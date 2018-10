Реклама

Чужая душа - потемки. Это пословица про всех нас, умных и глупых, циничных и простодушных, добрых и злых. Это формула универсальная, и нечего удивляться, обнаружив, что в любом самом неказистом с виду гражданине копошатся чувства и мысли глубокие, неожиданные, противоречивые, загадочные, парадоксальные. Надо радоваться, отыскивая в потемках чужой души столь несомненное доказательство ее бессмертия.

В этом смысле весьма показателен случай Сергея Скрипаля.

При поверхностном знакомстве с его биографией может показаться, что этот человек прост и все происходящее с ним банально. Служил в нашей разведке, разочаровался, стал работать на англичан, был разоблачен и посажен, потом его обменяли, потом отравили - с кем не бывает. Понятно вроде, какие чувства должен испытывать и какие мысли высказывать бывший полковник ГРУ, поселившись в Солсбери и возобновив контакты с теми, кто его завербовал. А в особенности после того, как очнулся в больничной палате и узнал, что от яда, разбрызганного соотечественниками, едва не погибла его родная дочь. Иначе не постичь, что заставляло Сергея Викторовича предавать "контору", рискуя жизнью, и продолжать активное сотрудничество с западными спецслужбами, чудом освободившись.

Тем не менее журналист Марк Урбан, которому удалось в процессе написания книги поближе познакомиться со Скрипалем, рисует портрет совершенно непостижимый. Выясняется например, что перевербованный остро переживал распад Советского Союза и всеми силами своей таинственной души ненавидел первого президента России Бориса Ельцина. Открывается также, что он был поражен масштабами коррупции, царившей в ГРУ и в ФСБ, о чем информировал Ми-6 из патриотических, что ли, побуждений, но и за деньги. Когда же бывший полковник переехал в Великобританию, то на чужбине повел себя странно.

С одной стороны, он охотно консультировал явных врагов Отечества, рассказывая им о преступлениях российских спецслужб. С другой стороны, не скрывал своих симпатий к президенту Путину, активно поглощая продукцию Первого телеканала и высказывая идеи, близкие скорее Боширову-Петрову, как бы их там ни звали, нежели изменнику Родины. Дескать, Крым наш, а в Донбассе мы не воюем, не то давно бы водрузили трехцветный флаг над киевской Радой. Когда же Сергей Викторович пришел в себя, спасенный британскими врачами, то долго не мог поверить, что ядом "Новичок" его и дочку отравили российские граждане по приказу Кремля. Хотя был осведомлен о принятых в ГРУ методах расправы с предателями и в беседе с Урбаном признавал, что и сам боится Владимира Владимировича, и многие его боятся.

Рациональному объяснению все эти речи Скрипаля не поддаются. Если ты сдаешь шпионскую агентуру потенциальному противнику, то, вероятно, не должен ликовать по поводу того, что Крым приплыл в родную гавань. Если знаешь, как наказывают некоторых твоих товарищей по несчастью, то, наверное, не следует поражаться, что дошла очередь и до тебя. Если смертельно боишься любимого президента, то, по-видимому, есть причины считать его убийцей.

Собственно, миллионы людей на земле разделяют с тобой эти страхи, и практически все они верят, что именно по его воле были убиты тысячи и тысячи русских, украинцев, чеченцев, сирийцев, - и что невероятного в том, что солсберецкий собор двое героев тоже осматривали по его поручению? Однако отравленный эту версию отвергает, и, по словам автора книги The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy, требуется вмешательство специалиста и сеансы "сложной психологической коррекции", чтобы несчастный осознал случившееся во всей полноте.

И что тут скажешь, размышляя о его судьбе, кроме утешительных слов насчет чужой души? Можно разве еще прибавить, что душа советского человека - это потемки особого рода, совсем уж непроницаемые для посторонних глаз. А душа советского, затем российского военного разведчика, пережившего тюрьму и суму, - это такая темень, что нефига и мечтать что-нибудь в ней разглядеть.

Остается лишь догадываться, что преобладают в его речах растерянность, тревога, расчет и та специфическая хитрость, которая свойственна выходцам из сверхсекретных организаций. Так что и не поймешь, где там кончается искренний патриотизм и начинается затейливая игра по правилам, которым обучали в разведшколе. Что произносится искренно, а что - для чужих ушей, для бывших сослуживцев и лично Владимира Владимировича и с той целью, чтобы больше не трогали - ни перебежчика, ни его дочь. Какие им всем сигналы посылаются через редактора BBC, и что еще транслируется в книге, которую разным читателям, включая экспертов ФСБ и ГРУ, предстоит прочесть. Почему, наконец, он совершенно не боится обидеть англичан, с которыми отважно делится своими геополитическими воззрениями на Крым и Донбасс, выражая недоверие сотрудникам контрразведки и Скотленд-Ярда.

Впрочем, главная новость, которую мы узнаем из книги, - это что Сергей Скрипаль жив и внятно отвечает на вопросы посетителей. Новость очень хорошая. Новость обнадеживающая. Новость, великолепно гармонирующая со свежими сообщениями про одного из его несостоявшихся убийц и любопытной исторической информацией. Получается, что Анатолий Чепига года за четыре до того, как отравить помилованного, на свой лад его порадовал, участвуя в спасении Януковича и аннексии Крыма. Связывая данные эпизоды, Сергей Викторович наверняка их как-то осмысливает и делает выводы. Но что при этом думает и до чего додумывается - бог весть, ибо чужая душа потемки.