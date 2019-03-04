О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.275396.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.275396.html
Также: Мильштейн, Спецслужбы, Химическое оружие, Террор, Президент, Общество, Колонки, Россия, Оружие, Происшествия, Политика, Война, Европа, Мир | Персоны: Илья Мильштейн

статья Ничто человеческое

Илья Мильштейн, 04.03.2019
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
Реклама
статья Статья

Изменник за Родину

Выясняется например, что Скрипаль остро переживал распад Советского Союза и ненавидел первого президента России Бориса Ельцина. Открывается также, что он был поражен масштабами коррупции, царившей в ГРУ и в ФСБ, о чем информировал Ми-6 из патриотических, что ли, побуждений, но и за деньги. Когда же бывший полковник переехал в Великобританию, то на чужбине повел себя странно.

Илья Мильштейн
03.10.2018
статья Статья

Герои России

С точки зрения общественного мнения - что российского, что западного - отравители из Солсбери должны были быть простыми прапорщиками, которым доверили нехитрую операцию по обрызгиванию дверной ручки, а они и ту провалили. Но чтобы полковник, чтобы Герой России?

Виталий Портников
27.09.2018
26
Дерьмометр 03.03.2019
в блоге "Скрипальские чтения" в МГУ

Он обращается к Владимиру Путину как к человеку. Он просит президента РФ, чтобы тот дозволил британским офицерам встретиться с предполагаемыми убийцами его матери и допросить этих мужчин. Год назад она погибла, и сын взывает к справедливости.

Все это читаешь, конечно, с тягостным чувством. И парня на видео, который то улыбается болезненно, то сглатывает слезы, выслушиваешь с недоумением. Ну что за нелепость.

Да, многие независимые наблюдатели, среди них даже отдельные русофобы, утверждают, что Путин - человек. Но это же не значит, что от него следует ожидать обыкновенных человеческих реакций. Особенно в тех случаях, когда речь идет о жертвах кремлевских спецопераций, связанных с устранением предателей.

Наоборот, известно, что Владимир Владимирович прямо-таки звереет, когда ему напоминают о деле Скрипалей, именуя отравленного двойного агента "подонком", и с какой-то совсем уж бесчеловечной глумливостью высказывается о непреднамеренном убийстве в Эймсбери. Дескать, приехали какие-то мужики и начали травить бомжей... в очистке, что ли, они работают? Это он так откликнулся на смерть Дон Стёрджесс, чей сын Эван Хоуп теперь апеллирует к нему, мечтая о справедливости.

Не отстает от Путина и его обслуга. В ближнем кругу и на гостелевидении, где при слове "Скрипали" сатанеют и шоумены, и гости в студии, и восторженная массовка. Впрочем, там впадают в раж по любому поводу.

Еще отметим волнения в Лондоне, где российские талейраны к годовщине инцидента в Солсбери опубликовали целый доклад, посвященный явным, понимаете ли, нестыковкам в расследовании этого преступления. Не забыта и Стёрджесс, которая стала невинной жертвой политических игр, и о ней скорбят в посольстве, что, в сущности, не лучше, чем если бы в открытую куражились, подобно своему национальному лидеру. Но им нельзя - все-таки дипломаты.

Зато в Москве Андрею Манойло, профессору МГУ и члену научного совета при Совбезе РФ - можно, и он этой возможностью с большим человеческим удовольствием пользуется. То есть хохмит как Путин и в чем-то даже превосходит вождя и учителя. Согласитесь, сама идея конференции под названием Первые Скрипальские чтения - это нечто по степени гнусности образцовое. Это надо быть университетским профессором, чтобы додуматься до такого. А он ведь идет гораздо дальше, развивая идею.

Было бы очень здорово, говорит, чтобы друзья-отравители Мишкин с Чепигой приняли участие в работе конференции, и приглашения уже разосланы. А ежели помогут наши структуры, то в следующий раз указанные Чтения доктор политических наук, выпускник факультета подготовки руководящих кадров ФСБ по специальности "оперативная деятельность" Манойло готов провести в Солсбери. Это было бы резонансно, полагает гебист, подхрюкивая в кулачок и прибавляя, что у протестантов очень рациональный подход к использованию зданий. Забашляем солсберецким попам - и проведем конференцию, вопрос решаемый.

Складывается впечатление, что сын погибшей в Эймсбери не изучал как следует речей Владимира Путина. Не смотрел наши политические ток-шоу. Не знаком с выступлениями посла Яковенко и о том, как выглядит Мария Захарова в те минуты, когда выходит к микрофонам или строчит, ликуя над каждым словом, свои посты в Фейсбуке, имеет смутное представление. И вовсе не догадывается о существовании эксперта по информационным войнам тов. Манойло, который еще тем прославился на днях, что предложил 4 марта учредить новый праздник - Всемирный день отравления Скрипалей.

А вот если бы изучал, смотрел, знакомился и догадывался, то и не стал бы обращаться к Владимиру Владимировичу как к человеку. Иначе бы обратился. Просто бы проклял их всех - и дело с концом.

Хотя как знать. С одной стороны, если в подчинении у этого человека находятся все мишкины и чепиги, сколько их есть в России, то взывать надо именно именно к нему. Громко, проникновенно, чтобы все слышали. С другой стороны, вообще полезно напоминать Путину о тех, кто был убит по его приказу или кого убили невзначай, неряшливо исполняя другой его приказ. И не раз в год напоминать, но каждодневно, и тут появится шанс, что нечто человеческое, типа нежелания снова засыпаться, проснется в президентской душе, и он тяжко призадумается, прежде чем отдавать соответствующее распоряжение.

Потому, при всем разнообразии доводов против воззваний к Путину, мы в конечном итоге отчаянный призыв Эвана Хоупа поймем. И оценим по достоинству. Мы воспримем это событие как одновременно нелепое, трогательное и очень важное.

До Владимира Владимировича он не докричится, но никто и не ожидает, что профессионально глухой к чужим страданиям подполковник хотя бы искренне посочувствует парню. Мы ожидаем другого. Мы надеемся, что ни одно из убийств, одиночных и массовых, совершенных этим режимом, не будет предано забвению, за каждое придет расплата и наши надежды сбудутся.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 04.03.2019
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Предъявители отравителей

Виталий Портников, 13.09.2018

А это просто банда гопников, рейдернувшая государственную машину. Эти люди искренне не понимают не только то, что заказные убийства аморальны. Они не понимают, зачем скрывать убийц. Ведь сказано же - их там не было. Для тех, кто не понял, - изберем подозреваемого депутатом. Из тех, кто опять не понял, - сделаем сочную отбивную. Рот закрыл и отвалил.
Илья Мильштейн

Сообразили про двоих

Илья Мильштейн, 07.09.2018

Наверняка в поисках убийц сыщикам пришлось проверять разные версии, пока не подтвердилась самая тупая: прилетели из Москвы, попрыскали где надо, выкинули пузырек "в форме флакона" от знаменитой фирмы - и тут же улетели, причем опять в Москву. Вопрос сводится к тому, как быстро вражеским контрразведчикам удалось выйти на след этих двоих из ларца и что еще они знают.
новость Новости по теме
03.03.2019 Сын погибшей от "Новичка" англичанки просит Путина содействовать расследованию →
17.02.2019 На соборе в Солсбери вывесили российский флаг →
14.02.2019 Отравление Скрипалей: настоящее имя агента Федотова - Денис Сергеев →
11.02.2019 "Новичок": Болгария заново расследует отравление Гебрева →
07.02.2019 СМИ: Сообщник Чепиги и Мишкина Федотов оставался в Британии после покушения →
21.01.2019 ЕС ввел санкции против начальника ГРУ, его зама, а также Чепиги и Мишкина →
14.01.2019 ОЗХО включила "Новичок" в список веществ, применение которых подлежит ее контролю →
03.12.2018 ЕС вводит санкции за отравление Скрипалей и "выборы" в ЛДНР →
24.11.2018 Глава Генштаба Британии: Главная угроза - Россия, а не ИГ →
14.10.2018 Евросоюз подготовил санкции за отравление Скрипалей →
03.10.2018 Путин: Скрипаль - предатель родины и подонок →
Фото и Видео
48751
Play own
Московский Марш Немцова
48709
Play own
Пять лет назад: разгон у суда по "делу 6 мая"
48669
Play own
Расстрел Майдана. Пять лет назад
48667
Play own
Интернет не заберете, гады!
Реклама


Выбор читателей
новость Эстония: итоги выборов
Кая Каллас. Фото: ohtuleht.ee
новость СКР: Перепиличного убил Браудер
Уильям Браудер. Фото: oslofreedomforum.com
новость Генштаб ищет "пятую колонну"
Валерий Герасимов. Фото: mil.ru
новость Венесуэла: коалиция для революции
Джон Болтон. Кадр ABC News
новость Пикет в защиту "Нового величия": ВИДЕО
Пикет в поддержку фигурантов дела "Нового величия". Кадр видео "Граней"
новость Протест в МГУ: ВИДЕО
Задержание Никиты Зайцева. Кадр видео "Граней"
РЕКЛАМА
новость Крым: архиепископ в кутузке
Архиепископ Климент. Фото Александры Ефименко
статья Крым и судьбы империи
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Шпионское прошлое посла Яковенко
Александр Яковенко. Кадр "России - 24"
статья Пацифисты стучат на генералов
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Бывший соцлагерь против Москвы
Саммит "бухарестской девятки". Фото: actmedia.eu
новость Трамп и Ким: подробности провала
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото из твиттера @potus
новость Гуайдо возвращается в Каракас
Хуан Гуайдо. Фото Sky News
в блоге Геи разрушат Россию
26
новость Где Путин прячет наворованное
Конгресс США. Фото: Википедия
новость ООН: вето Москве не помогло
Горящие грузовики гумконвоя на мосту Симона Боливара. Фото из твиттера @beatrizbecerrab
новость Афера генерала
Сергей Ягольников. Кадр видео с youtube-канала Игоря Ашурбейли
новость Последнее прибежище Мадуро
Делси Родригес и Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Гаага: победа "Нафтогаза" над Россией
Нефтедобывающая платформа у берегов Крыма. Фото: lb.ua
новость Умер Жорес Алферов
Жорес Алферов. Фото: kprf.ru