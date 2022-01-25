

Выступление вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха (справа). Кадр видео

Мобилизация и солидарность: в эти дни США, Великобритания и многие страны ЕС на словах и на деле поддерживают Украину. На этом фоне позиция Германии выглядит как апофеоз политики соглашательства и умиротворения агрессора: отказ поставлять вооружения и запрет на реэкспорт из Эстонии; невнятные заявления ведущих германских политиков о перспективах "Северного потока - 2" и финансовых санкциях. И, конечно, чудовищное пропутинское выступление командующего ВМС, вызвавшее дипломатическую бурю: вице-адмирал Шёнбах ушел в отставку, но это не меняет дела.

Берлину припомнили всё: от потворства путинскому газовому шантажу до пресловутой "формулы Штайнмайера", от поставок "Сименсом" турбин в оккупированный Крым в обход санкций до подлой позиции Германо-Балтийской торговой палаты в остром конфликте Литвы с Китаем.

В этой обстановке министр экономики Роберт Хабек не придумал ничего лучше, чем пообещать привлечь Россию к сотрудничеству в области поставок возобновляемых источников энергии. "Мы должны подумать о новых направлениях работы, которые могут помочь обеим сторонам выйти из этой конфронтационной ситуации", - сказал "зеленый" министр в интервью Der Spiegel.

Еще один повод для горького остроумия: московский корреспондент телеканала ARD заявил, что шведские танки на острове Готланд, конечно же, воспринимаются Россией как угроза.

Многолетняя пропутинская политика Германии подверглась "окончательному анализу". Чего в ней больше - исторической травмы или прагматизма? Почему новая правящая коалиция не оправдывает надежд?