Что немцу здорово
Выступление вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха (справа). Кадр видео
Мобилизация и солидарность: в эти дни США, Великобритания и многие страны ЕС на словах и на деле поддерживают Украину. На этом фоне позиция Германии выглядит как апофеоз политики соглашательства и умиротворения агрессора: отказ поставлять вооружения и запрет на реэкспорт из Эстонии; невнятные заявления ведущих германских политиков о перспективах "Северного потока - 2" и финансовых санкциях. И, конечно, чудовищное пропутинское выступление командующего ВМС, вызвавшее дипломатическую бурю: вице-адмирал Шёнбах ушел в отставку, но это не меняет дела.
Берлину припомнили всё: от потворства путинскому газовому шантажу до пресловутой "формулы Штайнмайера", от поставок "Сименсом" турбин в оккупированный Крым в обход санкций до подлой позиции Германо-Балтийской торговой палаты в остром конфликте Литвы с Китаем.
В этой обстановке министр экономики Роберт Хабек не придумал ничего лучше, чем пообещать привлечь Россию к сотрудничеству в области поставок возобновляемых источников энергии. "Мы должны подумать о новых направлениях работы, которые могут помочь обеим сторонам выйти из этой конфронтационной ситуации", - сказал "зеленый" министр в интервью Der Spiegel.
Еще один повод для горького остроумия: московский корреспондент телеканала ARD заявил, что шведские танки на острове Готланд, конечно же, воспринимаются Россией как угроза.
Многолетняя пропутинская политика Германии подверглась "окончательному анализу". Чего в ней больше - исторической травмы или прагматизма? Почему новая правящая коалиция не оправдывает надежд?
Виталий Портников, украинский журналист
Эти высказывания вице-адмирала Шёнбаха - безусловно, позорный момент в немецкой внешней политике. Ведь о необходимости уважать интересы захватчика говорил не политический комментатор, а командующий одного из родов войск ФРГ, официальное лицо. И даже когда вице-адмирал Шенбах говорит, что он выражал свое частное мнение, мы прекрасно понимаем, что это часть настроений истеблишмента в ФРГ, что так считают очень многие политики и военные. Именно поэтому... ведущие руководители немецкого государства говорили, что "Северный поток - 2" - это проект, который преследует исключительно экономические интересы. Кстати, они продолжают говорить об этом даже сейчас... и таким образом объясняют подлинную сущность этого "Потока" - он был задуман для того, чтобы в случае большой войны России против Украины Германия продолжала без всяких проблем получать российский газ, а немцы смотрели бы за тем, как украинцы погибают под ракетными обстрелами и бомбежками российских ВС, по телевидению или на экранах своих компьютеров, не опасаясь, что в случае этого досадного инцидента они замерзнут.
Вольфганг Ишингер, немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности
Многие ли в Берлине осознают, какой огромный ущерб наносит наша непоследовательная политика в отношении Украины не только Германии, но и всему ЕС? Наши восточные партнеры все больше и больше держатся за США/НАТО, а авторитет ЕС страдает.
Виола фон Крамон-Таубадель, немецкий политик, депутат Европарламента ("Зеленые")
Куда это нас приведет? Впервые у консульства ФРГ в Харькове состоялась антигерманская манифестация, потому что люди на востоке столь разочарованы внешней политикой ФРГ. Они чувствуют, что Германия их предала и ЕС не поддерживает. Опасное развитие событий.
https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1485379294134255617
Илья Пономаренко, журналист The Kyiv Independent
Хорошо ли им (немецким политикам. - Ред.) спится, они ведь знают, что подрывают обороноспособность гордого свободного народа перед лицом агрессивной державы?
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1484599855074926602
"Европейская правда" (украинское издание)
...Да, мы знаем, что немецкая политика не поставлять оружие уходит корнями в трагические события прошлого века, что Берлин таким образом пытается избежать обвинений в участии в каких-либо конфликтах в мире (ссылка Берлина на необходимость сохранять нейтралитет из-за участия в мертвом нормандском формате - это только повод, в который никто не верит).
Но фактически политика Германии приводит к обратному результату: она становится участником конфликта, причем на стороне агрессора. К тому же в некотором роде повторяя события 1939 года, когда именно договоренность Берлина и Москвы "о ненападении" стала шагом к трагедии мирового масштаба.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7132975/
Якуб Янда, директор Центра европейских ценностей для политики безопасности (Прага)
"Северный поток - 2" и ложь многих ведущих немецких политиков вокруг него воспринимаются в Центральной Европе как воплощение алчности и коррупции элиты.
Немцы произносят много слов о принципах, но геополитическая безопасность Центральной и Восточной Европы продана за российские деньги.
Доверие подорвано.
Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии
Поскольку мы тоже были оккупированы Германией, могу сказать вот что. Сначала вы вторгаетесь. 80 лет спустя, когда страна, подвергшаяся нападению, просит помощи, вы отвечаете: нет, мы тогда на вас напали, так что сегодня не будет никакой помощи.
Может, это и называется неогегельянством?
Андрей Пионтковский, публицист
"Хороший Гитлер" цинично эксплуатирует чувства стыда и вины немецкого народа за преступления плохого Гитлера.
Остап Кармоди, журналист
Япония заявляет, что предпримет решительные действия в тесной координации с США, если Россия нападет на Украину.
Германия торгуется по поводу газа и SWIFT, блокирует поставки оружия и отказывается принимать звонки Байдена.
В 1918 победившие Германию союзники закрутили ей гайки так, что их сорвало с резьбы и к власти в стране пришел Гитлер.
В 1945 они учли эту ошибку и обращались с побежденной Германией совсем по-другому. Но, похоже, в результате опять всё испортили, правда, на этот раз уже в обратную сторону.
Том Роган, обозреватель The Washington Examiner
Перед лицом двух главных угроз безопасности Америки и демократическому мировому порядку, сложившемуся после Второй мировой войны, - Китая и России - Германия больше не является надежным союзником. Для Германии дешевый газ, экспорт автомобилей в Китай и желание успокоить г-на Путина оказываются важнее солидарности демократических союзников. Судьба Украины возложит на Германию тяжкое бремя ответственности.
https://www.wsj.com/articles/germany-reliable-american-ally-nein-weapon-supply-berlin-russia-ukraine-invasion-putin-biden-nord-stream-2-senate-cruz-sanctions-11642969767
Энн Эплбаум, журналист
Может, пора уже немцам (и не только им) догадаться, что если ты "против войны", ты должен помочь Украине сдерживать Россию. Отказываясь это делать, ты на практике "за войну". Это увеличивает вероятность вторжения.
А также немцам, может быть, полезно будет вспомнить, что у них в стране войну в течение полувека предотвращали 300 тысяч американских военнослужащих. Сдерживание работает.
https://twitter.com/anneapplebaum/status/1484585921534173191
Николя Тензер, французский эксперт-международник
Простите, что повторяюсь (я писал об этом задолго до последних событий), но давно пора положить конец франко-германскому тандему в области внешней политики и политики безопасности. Для Франции это препятствие, подрывающее доверие к ней в Европе.
Антон Шеховцов, специалист по путинскому влиянию в Европе
После аннексии Россией Крыма и вторжения в восточную Украину Германия стала крупнейшей западной державой, упорно пытающейся умиротворить режим Путина. Серийный характер этого умиротворения заставляет задуматься, не является ли Германия - в контексте агрессии России против Украины - частью проблемы, а не частью решения... Подыгрывая Кремлю по ряду важных вопросов, Германия сама себя подставляет под удар. Берлин не только подрывает свою репутацию среди западных партнеров, но и подрывает международный имидж ЕС как глобальной державы. К большому удовлетворению кремлевских клептократов, Берлин укрепляет веру Москвы в то, что ЕС недостоин уважения.
https://www.haaretz.com/world-news/why-is-germany-appeasing-putin-on-ukraine-1.10559009
Александр Морозов, эксперт ISANS
...Зачем сейчас долбить в эту тему "Потока", когда Германия и так тормозит его сертификацию. Ведь очевидно, что в Берлине эту бесконечно грубую кампанию из Киева - теперь, когда "Поток" приостановлен, - воспринимают как сугубо "проамериканскую" риторику. Киев хочет осложнить германо-американские отношения? Думаю, нет.
...Зачем повторять чудовищную логику Кремля в вопросе "немецкой вины"? ...Ведь в настоящий момент важно совсем не то, что немецкие лидеры в последние годы несколько раз публично выступали с темой ответственности за Вторую мировую войну в контексте обоснования современной политики Германии в отношении России. Важно сейчас то, что Кремль считает все это недостаточным и собирается развязать против Германии новую дискурсивную войну вокруг геноцида. И вот Киев - не понимая что делает - включается в эту же "дискурсивную войну" против Берлина. Прекрасно зная, что немцы никогда не разделяли немецкой вины "территориально" - на Украину, Беларусь, Россию, Кавказ и т.д.
Что получит Киев в результате этой кампании грубого хейта в отношении Германии? ...Так можно только добиться, что Германия, а вместе с ней и ряд стран альянса вместо участия в сегодняшней атаке на Кремль аккуратно отойдут в сторону, вместо того чтобы активизировать свои позиции.
Оксана Шмис, иторик, политолог
Ostpolitik, основанная на бизнес-интересах без четкой политической цели, устарела... В период устроенного Россией кризиса европейская безопасность может быть определена только в терминах "западная безопасность против российской".
...Некоторые немецкие политики потеряли связь с реальностью и подрывают европейское и трансатлантическое единство... Германия любит мир, но, как ни парадоксально, ее исторически обоснованный страх перед войной может разжечь конфликт, если ослабит западное сдерживание. На данный момент изменение политики выглядит маловероятным. Любые изменения в мировоззрении могут произойти после того, как станут ясны последствия слишком миролюбивой политики.
Матье фон Рор, зав. международным отделом Der Spiegel
В сегодняшней внешней политике Германии главный гандикап - СДПГ канцлера Шольца. В этой партии, как показал нынешний кризис, очень многие в своем подходе к Москве все еще испытывают ностальгию, хотя это больше пристало Левой партии... В наши дни, если член СДПГ требует проводить Ostpolitik, это всего лишь припарка и свидетельство непонимания России.
...Отчасти проблема заключается в том, что многие в СДПГ и в Германии в целом продолжают воспринимать Шредера как совершенно нормального экс-канцлера и как заслуженного государственного деятеля. На самом деле он не кто иной, как платный лоббист на содержании Москвы.
...Теперь канцлеру Шольцу предстоит противостоять пророссийской ностальгии в своей партии и четко обозначить санкционные меры. Они, конечно же, должны включать в себя и "Северный поток - 2". Европа будет оставаться слабой до тех пор, пока Германия будет медлить с четким указанием возможных последствий для Москвы.
https://www.spiegel.de/international/europe/faltering-foreign-policy-germany-has-a-russia-problem-a-613608d1-1222-48fa-91ca-25be2b2d664b
Бенджамин Вольф, историк, журналист
Проще всего считать, что Германия - это в геополитическом смысле такая большая Швейцария. Задайтесь вопросом: что бы делала Швейцария в той или иной ситуации? Вот к этому и будет тяготеть Германия. Да, я понимаю, что Германия намного более крупная страна, член НАТО, призвана использовать свою лидирующую роль в ЕС и так далее. Но нет. Ее собственное представление о себе, ее геополитические взгляды, ее амбиции - это вгляды и амбиции маленькой богатой страны, которая хочет, чтобы ее оставили в покое.
...Мне кажется, многие в Европе и на Западе до сих пор не врубаются, насколько глубоко Германия демилитаризована - не только на практике, но и в менталитете народа, его интеллектуального, делового и политического класса. Да, их компании могут экспортировать оружие в разные места, и это, конечно, крайнее лицемерие. Но дело в том, что к этому подходят как к бизнесу - и кстати, в самой Германии по этому поводу тоже много критики. Но активно вооружать кого-то - Германия просто не знает, как это делается.
Из открытого письма 73 немецких экспертов
Нападение Путина на Украину в 2014 году кажется почти логическим следствием того, что в предыдущие двадцать лет Германия закрывала глаза на российскую неоимпериалистическую политику... Кремль требует полномочий для прекращения действия международного права в Европе.
На фоне таких потрясений Германия должна, наконец, сойти со своего особого пути в Восточной политике. Преступления нацистской Германии на территории сегодняшней России с 1941 по 1944 год не годятся для оправдания немецкого нежелания реагировать на реваншизм и международноправовой нигилизм Кремля. Особенно, когда - как в случае с Украиной - речь идет о вторжении России на международно признанную территорию другого государства, уже бывшего прежде жертвой экспансионистской политики Германии. Нельзя мириться с продолжающимся демонстративным нарушением основных принципов ООН, ОБСЕ и Совета Европы, официально предпринятым Москвой в Восточной, а теперь и в Северной Европе.
В политику ФРГ в отношении России должны быть внесены коренные исправления. Прежняя чисто словесная или символическая реакция Берлина на российские ревизионистские авантюры, как и в прошлом, будет лишь искушать Кремль к дальнейшим авантюрам. Как ключевая страна ЕС, НАТО и западного сообщества ценностей, Германия несет особую ответственность.
Статьи по теме
"Глобальные агрессоры обнаглели"
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила с программной речью о противостоянии "глобальных агрессоров" и свободного мира. Защита Украины касается всех, заявила Трасс. Публикуем ее речь с сокращениями.
Трубовая повинность
Путин стремится уничтожить украинскую газотранспортную систему. Пока у него не вышло - сертификация "Северного потока - 2" откладывается до мая следующего года.
Холодная зима 2023-го
Если "Северному потоку - 2" статуса независимого оператора не дадут, ничего не закончится. Мы увидим такие маневры, о которых еще и не подозреваем, - вплоть до появления в России новых компаний, которые захотят и смогут поставлять газ в Европу. Да почему новых - можно и старых! Вон сечинская "Роснефть" вполне подойдет на такую роль.