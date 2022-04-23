Нападение нацистской России на Украину "ровно в четыре утра" 24 февраля 2022 года повергло в глубокую депрессию тысячи "русских европейцев". Далеко не все из них способны объяснить, почему именно это преступление Путина было воспринято как катастрофа. Но интуитивно все почувствовали: на этот раз фраза "наш мир рухнул" более не является риторической.

Многие испытали шок от неожиданности. Ведь в то, что "он на самом деле нападет", большинство "русских европейцев" до последнего момента не верило. Ему это невыгодно, он же не сумасшедший, просто пугает и торгуется. И это все. А тут вдруг... Но дело не только в этом. Я вот картины сегодняшней войны видел в деталях, объеме и цвете с 2014 года. Но от этого не легче. Потому что это и мой мир рухнул 24 февраля.

Рухнул мир, в котором существовали привычные и понятные для нас границы государственного насилия и государственной жестокости. Эти границы не всегда определялись статьями международно-правовых актов. Существовали еще и неписаные, но тем не менее считавшиеся общепринятыми правила.

Все эти формальные и неформальные нормы были призваны если и не искоренить насилие и жестокость из жизни человечества, то хотя бы уменьшить их и вытеснить на периферию. Тут как в отдельно взятом обществе. Есть маргинальное "дно", пропитанное криминалом и неблагополучием, но большая часть общества живет по "цивильным" правилам. Наш мир не был идеальным, но в нем было понятно: то, что возможно где-нибудь в Центральной Африке, невозможно в Европе.

Суть цивилизации, модернизации не сводится к прогрессу технологий и росту потребления. Она в обуздании зверства в человеке. В ограничении насилия человека над человеком. Ведь и права человека есть не что иное, как запрет на насилие одних людей над другими.

В постсоветской России быстро сформировался новый господствующий класс, ориентированный на достижение и удержание власти и богатства внеправовыми средствами. Рожденный от соития криминала и спецслужб, он напитался силой архаики, стремящейся сбросить оковы, наложенные на нее цивилизацией. Он поднял знамя борьбы за свободу от цивилизации. За свободу насилия. За свободу подавлять. Он бросил вызов мировому порядку, требовавшему соблюдения правовых норм в качестве условия допуска в "приличное общество".

Сначала он отказался соблюдать права человека и прочие чуждые нашим национальным традициям правовые глупости внутри собственной страны. И обнаружил, что цивилизованное сообщество воспринимает это как мелкие шалости, как эксцессы переходного возраста и лишь слегка за это журит. Ну, или выражает некоторую озабоченность. Не очень глубокую.

Вскоре новорусский правящий класс окреп и обнаглел настолько, что развернул бурную деятельность на международной арене. Главным направлением его деятельности (помимо экспорта коррупции в демократические страны) стало противодействие дальнейшему распространению демократических норм и защита неприкосновенности автократий. Защита несменяемости власти их правящих олигархий. Защита их права на неограниченное насилие над собственными народами.

В 2014 году режим Путина нанес смертельный удар по международному порядку. Мстя демократической революции в Украине, он аннексировал украинский Крым. Подобно Кассандре, я повторял в десятках публикаций: запущен механизм сползания мира к новой мировой войне.

Войны за территории тысячелетиями были кошмаром человечества. И человечество давно искало способ их прекратить. Уже несколько столетий назад оно пришло к мысли о необходимости международного запрета на аннексии - одностороннее силовое присоединение одним государством территории другого государства. К мысли о том, что легитимность границ должна определяться их международным признанием, закрепляемым в международных договорах.

В XX веке именно нарушение запрета на аннексии дважды приводило к чудовищным мировым войнам. После Второй мировой войны запрет на аннексии был сделан краеугольным камнем международно-правового порядка. Как только не гадили друг другу в суп противоборствующие лагеря в ходе Первой Холодной войны! И беспардонно нарушали многие писаные принципы международного права. Но запрет на аннексии ими неукоснительно соблюдался.

Аннексия Россией украинского Крыма не была воспринята миром как катастрофа. Идейные путинисты, лоялисты-конформисты, а вслед за ними и либеральные "реалисты" утверждали, что ничего фатального не произошло. Ну, будут западные страны на словах не признавать законность аннексии, Но бизнес при этом будут вести с Россией "как обычно". И никому это не будет мешать. С этим можно жить. Ведь сколько десятилетий они не признавали законности аннексии Прибалтики. Но на практике это ничему не мешало.

На самом деле послевоенные границы СССР были западными странами признаны де-факте и де-юре. Были признаны по итогам мировой войны, в которой СССР был в числе победителей. В числе тех, кто сам чертил новые международно признанные границы. Пример Прибалтики показывает лишь то, что государство, желающее легитимизировать совершенную им аннексию, должно для этого как минимум выиграть мировую войну. Чтобы в качестве победителя продиктовать миру новые "нерушимые" границы.

Оказалось, что в современном мире государство, претендующее на высокий статус, не может жить с международно не признанными границами. Хотя вроде бы хапнутую им территорию никто силой назад не отбирает. И даже экономические санкции за аннексию носят скорее щекочущий, чем калечащий характер. А вот все равно не может.

Украденный Крым жжет карман нацистскому диктатору России. Потому что он знает: на первом же историческом ухабе международно непризнанная аннексированная территория будет потеряна. "Что же нам - с НАТО воевать из-за Крыма?" - проговорился как-то Путиин о преследующем его кошмаре.

В современном мире государство, совершившее аннексию и категорически отказывающееся вернуть захваченное, обречено на развязывание мировой войны. Только через мировую войну, которую оно выиграет, оно может закрепить захваченное за собой. Заставить остальной мир признать этот захват.

Совершив разбойничий захват Крыма, Путин влез в петлю, из которой ему уже не вырваться. Он обречен совершать все новые акты агрессии с целью принудить Украину и остальной мир "добровольно" согласиться с ограблением. Но чем больше территорий он будет захватывать, тем меньше шансов, что с этим согласятся даже самые прагматичные и продажные политики. Петля будет только туже затягиваться на его шее.

Очень много написано про то, что нацизм эпохи постмодерна будет все же нацизмом-лайт. Трехсотметровая траншея с трупами под Мариуполем явно не вписывается в эту концепцию. Наш мир рухнул. Нам придется строить его заново. Наш новый мир начнется с того, что петля, которую сам затянул на своей шее Путин, из риторической превратится во вполне реальную. Такую же, которой закончили главари Третьего Рейха.