще Европа не импортировала столько российского газа и нефти, как после начала вторжения в Украину. Никогда раньше. По объему и по стоимости.

Это и есть "твердый ответ" наших лидеров на возвращение войны на наш континент? Увеличение импорта углеводородов вместо его прекращения. Покупаем больше газа, чем когда-либо, у режима, который устраивает резню. Вливаем в кремлевскую казну больше денег, чем когда-либо. Это вся твердость, на которую способна Европа?

Да, мы фактически финансируем машину смерти, которую осуждаем. Мы делаем возможными преступления, которые нам отвратительны. Мы сами подпитываем угрозу, о которой кричим.

Абсолютно необходимо - а главное, вполне возможно - покончить с этим преступным соучастием. Пришло время ввести полное и немедленное эмбарго на весь европейский импорт российской нефти, угля и газа.

Да, некоторые из наших экономик зависят от этих энергоресурсов. Да, придется заплатить цену. Но дефицита не будет, и у нас есть средства, чтобы справиться с этим. Большой план солидарности между европейскими странами и внутри каждой страны может гарантировать, что самые бедные не будут платить по счетам за политические решения, которые мы обязаны принять.

По предварительным оценкам, эмбарго будет стоить Франции не более 0,3 процентного пункта ВВП, а Германии - не более 1 пункта. Чтобы не рисковать одним процентом ВВП, мы готовы смириться с уничтожением украинцев, финансировать армию, которая их убивает, и допустить затягивание войны, показав Путину, что ему не придется платить серьезную цену за то, что он ее начал и продолжает? Неужели?

Литва - европейская страна, которая, по всем расчетам, больше всех пострадает от запрета на импорт российского газа и нефти. Полностью зависимая от российского газа, она может потерять более 6 пунктов ВВП. И все же Литва поддерживает эмбарго, более того - она его уже ввела. Не дожидаясь остальных европейцев. Невзирая на французские колебания и немецкие блокировки. И почему? Потому что не степень зависимости приводит к бездействию (это было бы слишком простым объяснением, которое не учитывает позиции стран Балтии и Финляндии), а отсутствие политической воли, отсутствие осознания опасности, отсутствие смелости.

В Берлине (прежде всего) и в Париже, похоже, наши лидеры еще не поняли, что уже не время неустанно искать "приемлемый выход для Путина" (фашист либо побеждает, либо проигрывает) и что только разгром российской военной машины в Украине обеспечит нашу безопасность и свободу в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Если эта машина восторжествует, начнутся другие войны. Если она будет побеждена, этих войн не будет. Чтобы достичь этого, мы должны начать с прекращения финансирования!

Какая-никакая смелость, минимальная порядочность и истинный реализм заключаются в том, чтобы сегодня же положить конец этим 800 миллионам. Господин Макрон и господин Шольц, есть ли у вас эта смелость, эта порядочность и этот реализм? Это главный вопрос, который вам задают сегодня.

Вас не просят вести войну, вас просят всего лишь прекратить ее финансирование!

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