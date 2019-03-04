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статья Захлебнулись своим ядом

Борис Соколов, 04.03.2019
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
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статья Статья

Ничто человеческое

С одной стороны, если в подчинении у этого человека находятся все мишкины и чепиги, сколько их есть в России, то взывать надо именно именно к нему. Громко, проникновенно, чтобы все слышали. С другой стороны, вообще полезно напоминать Путину о тех, кто был убит по его приказу или кого убили невзначай, неряшливо исполняя другой его приказ. И не раз в год напоминать, но каждодневно.

Илья Мильштейн
04.03.2019
статья Статья

Герои России

С точки зрения общественного мнения - что российского, что западного - отравители из Солсбери должны были быть простыми прапорщиками, которым доверили нехитрую операцию по обрызгиванию дверной ручки, а они и ту провалили. Но чтобы полковник, чтобы Герой России?

Виталий Портников
27.09.2018

Год назад, 4 марта 2018 года, на улице в британском городке Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот день стал рубежом в восприятии путинской России западным, да и всем остальным миром. За прошедший год было вполне достоверно установлено, что полковник Скрипаль и его дочь были отравлены веществом класса "Новичок", которое разрабатывается только в России, и что их отравители Александр Петров и Руслан Боширов - на самом деле кадровые полковники ГРУ и Герои России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Уже один тот факт, что в богом забытом Солсбери с шеститысячным населением оказались в один день сразу три полковника ГРУ - один отставной и двое действующих, - делает неубедительными все горы пропагандистской лжи, которые нагромоздили российские телеканалы и официальные лица в попытке доказать, что Россия непричастна к отравлению Скрипалей.

Это преступление носило откровенно демонстративный характер. Расчет был на то, что британские власти, как и в случае с отравлением Александра Литвиненко, ответят антироссийскими санкциями, которые помогут сплотить большинство россиян вокруг Путина накануне президентских выборов. В Кремле надеялись, что, как и в тот раз, санкции будут умеренными, не получат серьезной поддержки со стороны союзников Лондона и через несколько месяцев двусторонние отношения более или менее нормализуются. Но здесь Москва просчиталась.

В Лондоне наконец поняли, что сравнительно мягкая реакция на отравление Литвиненко и на другие художества российских "рыцарей плаща и кинжала" спровоцировала применение "Новичка", который потенциально может убить десятки и сотни тысяч людей. И на этот раз ответ Великобритании, полностью поддержанный ее союзниками, был максимально жестким. Последовала массовая высылка российских дипломатов из Англии и других западных стран, по масштабам заставляющая вспомнить худшие годы холодной войны. Британские спецслужбы заявили, что полностью обезвредили российскую разведывательную сеть в стране. Активно бороться с российскими агентами начали и другие страны НАТО. Главное же, и лидеры, и общественное мнение большинства западных стран осознали, что с Путиным просто нельзя иметь дело, что он не собирается соблюдать даже минимально необходимые нормы цивилизованного поведения (если бы это осознание пришло в 2006 году, после гибели Литвиненко, быть может, не было бы ни аннексии Крыма, ни войны в Донбассе).

Москва своими действиями загнала себя в тупик, из которого нет выхода. Признавать, что преступление в Солсбери совершила Россия, нельзя, поскольку это будет означать признание государственного преступления с неизбежными санкциями против самых высокопоставленных руководителей. Выдвинуть же сколько-нибудь убедительную версию о причастности к отравлению в Солсбери британских, американских или иных западных спецслужб не получается. В "грандиозную антироссийскую провокацию в Солсбери" мало кто верит даже в самой России.

Тем не менее Кремль принимает меры, чтобы свидетелей преступления в Солсбери не осталось. Сразу после того, как The Insider и Bellingcat раскрыли настоящие имена и принадлежность к ГРУ Петрова и Боширова, в катастрофе вертолета погиб заместитель генпрокурора России Саак Карапетян, курировавший расследование дела Скрипалей. Замечу, что до него ни один из заместителей генерального прокурора СССР и России не умирал на своем посту. А через полтора месяца якобы из-за скоротечного онкологического заболевания умер начальник ГРУ Игорь Коробов. Тут стоит заметить, что его предшественник Игорь Сергун в январе 2016 года умер тоже при весьма странных обстоятельствах, якобы от сердечного приступа. А вот до Сергуна ни один начальник ГРУ начиная со Второй мировой войны не умирал на своем посту.

Череда смертей заставляет предположить, что сами Петров и Боширов вряд ли до сих пор остаются в живых. Считается, что они живы: недавно американский Конгресс ввел против них персональные санкции, а сын погибшей от "Новичка" англичанки написал письмо Путину с просьбой выдать убийц британскому правосудию. Выдать никак не получится, но российское посольство в Лондоне уже пообещало встретиться с автором письма и, очевидно, попытаться убедить его, что его мать стала жертвой "провокации британских спецслужб". А посол Александр Яковенко требует от The Mail on Sunday извинений за утверждение о том, что он в советское время являлся агентом КГБ. Ну, не знаю как в советское время, а доставка порции "Новичка" в Лондон дипломатической почтой вряд ли состоялась без ведома посла.

Петров и Боширов, конечно, не смогут присутствовать на "Скрипальских чтениях" в МГУ, а вот появление в соцсетях аккаунтов от их имени кажется вполне вероятным. Как раз будет работа для пригожинской фабрики троллей по обличению "британских провокаторов". Потоки кремлевской лжи не иссякнут, но вряд ли они кого-то смогут убедить.

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Борис Соколов, 04.03.2019
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 03.03.2019
в блоге "Скрипальские чтения" в МГУ
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Илья Мильштейн

Изменник за Родину

Илья Мильштейн, 03.10.2018

Выясняется например, что Скрипаль остро переживал распад Советского Союза и ненавидел первого президента России Бориса Ельцина. Открывается также, что он был поражен масштабами коррупции, царившей в ГРУ и в ФСБ, о чем информировал Ми-6 из патриотических, что ли, побуждений, но и за деньги. Когда же бывший полковник переехал в Великобританию, то на чужбине повел себя странно.
Виталий Портников

Предъявители отравителей

Виталий Портников, 13.09.2018

А это просто банда гопников, рейдернувшая государственную машину. Эти люди искренне не понимают не только то, что заказные убийства аморальны. Они не понимают, зачем скрывать убийц. Ведь сказано же - их там не было. Для тех, кто не понял, - изберем подозреваемого депутатом. Из тех, кто опять не понял, - сделаем сочную отбивную. Рот закрыл и отвалил.
Илья Мильштейн

Сообразили про двоих

Илья Мильштейн, 07.09.2018

Наверняка в поисках убийц сыщикам пришлось проверять разные версии, пока не подтвердилась самая тупая: прилетели из Москвы, попрыскали где надо, выкинули пузырек "в форме флакона" от знаменитой фирмы - и тут же улетели, причем опять в Москву. Вопрос сводится к тому, как быстро вражеским контрразведчикам удалось выйти на след этих двоих из ларца и что еще они знают.
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