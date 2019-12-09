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Приговор Егору Жукову, несмотря на кажущуюся мягкость, свидетельствует о новом серьезном шаге к ужесточению авторитарно-репрессивного режима. Этот шаг замаскирован под смягчение режима. Достаточно незатейливо замаскирован. Но нашей либеральной общественности большего и не требуется. Ей только пальчик покажи - она уже вовсю лопочет про возвращение путинской элиты к буржуазной нормальности, об "оттепели" и чуть ли не "перестройке-2".

Маскировка состоит, во-первых, в том, что вынесена целая серия приговоров на порядок более мягких, чем требовала прокуратура. Естественная реакция многих - вздох облегчения. Почти никого не "закрыли". Особенно контрастно все это выглядит на фоне недавнего приговора Константину Котову. Это дело беспрецедентно и по степени беззаконности приговора (суды целых двух инстанций демонстративно подтерлись недавним постановлением Конституционного суда о границах применимости "дадинской" статьи), и по его жестокости.

Во-вторых, пресс-Песков, человек со скошенным от постоянного вранья лицом, впервые процедил, что в Кремле знают об общественном резонансе связанных с летними протестами судебных процессов. Не преувеличивают его значения, но о нем знают. До сих пор общественный резонанс своих репрессивных кампаний Кремль не замечал. Демонстрировал, что как-то реагировать на этот резонанс, даже обсуждать его публично - решительно не царское дело.

Таким образом кремлевский альфа-самец посылает "сигнал" обезьяньей стае, который может быть прочитан как готовность к некоему повороту. Повороту к диалогу с "прогрессивной общественностью", к учету ее позиции и даже, может быть, к некоторым уступкам. Разумеется, к очень плавному повороту. Ну вы же понимаете, что Кремль не может себе позволить потерять равновесие!

"Сигнал" из Кремля именно так и будет прочитан значительной частью статусной либеральной публики. И будут восторги. И будут разговоры о том, что надо дать "новому курсу" укрепиться. Поэтому не надо толкать Кремль под руку слишком резкими требованиями и слишком шумными протестами. И конечно - никаких столь раздражающих Кремль уличных акций. Тем более несанкционированных.

Между тем эта имитация "поворота к диалогу" лишь маскирует реальное понижение планки обвинения по "экстремистским" статьям. Одновременно закон выворачивается наизнанку. Призыв к смене власти официально признан судом призывом к свержению конституционного строя. Егор Жуков признан виновным в призывах к насилию не на основании того, что он говорил, а на основании того, что он, по мнению эксперта, следователя и судьи, подразумевал, говоря прямо противоположное. Фактически Жуков осужден за "иносказание".

Мы, конечно, не англосаксонская страна и у нас нет прецедентного права. Но кто бы сомневался, что в любой момент по образцу дела Егора Жукова может быть склепано любое количество аналогичных дел. И эксперты, следователи и судьи будут по точно такому же шаблону выворачивать наизнанку ("трактовать") закон. Ну а что касается степени жесткости приговора, так это дело наживное. Понятно же, что так называемая "судья" Ухналева ничего не решала. Получала указания непосредственно из Кремля. Вчера были такие указания, а послезавтра могут быть совсем другие.

Это по "бытовым" делам судья выносит свои неправосудные приговоры исходя из своих отношений со следователем и прокурором. Приговоры по политическим делам определяет Кремль. Он может потерять контроль над вынесением политических приговоров, если их будут тысячи. Но пока политические дела - товар штучный. Дело Егора Жукова - это "доводка" механизма, который в любую минуту может быть запущен для штамповки тысяч политических дел.

Радость по поводу того, что Егора Жукова не "закрыли", пройдет. А страх из-за того, что по аналогичной схеме в любой момент можно "закрыть" любого несогасного исключительно по желанию властей, - этот подкорковый страх останется. Сознание полной бесполезности любых попыток добиться от властей соблюдения элементарной законности - останется. То, что два вопиюще беззаконных, демонстративно беззаконных, вызывающе беззаконных приговора - Котову и Жукову - не вывели на улицы десятки тысяч протестующих, дает возможность выносить сколь угодно беззаконные приговоры в любом количестве и любой степени свирепости.

"Мягкий" приговор Егору Жукову - на самом деле очередной шаг в направлении фашизации путинского режима. Кремлевский каток продолжает давить оппозицию, но чтобы общественность не взбрыкнула, ей дают "веселящего газа". Ей дают возможность порадоваться, что свирепые беззаконные приговоры все же чередуются с мягкими беззаконными приговорами. Такой вот каток с анестезией. Ноу-хау путинского Кремля. Когда через некоторое время опять будет вынесен свирепый беззаконный приговор, общественность уже точно будет ожидать, что следующий беззаконный приговор будет "мягким". На уровне рефлексов собаки Павлова.

Любые разговоры о "сбалансированности" приговора Егору Жукову, о том, что это "шаг в правильном направлении", любые призывы "поддержать курс на диалог" - предательство и пособничество процессу фашизации. Еще одна доза убаюкивающей анестезии, услужливо поднесенной в тот момент, когда каток все сильнее вдавливает тебя в землю.