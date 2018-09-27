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Российские официальные лица с негодованием отвергли информацию о подлинном имени и воинском звании загадочного посетителя "солберецкого" собора Боширова. Думаю, за этим отрицанием истины стоит стремление не только в очередной раз откреститься от причастности российских спецслужб к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, но и сохранить в девственной чистоте миф о профессионалах вроде Штирлица, все еще обитающих в кабинетах ФСБ или ГРУ. Потому что с точки зрения общественного мнения - что российского, что западного - отравители из Солсбери должны были быть простыми прапорщиками, которым доверили нехитрую операцию по обрызгиванию дверной ручки, а они и ту провалили. Но чтобы полковник, чтобы Герой России?

Начнем с того, что это все же была не очень простая операция, к тому же, возможно, проведенная не в первый и не в десятый раз -ведь о таких преступлениях мы узнаём только после провала агентов, когда что-то идет не так. Подлинный послужной список отравителей нам неизвестен, как и сколько людей они благополучно отправили на тот свет - причем мы с вами считаем, что эти люди умерли естественной смертью. Если бы так же случилось со Скрипалями, никто и не подумал бы просматривать записи с камер наблюдения на предмет обнаружения "российских туристов" в самых неожиданных местах и фальшивые Петров с Бошировым обмывали бы сейчас очередную медальку от настоящего Путина.

Что касается продемонстрированных интеллектуальных способностей парочки и, скажем так, нравственного облика, то они именно такие и есть, полюбуйтесь. И такого же уровня люди сегодня управляют Россией - начиная от не раз проявлявшего дремучее невежество Путина или любителя спиритических сеансов Патрушева и завершая последним оперативником, который сейчас топчется где-нибудь неподалеку от вашей квартиры - московской, парижской или киевской. Это их уровень, товар лицом. И не нужно говорить о деградации, потому что такими они были всегда, с тех пор как в ЧК заправляли большевистские вурдалаки Дзержинский, Менжинский и Ягода.

Потому что нужно быть очень специфическим человеком, "инициативником", чтобы добровольно пойти делать карьеру в эту мясорубку бесконечного террора, убийств, перемалывания человеческих судеб. Нужно быть очень специфическим человеком, чтобы убедить себя, что службой в КГБ, ФСБ или ГРУ ты защищаешь не интересы взбесившейся банды преступников, а интересы государства - России. Так могут думать либо откровенные приспособленцы, либо откровенные идиоты, либо откровенные негодяи. Других там не держат.

Понятно, что среди всей этой своры попадались и вполне разумные, образованные люди с хорошим знанием языков - я и сам таких знаю. Но надобность в подобных людях практически отпала с прекращением партийного контроля над чекистской вольницей. Это партия посылала в КГБ Андроповых. У самих чекистов куда более примитивная картина мира, и совершенно не случайно в этой их картине Путин выглядит Наполеоном. Потому что по сравнению с фальшивым Бошировым-Чепигой он действительно почти Наполеон. Но только в этом ряду - или, точнее, шеренге.

А еще недавно, при Ельцине, таким же Наполеоном в их глазах выглядел несостоявшийся правитель России Коржаков. Помните Коржакова? Ельцин мог выбрать и его - какая разница? И мы анализировали бы его речи и поступки так же, как анализируем речи и поступки Путина, пытаясь понять, что им движет. А ничего особенного не движет. Жадность, ограниченность, отсутствие нравственных качеств и безнаказанность - вот что движет всеми ими, лубянскими, ясеневскими и кремлевскими героями России.