О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.273135.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.273135.html
Также: Президент, Спецслужбы, Европа, Террор, Право, История, Украина, Россия, Мир, Происшествия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Борис Ельцин, Виктор Янукович

статья Изменник за Родину

Илья Мильштейн, 03.10.2018
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
Реклама
статья Статья

Герои России

С точки зрения общественного мнения - что российского, что западного - отравители из Солсбери должны были быть простыми прапорщиками, которым доверили нехитрую операцию по обрызгиванию дверной ручки, а они и ту провалили. Но чтобы полковник, чтобы Герой России?

Виталий Портников
27.09.2018
статья Статья

Предъявители отравителей

А это просто банда гопников, рейдернувшая государственную машину. Эти люди искренне не понимают не только то, что заказные убийства аморальны. Они не понимают, зачем скрывать убийц. Ведь сказано же - их там не было. Для тех, кто не понял, - изберем подозреваемого депутатом. Из тех, кто опять не понял, - сделаем сочную отбивную. Рот закрыл и отвалил.

Виталий Портников
13.09.2018
статья Статья

Сообразили про двоих

Наверняка в поисках убийц сыщикам пришлось проверять разные версии, пока не подтвердилась самая тупая: прилетели из Москвы, попрыскали где надо, выкинули пузырек "в форме флакона" от знаменитой фирмы - и тут же улетели, причем опять в Москву. Вопрос сводится к тому, как быстро вражеским контрразведчикам удалось выйти на след этих двоих из ларца и что еще они знают.

Илья Мильштейн
07.09.2018

Чужая душа - потемки. Это пословица про всех нас, умных и глупых, циничных и простодушных, добрых и злых. Это формула универсальная, и нечего удивляться, обнаружив, что в любом самом неказистом с виду гражданине копошатся чувства и мысли глубокие, неожиданные, противоречивые, загадочные, парадоксальные. Надо радоваться, отыскивая в потемках чужой души столь несомненное доказательство ее бессмертия.

В этом смысле весьма показателен случай Сергея Скрипаля.

При поверхностном знакомстве с его биографией может показаться, что этот человек прост и все происходящее с ним банально. Служил в нашей разведке, разочаровался, стал работать на англичан, был разоблачен и посажен, потом его обменяли, потом отравили - с кем не бывает. Понятно вроде, какие чувства должен испытывать и какие мысли высказывать бывший полковник ГРУ, поселившись в Солсбери и возобновив контакты с теми, кто его завербовал. А в особенности после того, как очнулся в больничной палате и узнал, что от яда, разбрызганного соотечественниками, едва не погибла его родная дочь. Иначе не постичь, что заставляло Сергея Викторовича предавать "контору", рискуя жизнью, и продолжать активное сотрудничество с западными спецслужбами, чудом освободившись.

Тем не менее журналист Марк Урбан, которому удалось в процессе написания книги поближе познакомиться со Скрипалем, рисует портрет совершенно непостижимый. Выясняется например, что перевербованный остро переживал распад Советского Союза и всеми силами своей таинственной души ненавидел первого президента России Бориса Ельцина. Открывается также, что он был поражен масштабами коррупции, царившей в ГРУ и в ФСБ, о чем информировал Ми-6 из патриотических, что ли, побуждений, но и за деньги. Когда же бывший полковник переехал в Великобританию, то на чужбине повел себя странно.

С одной стороны, он охотно консультировал явных врагов Отечества, рассказывая им о преступлениях российских спецслужб. С другой стороны, не скрывал своих симпатий к президенту Путину, активно поглощая продукцию Первого телеканала и высказывая идеи, близкие скорее Боширову-Петрову, как бы их там ни звали, нежели изменнику Родины. Дескать, Крым наш, а в Донбассе мы не воюем, не то давно бы водрузили трехцветный флаг над киевской Радой. Когда же Сергей Викторович пришел в себя, спасенный британскими врачами, то долго не мог поверить, что ядом "Новичок" его и дочку отравили российские граждане по приказу Кремля. Хотя был осведомлен о принятых в ГРУ методах расправы с предателями и в беседе с Урбаном признавал, что и сам боится Владимира Владимировича, и многие его боятся.

Рациональному объяснению все эти речи Скрипаля не поддаются. Если ты сдаешь шпионскую агентуру потенциальному противнику, то, вероятно, не должен ликовать по поводу того, что Крым приплыл в родную гавань. Если знаешь, как наказывают некоторых твоих товарищей по несчастью, то, наверное, не следует поражаться, что дошла очередь и до тебя. Если смертельно боишься любимого президента, то, по-видимому, есть причины считать его убийцей.

Собственно, миллионы людей на земле разделяют с тобой эти страхи, и практически все они верят, что именно по его воле были убиты тысячи и тысячи русских, украинцев, чеченцев, сирийцев, - и что невероятного в том, что солсберецкий собор двое героев тоже осматривали по его поручению? Однако отравленный эту версию отвергает, и, по словам автора книги The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy, требуется вмешательство специалиста и сеансы "сложной психологической коррекции", чтобы несчастный осознал случившееся во всей полноте.

И что тут скажешь, размышляя о его судьбе, кроме утешительных слов насчет чужой души? Можно разве еще прибавить, что душа советского человека - это потемки особого рода, совсем уж непроницаемые для посторонних глаз. А душа советского, затем российского военного разведчика, пережившего тюрьму и суму, - это такая темень, что нефига и мечтать что-нибудь в ней разглядеть.

Остается лишь догадываться, что преобладают в его речах растерянность, тревога, расчет и та специфическая хитрость, которая свойственна выходцам из сверхсекретных организаций. Так что и не поймешь, где там кончается искренний патриотизм и начинается затейливая игра по правилам, которым обучали в разведшколе. Что произносится искренно, а что - для чужих ушей, для бывших сослуживцев и лично Владимира Владимировича и с той целью, чтобы больше не трогали - ни перебежчика, ни его дочь. Какие им всем сигналы посылаются через редактора BBC, и что еще транслируется в книге, которую разным читателям, включая экспертов ФСБ и ГРУ, предстоит прочесть. Почему, наконец, он совершенно не боится обидеть англичан, с которыми отважно делится своими геополитическими воззрениями на Крым и Донбасс, выражая недоверие сотрудникам контрразведки и Скотленд-Ярда.

Впрочем, главная новость, которую мы узнаем из книги, - это что Сергей Скрипаль жив и внятно отвечает на вопросы посетителей. Новость очень хорошая. Новость обнадеживающая. Новость, великолепно гармонирующая со свежими сообщениями про одного из его несостоявшихся убийц и любопытной исторической информацией. Получается, что Анатолий Чепига года за четыре до того, как отравить помилованного, на свой лад его порадовал, участвуя в спасении Януковича и аннексии Крыма. Связывая данные эпизоды, Сергей Викторович наверняка их как-то осмысливает и делает выводы. Но что при этом думает и до чего додумывается - бог весть, ибо чужая душа потемки.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 03.10.2018
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ложно и нужно

Илья Мильштейн, 25.05.2018

Главная беда в том, что во всех перечисленных нами случаях так называемая правда, вопреки стараниям искусников, остается правдой - натуральной, неподдельной, неопровержимой. Что ж, тем ценней для нас, потребителей тотального вранья, что никого они обмануть не могут - ни Греф с Тимченко, ни Яковенко с Захаровой, ни Шойгу с Лавровым.

Илья Мильштейн

Остров чудовищ

Илья Мильштейн, 20.04.2018

Павла I они тоже убили. И Распутина не пощадили, изверги. Вообще неисчислимы злодеяния, совершенные подданными британской короны, и в списке, обнародованном вчера Марией Захаровой, упомянуты далеко не все. Однако нас, конечно, более всего впечатляют преступления против российской власти, включая убийство императора и любимого колдуна императрицы.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Отрава у дома

Виталий Портников, 05.04.2018

Именно поэтому они сегодня нагнетают истерию вокруг дела об отравлении Скрипалей - обвиняют, ерничают, истерят, лгут, изгаляются. Это отличная возможность замаскировать своим праведным гневом и защитой оскорбленной России вонь Волоколамска и смрад Кемерова.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Откуда столько яда?

Илья Мильштейн, 04.04.2018

Грушко раскрыл истинную причину, по которой американцы с их европейскими прихвостнями собираются резко увеличивать общий военный бюджет. Выяснилось, что все дело в русофобии. Обозначилась и методика. Для того чтобы напитать свое чувство ненависти к нашей стране, враги отравили в Лондоне отца и дочь Скрипалей.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Хаморужие

Илья Мильштейн, 26.03.2018

Тогда и уклончивый, как правило, Песков просто обязан говорить о "невиданном хамстве" и "граничащем, наверное, с бандитизмом" поведении наших уважаемых партнеров. Вот он и говорит, и незачем указывать ему и многим другим российским политикам и пресс-секретарям, что они играют с огнем.
новость Новости по теме
02.10.2018 Скрипаль передал Ми-6 сведения о коррупционной схеме Патрушева →
01.10.2018 Канев: Чепига руководил эвакуацией Януковича →
28.09.2018 СМИ: Информация Скрипаля позволила раскрыть трех российских агентов в Эстонии →
26.09.2018 The Insider и Bellingcat: Боширов - это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига →
07.09.2018 NYT: Скрипаль консультировал испанскую разведку →
Фото и Видео
43232
Play own
Мы вас не боимся
43231
Play own
Русские титушки
43229
Play own
Избиение демонстрантов в Петербурге
29246
Play own
Протест на МКАДе: Путин не виноват
Реклама


Выбор читателей
статья Голодовка Сенцова: 143-й день
новость Как Трамп помогал папе
Фред Трамп. Фото: Википедия
новость Как уесть доллар
Доллары. Фото с сайта www.gra-america.org
новость Охота на ракеты
Бейли Хатчисон. Фото: nato.usmission.gov
РЕКЛАМА
в блоге Отравители-любители
383
новость Тайна дагестанской казни
Гасангусейн и Наби Гасангусеновы. Источник: islamnews.ru
статья Боширов, Чепига и другие
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Карелия: педофилией по истории
Сергей Колтырин. Фото: karelia.news.ru
новость Умер Роман Карцев
Роман Карцев в роли Швондера
новость Феодосия: на страже чести Киселева
Вилла Дмитрия Киселева в Коктебеле. Фото: abitant.com
новость Урал: пытки за ваши деньги
Чебаркуль. Фото: Википедия
новость Ролдугину подадут на детей
Сергей Ролдугин. Фото: sochisirius.ru
статья Диалог с тюремщиком
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Москва: украинский политик в СИЗО
Николай Рудьковский. Источник: wz.lviv.ua
новость Чеченско-башкирская война
После драки в Темясове. Кадр видео ProUfu.Ru
новость За Сенцова требуют Бута и Бутину
Олег Сенцов, 09.08.2018. Источник: ФБ-страница Людмилы Денисовой
новость Электричество по норме
Счетчик электроэнергии
в блоге Онищенко против онанизма
383
новость Ядерное оружие в Крыму
Павел Климкин. Кадр ATR
новость Пенсии по умолчанию
Минфин России. Фото: er.ru