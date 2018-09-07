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Также: Мильштейн, Террор, Госдума, Европа, Спецслужбы, Химическое оружие, Колонки, Происшествия, Парламент, Мир, Россия, Оружие, Политика, Война | Персоны: Илья Мильштейн, Андрей Луговой, Борис Березовский, Дмитрий Песков, Тереза Мэй, Владимир Путин

статья Сообразили про двоих

Илья Мильштейн, 07.09.2018
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Ложно и нужно

Главная беда в том, что во всех перечисленных нами случаях так называемая правда, вопреки стараниям искусников, остается правдой - натуральной, неподдельной, неопровержимой. Что ж, тем ценней для нас, потребителей тотального вранья, что никого они обмануть не могут - ни Греф с Тимченко, ни Яковенко с Захаровой, ни Шойгу с Лавровым.

Илья Мильштейн
25.05.2018
статья Статья

Знак плохого качества

Мало кто в мире сегодня верит информации, которую распространяет российский официоз, будь то президент Путин, посольские в Лондоне либо спецжурналисты в Москве и в Дамаске. Ибо сведения, исходящие от них, слишком, что ли, токсичны. Вне зависимости от того, поддаются они немедленной верификации или в принципе никакой проверке не поддаются.

Илья Мильштейн
25.04.2018
статья Статья

Остров чудовищ

Павла I они тоже убили. И Распутина не пощадили, изверги. Вообще неисчислимы злодеяния, совершенные подданными британской короны, и в списке, обнародованном вчера Марией Захаровой, упомянуты далеко не все. Однако нас, конечно, более всего впечатляют преступления против российской власти, включая убийство императора и любимого колдуна императрицы.

Илья Мильштейн
20.04.2018

Все шутки про Петрова-Боширова как будущих депутатов Госдумы уже пошучены, но это неправильные шутки. Луговыми им не стать, и законы, которые обессмертят имена вернувшихся из Солсбери российских туристов, приняты не будут. Здесь другой случай, и вот почему.

Прежде всего, две бомбы в одну воронку, то есть три киллера-отравителя в одну Госдуму, не падают. Кроме того, Андрей Луговой, нынешний депутат нижней палаты от ЛДПР, был, как ни крути, лицом публичным еще до того, как прославился в Англии и далеко за пределами Соединенного Королевства. Даже в тюрьме сидел, обрастая легендой, якобы за неудачную попытку организации побега одного из ближайших друзей Березовского. В отличие от своего подельника Ковтуна, который до убийственного скандала с полонием не был вхож к олигархам, не являлся героем уголовных хроник - и потому не стал народным избранником. Наконец, имена убийц Александра Литвиненко прогремели довольно скоро после чаепития в баре лондонского отеля "Миллениум", и до сих пор едва ли кто-нибудь сомневается в том, что это их подлинные имена.

Про тех наших соотечественников, которые 2 марта приземлились в столице Великобритании и уже 4 марта вернулись домой, ничего подобного не скажешь. Известно лишь, что на вид им около 40 лет. Паспортные их данные, по мнению британских контрразведчиков, под вопросом, и это важное уточнение. Далеко не всякий офицер ГРУ, отправляясь на закордонное задание, будет предъявлять пограничникам свою настоящую ксиву. Верней всего, он превратится в "Петрова", ибо Петровых у нас, как в Англии Джонсонов, либо станет "Бошировым", поскольку это фамилия редкая и маловероятно, что среди ее реальных носителей обнаружится стопроцентный русский шпион. А на нет и суда нет.

Вообще успешной думской карьере наших путешественников очень мешает то обстоятельство, что их ужасно трудно найти. Это, кстати, официальная точка зрения Кремля. Как выразился пресс-секретарь Песков, "Англию, Лондон ежегодно посещают тысячи граждан РФ" и для того, чтобы отыскать в России этих посетителей, "нам необходимо получить запрос от британской стороны". А Тереза Мэй, вообразите себе, запросов не посылает, а если высказывается на заданную тему, то в "недопустимом" тоне. Хотя всем известно, что в подобном тоне с нами разговаривать нельзя, потому как мы обидимся, замкнемся в себе и принципиально не станем никого искать. В том числе и потенциальных депутатов, даже от фракции ЛДПР.

Имеется и другая проблема, связанная с судьбами несостоявшихся законодателей. Как среди тысяч россиян, которые действительно в массовом порядке приезжают в Лондон, англичане вычислили именно этих двоих? Краткосрочность визита ни о чем не говорит. Наверняка в поисках убийц сыщикам пришлось проверять разные версии, пока не подтвердилась самая тупая: прилетели из Москвы, попрыскали где надо, выкинули пузырек "в форме флакона" от знаменитой фирмы - и тут же улетели, причем опять в Москву. Вопрос сводится к тому, как быстро вражеским контрразведчикам удалось выйти на след этих двоих из ларца и что еще они знают, а вместе с ними и руководители английских спецслужб, и премьер-министр.

Закрадывается подозрение, что знают гораздо больше, чем говорят, и давно уже знают. Иначе Тереза Мэй вряд ли почти сразу после отравления Сергея и Юлии Скрипалей смогла бы столь highly likely утверждать, что бывшего агента и его дочь чуть не убили по приказу из Москвы. И предъявлять своим западным коллегам столь весомые улики, что они тут же согласились солидарно с Лондоном выслать российских дипломатов. По-видимому, это означает, что драгоценные сведения о "Петрове" и "Боширове" пришли прямо из ГРУ, оно же ГУ Генштаба ВС РФ, и не исключено, что подлинные имена их тоже прозвучали в какой-нибудь весьма засекреченной и проверенной на предмет жучков комнате на Даунинг-стрит. А тянуть время с весны до осени англичанам, быть может, понадобилось для того, чтобы эвакуировать из РФ очередного Скрипаля. Ну и послушать, что в течение этих месяцев будут говорить их уважаемые российские партнеры - от Путина до Небензи.

Теперь это занятие становится еще более увлекательным: послушать, что скажут в Кремле, на Смоленской, по телевизору... Что еще придумают. Вроде бы надо разыскивать героев и срочно запускать в Думу. Но как их запустишь, когда они даже в охране Березовского не служили? Вроде бы надо их ловить и предъявлять миру, доказывая, что невиннее этих людей свет еще не видывал. Но зачем же так унижаться, когда Тереза Мэй грубо оскорбляет наших руководителей, а с ними и нашу Родину, наш народ? Только и остается, что изучать под микроскопом предъявленные фотографии и в полнейшем одиночестве отлаиваться с трибуны ООН. Скорбным взором отслеживая курс рубля и читая предсказуемые свежие новости насчет еще одной массовой высылки россиян, объявленных шпионами.

И что делать в ответ, кроме как симметрично высылать западных дипломатов? Стоило бы показать ядерную ракету, но ведь уже показывали, и не раз. Надо бы повальные военные учения провести, но уже проводили. А лучше всего Петрова с Бошировым, как бы их там ни звали, усадить в думские кресла - ведь Луговой, согласитесь, стал украшением нижней палаты, и закон его в каком-то смысле действует не хуже отравы. Жалко, что нельзя.

Комментарии 53 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 07.09.2018
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Пара фраз 12.03.2018
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Отрава у дома

Виталий Портников, 05.04.2018

Именно поэтому они сегодня нагнетают истерию вокруг дела об отравлении Скрипалей - обвиняют, ерничают, истерят, лгут, изгаляются. Это отличная возможность замаскировать своим праведным гневом и защитой оскорбленной России вонь Волоколамска и смрад Кемерова.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Откуда столько яда?

Илья Мильштейн, 04.04.2018

Грушко раскрыл истинную причину, по которой американцы с их европейскими прихвостнями собираются резко увеличивать общий военный бюджет. Выяснилось, что все дело в русофобии. Обозначилась и методика. Для того чтобы напитать свое чувство ненависти к нашей стране, враги отравили в Лондоне отца и дочь Скрипалей.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Континентальная осада

Илья Мильштейн, 14.03.2018

Покушение на бывшего офицера ГРУ и его дочь - это из того же ряда. Если откажетесь нас осаждать, время от времени присылая парламентеров, дабы покалякать о взаимовыгодном сотрудничестве и грядущей вечной жизни, то мы вам устроим обструкцию. С применением самой токсичной дряни, какую только сумели изобрести.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Хаморужие

Илья Мильштейн, 26.03.2018

Тогда и уклончивый, как правило, Песков просто обязан говорить о "невиданном хамстве" и "граничащем, наверное, с бандитизмом" поведении наших уважаемых партнеров. Вот он и говорит, и незачем указывать ему и многим другим российским политикам и пресс-секретарям, что они играют с огнем.
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