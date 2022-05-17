Фашизм как совокупность теоретических концепций, вдохновляемых ими политических течений и созданных на их базе режимов был реакцией на глубокий кризис либерального капитализма в начале XX века. Многие интеллектуалы как крайне левого, так и крайне правого толка воспринимали этот кризис не как юношескую болезнь роста, а как ее старческую агонию.

Фашизм предложил радикально-консервативную альтернативу либеральному капитализму ("консервативную революцию"). Взгляд идеологов фашизма был обращен в прошлое. Для них характерна апелляция к традиции, к "крови и почве", мечта о "новом Средневековье". О низвержении пошлой, убогой, мещанской цивилизации потребителей и торгашей и возрождении суровой, героической цивилизации воинов и жрецов.

Фашистские программы говорят о возврате к средневековой сословно-корпоративной системе. Такое построение общества представлялось фашистам "органическим", то есть обеспечивающим живую целостность общественного "организма" при подчинении ему всех его членов и органов. Оно противопоставлялось "атомизированному" и "хаотичному" индивидуалистическому либерально-буржуазному обществу, в котором каждый сам по себе и сам за себя.

К средневековым "органическим" концепциям общества восходит и фашистское понимание нации. Оно противопоставляется либеральным представлениям, якобы сводящим нацию к механической сумме индивидов. Для фашистов нация - это некая сверхличность, обладающая собственным духом, сознанием и волей. Сознание индивида производно от коллективного сознания нации, а не наоборот. Нация формирует его в нужном нации направлении, используя, если надо, и принуждение.

Принуждение играет в фашизме исключительно важную роль. Либерально-буржуазное общество вызывает презрение фашистов именно потому, что оно стремится минимизировать прямое принуждение. Именно принудительный характер средневековых корпораций так привлекателен. Но если из попыток их возрождения получалась бледная имитация, в утверждении государственного принуждения фашисты преуспели вполне.

Обеспечить принудительное единство общества и служение всех составляющих его групп высшим интересам нации призвана "сильная государственная власть". Сильная - значит свободная от правовых и моральных ограничений, руководствующаяся только собственным пониманием "высших интересов".

Такое государство Муссолини назвал "тоталитарным", то есть всеохватным, контролирующим все сферы жизни. И не допускающим вредных отклонений от "генеральной линии". Не допускающим легальной оппозиции, разномыслия. Ибо "все для государства, все через государство, ничего против государства".

Тоталитарное государство противоположно либерально-правовой парламентской демократии - безвольной, немощной, раздираемой узкогрупповыми интересами. А еще - фальшивой, ибо она лишь ширма власти плутократии - спекулянтов, ростовщиков, паразитов и мошенников. Они манипулируют партиями, депутатами, прессой, народом на выборах. Истинная воля народа, его глубинные чаяния воплощаются не в выборе между продажными политиканами, а в воле вождя, сумевшего подчинить волю всех остальных.

Способность подчинять своей воле других, стремление к доминированию (воля к власти) и создает "естественную" общественную иерархию - разделение на тех, кто рожден повелевать, и тех, кто предназначен повиноваться. Так обеспечивается "естественный отбор" в правящую элиту. Во главе волевого и сильного государства должны стоять волевые и сильные. Сильнейшие. Готовые свою силу применять при решении любого вопроса.

Культ силы, культ насилия как универсального средства - вот душа фашистской "философии жизни". Именно он цементирует соединенные в фашизме национализм, этатизм и антиэгалитаризм. В отличие от борцов за леворадикальную альтернативу либеральному капитализму, тоже широко применявших насилие, фашисты никогда не обещали общества без неравенства, насилия и жестокости. Более сильный должен подавить более слабого. Любыми средствами. Иначе подавят его самого. Это верно как в отношениях внутри отдельных наций, так и в отношениях между нациями. Это вечный закон жизни.

Суть "европейской модернизации" не в новых технологиях и росте потребления. Она в последовательном ограничении насилия и жестокости. В ограничении того, что одни люди могут сделать с другими людьми. В расширении пространства, на котором личность защищена от принуждения. От запретов и предписаний. Это и есть "права человека".

Отрицая самоценность и суверенность личности, фашизм отрицает свободу как защищенность от насилия. Он стремится к другой свободе - свободе подавления, свободе принуждения. К свободе от "химеры совести" и правовых ограничений. Выработанные цивилизацией ограничения на насилие и жестокость представляются фашистам противоестественным насилием над человеческой природой. Фашизм - это бунт против модернизации, это попытка реванша архаики.

Все вышеописанное свойственно и германскому нацизму - наиболее радикальной и последовательной разновидности фашизма. Его оригинальной особенностью было доведение до логического конца идеи естественной борьбы наций за главенство. Свойства наций, дающие одним природное превосходство над другими, германские нацисты связали с их антропологическим (расовым) типом. И провозгласили своей целью "новый мировой порядок", построенный на жесткой иерархии племенных общностей.

Во главе должна стоять обладающая исключительностью высшая арийская (германская, нордическая) раса - прирожденная раса господ. По сравнению с ней все прочие племенные общности в той или иной степени неполноценны и должны занять подчиненное положение. Одни достойны роли "младших партнеров" и могут сохранять атрибуты собственной государственности. Другие пригодны лишь для роли обслуги "расы господ". Такие должны быть принудительно лишены собственной национальной идентичности, национального самосознания, национальной культуры. Должны быть обращены в "людскую пыль".

Кроме племенных общностей "недолюдей", существуют и общности "антилюдей", по природе своей вредных для всех остальных. Таким вообще нет места на этой земле в иерархии "нового мирового порядка". Они должны быть изъяты из цивилизованного сообщества. И если по каким-то причинам не получается по-хорошему отселить их на Мадагаскар, проблема решается расстрельными рвами Бабьего Яра и газовыми камерами Освенцима.

Впрочем, в пользовании пресловутой "черепомеркой" нацисты иногда отступали от догматизма. В зависимости от текущих политических задач. Когда Гитлеру понадобилось заключить союз с Японией, придворные толмачи тут же объяснили, что японцы - это такие арийцы среди "желтых". Но в любом случае выстраивать иерархию человеческих общностей нацисты намеревались так, как осуществляется селекция пород скота.

В остальном национал-социализм мало отличается от фашизма, фалангизма, интегрализма и прочих "измов", даже в своих самоназваниях подчеркивавших идею построения нации в унифицированную марширующую колонну, в которой без остатка растворяется человеческая личность.



Выступление Бенито Муссолини

***

Режим Путина долго считался мягко-авторитарным, обеспечивающим несменяемость, бесконтрольность и безнаказанность правящей элиты при минимуме репрессий и формальных запретов. В основном - манипуляциями и подкупом. При этом основные атрибуты либеральной демократии формально продолжали существовать, хотя и в выхолощенном виде. К активному участию в своих политических играх власть граждан не принуждала, в их частную жизнь, мозги и душу не лезла.

Казалось, что после мировых побед либеральной демократии в 1989 - 1990-х авторитарные режимы адаптировались к новым реалиям, научились поддерживать свою власть без масштабного и жестокого политического насилия. Что по мере дозревания предпосылок полноценной демократии в авторитарных странах их режимы будут мирно "отмирать", интегрируясь в мир торжествующих прав и свобод, растворяясь в нем.

И уж никто не ожидал, что компрадорская клептократия периферийной страны с 2 % мирового ВВП бросит вызов всему международному порядку и предъявит притязания на полноценное мировое господство. Ведь эти циничные прагматики, свободные от любых принципов и равнодушные к любым идеям, озабочены только безудержным обогащением и потреблением. Они стремятся встроиться в мировую элиту, чтобы приобщиться к благам более развитых цивилизаций. Зачем им поджигать этот дом?

Между тем новорусская правящая элита, в значительной части криминальная по своему происхождению и способу социального восхождения, изначально была заряжена презрением и ненавистью к базовым ценностям либеральной цивилизации. Таким как свобода, равенство, верховенство права, гуманизм. Многие ее представители карабкались наверх через рэкет, рейдерство, похищения людей, заказные убийства конкурентов. И они вынесли из своего жизненного опыта глубокое убеждение в том, что именно так устроен и должен быть устроен мир. Всегда и везде.

Мир - это поле вечной борьбы за доминирование. Все решает сила. Все решают те, у кого сила. Естественное право сильного на насилие не может быть ограничено слабыми. Их участь - подчиняться правилам, установленным сильными.

Это еще не было идеологией. Это было мировоззрение российского правящего класса, осознавшего себя кастой избранных. Ибо сильных. Достигших силы. И готовых ее применять. Это мировоззрение искало себе теоретического обоснования. И было готово к принятию обоснования, предлагаемого фашистской идеологией.

По мере того, как новорусский правящий класс все более бесцеремонно обращался с правами человека и конституционной законностью в своей стране, он все острее ощущал в либеральной цивилизации своего экзистенциального врага. В ее ценностях он все более четко видел препятствие к реализации всей полноты своей власти над слабыми. Тогда и пошли разговоры о фальшивости и вырожденчестве западной демократии. О том, что западное понимание прав человека чуждо русским "соборным" традициям служения государству. О глобальном геополитическом соперничестве цивилизаций.

Маргинальные доморощенные фашистские идеологи получили широкий доступ в уже вполне прирученные "большие медиа". Новый русский фашизм изначально нес в себе черты своей нацистской разновидности. Он опирался на давнюю традицию ультраконсервативной мысли с ее идеей исключительности, превосходства и мессианства русского народа, отличающегося особой духовностью от индивидуалистического, потребительского и прагматического Запада.

Эта исключительность "русской духовности", не влезающей в узкие рамки западных юридических начал, понималась ее глашатаями как право не только не подчиняться общепринятым правилам, но и диктовать всем остальным свои правила. Нам закон не писан, нам все можно и мы все можем. Под этим лозунгом путинская Россия развернула свой крестовый поход против сложившегося после Второй мировой войны международно-правового порядка.

Путин не просто выбивает из под Потсдамской международной системы ее краеугольный камень - запрет агрессии и аннексии. Он атакует все ее принципы: верховенство права, равенство народов, коллективную ответственность за поддержание общих для всех правил. И это не просто замешанная на версальском синдроме попытка имперского реванша - возвращения сферы своего исключительного доминирования. Это борьба с выработанными цивилизацией ограничениями на государственное насилие. Как внутри отдельных стран, так и в отношениях между странами. Недаром развязанная Путиным большая война совпала с окончательным перерождением его режима из авторитарного в тоталитарный. С уже полной ликвидацией легальной оппозиции. С переходом от "авторитарной деполитизации" к тоталитарной "политической мобилизации". С выстраиванием низовых звеньев машины идеологической обработки. "Новым господам" оказалось мало неограниченной власти над телами своих холопов. Они захотели также владеть и их душами.

Путин действует в точности как Гитлер в 30-е годы. Он расшатывает мировой порядок, создавая серию прецедентов брутального нарушения как международно-правовых актов, так и межгосударственных договоров. Он прямо использует гитлеровские пропагандистские схемы, такие как "разделенный народ". А один из его придворных холуев договорился до спустившегося с Карпатских гор арийского племени, наделенного дополнительной хромосомой духовности. Привет черепомерке.

Украинский народ Кремль объявил не просто искусственно созданным "недонародом", а "антинародом", специально созданным против России. "Антироссией" Украину делает ориентация на западные либеральные ценности. Не хочешь жить в российских традициях деспотизма - значит, ты против России. Ориентация на западные либеральные ценности - это и есть "украинский нацизм", как доходчиво объяснил другой путинский холуй, политтехнолог Сергейцев. Воистину война - это мир.

Антинарод, конечно же, должен быть ликвидирован. Далее в своей нашумевшей статье Сергейцев разворачивает широкую программу вытравливания украинской самоидентификации из украинцев. Их принудительной русификации. И уничтожения тех, кто окажется для этого негоден. В значительной части эта программа списана с нацистского плана "Ост" для оккупированных рейхом восточных территорий. Это не эротические фантазии кривляющегося пропагандистского клоуна. Примерно по этой схеме и действуют российские оккупанты в захваченных ими городах и селах Украины. Фильтрационные лагеря. Массовые насильственные перемещения населения с неизбежным разрывом социальных связей. Адресный террор по заранее составленным спискам. Наконец, неизбирательное запугивание местных жителей, сопровождающееся беспорядочными демонстративными расправами, изнасилованиями и убийствами.

Насилие и жестокость в фашизме не являются лишь инструментами достижения каких-то конкретных целей. Они самодостаточны. Это торжество вырвавшегося на свободу агрессивного, звериного начала в человеке. По Орвеллу: сокровенное в каждом человеке - сладострастное желание увидеть сапог, наступающий на лицо врага. На пробуждении этого "сокровенного", на его эксплуатации и поднялся режим Путина. И он воспитал достаточное количество людей, готовых все это делать.

Нацистский режим в Германии запечатлел себя в истории не игрой ума своих теоретиков, а тем, что эта игра ума привела к невиданной мировой бойне. К промышленным масштабам и промышленным способам мучительства и уничтожения людей. Игра ума кремлевской идеологической обслуги привела к аналогичной кровавой практике.

Западные политики заговорили о том, что Путин и его окружение "копируют нацистов". Но если какие-то люди объявляют соседнюю страну "недонародом" и "недогосударством", как нацисты; поправ все международные нормы, неспровоцированно вторгаются в нее, как нацисты; бомбят ее города как нацисты, зверствуют на оккупированных территориях как нацисты - есть все основания заключить, что это и есть нацисты. Не "копируют нацистов", а "это и есть нацисты".

Чтобы разрушить существующий мировой порядок, не обязательно иметь большой ВВП. Достаточно иметь критического (для обрушения цивилизации) размера ядерный арсенал и ценить человеческую жизнь ниже, чем ее ценит потенциальный противник. От Путина исходит угроза человечеству ничуть не меньшая, чем та, которая исходила от Гитлера. Ее не устранят никакие компромиссы и уступки агрессору. Ее может устранить только ликвидация режима Путина, международный суд над военными преступниками, депутинизация, демилитаризация, денуклеаризация и девертикализация России.