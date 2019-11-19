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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Политзеки, Президент, Право, Пытки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Юрий Тимофеев, Владимир Путин, Анна Павликова

статья Добрый мучитель

Юрий Тимофеев, 19.11.2019
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Родные политзеков, недавно создавшие движение "Матери против политических репрессий", просят Владимира Путина "защитить обвиняемых от произвола следственных и судебных органов". Обращение подписали родители фигурантов дел "Сети", "Нового величия", "Артподготовки", "Хизб ут-тахрир", а также "московского дела". Во вторник родители политзеков пикетировали администрацию президента.

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Юрий Тимофеев, 19.11.2019
статья Статьи по теме
Родион Зелинский

Хобби и шуточки

01.11.2019

На этой неделе в суде по делу "Нового величия" наконец-то выступил главный свидетель обвинения - провокатор Родион Зелинский. Он глумливо сообщил, что вступать в различные организации, следить за их членами, собирать личные данные революционеров - это его "хобби". Из показаний Зелинского следует, что одно из главных доказательств обвинения - переписка в телеграм-чате - было сфальсифицировано. ВИДЕО.
Илья Азар в пикете у метро Новогиреева. Фото с личной фб-страницы

"Московское дело". Октябрь

30.10.2019

Новый фигурант "московского дела" Павел Новиков отправлен в СИЗО. Следствие по его делу СКР завершил в рекордные сроки - за два дня. Андрея Баршая направляют на психолого-психиатрическую экспертизу из-за "нарушения мышления всех уровней". Максима Мартинцова обязали ознакомиться с материалами дела до 31 октября. Один из "потерпевших" полицейских из дела Самариддина Раджабова отказался исполнять эту роль и уволился из органов. Хроники "московского дела".
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ювенальное море

Илья Мильштейн, 12.11.2018

Как это будет выглядеть в тот день и час, когда в зале заседаний Мещанского, допустим, суда начнутся слушания по делу 14-летних террористов, боевиков и бомбометателей? Разумеется, процесс закроют, но поможет ли это укрыть от мировой и недобитой нашей общественности суть происходящего? Опыт показывает, что к подобным эксцессам власть все-таки чувствительна, и живодерство в обращении с детьми до настоящего времени не очень приветствовалось.
Илья Мильштейн

Детские страшилки

Илья Мильштейн, 04.09.2019

Слово не воробей, но можно предположить, для чего Николай Сванидзе, человек безусловно хороший и гуманный, вербально пнул напоследок уходящего в лагерь политзека. Во-первых, не сдержал эмоций. Во-вторых, совершил, как ему кажется, правильный политический ход. В том смысле правильный, что на очередной дозволенной встрече с президентом Путиным, при котором как раз и функционирует СПЧ, он сумеет лучше защитить тех, кого там принято защищать, - жертв произвола и беззакония.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Закон подлости

Илья Мильштейн, 01.02.2019

Мало того что не дали матери по-людски проститься с ребенком, так напоследок омбудсмен еще пытается опорочить ее ложью. А главное, очернить всех, кто потрясен этим несчастьем, кто бесконечно сочувствует политзаключенной и проклинает подонков. Сострадающие, понимаете ли, "манипулируют" горем, разделенным с Анастасией Шевченко, и бдительная защитница прав детей их разоблачает. На деле разоблачая и себя, и вышестоящих товарищей.
Владислав Мордасов и Ян Сидоров Фото: facebook.com/eikolmikova

Как это делалось в Ростове

18.06.2019

Они сели за два плаката и чат в Telegram. 19-летний Ян Сидоров и 22-летний Владислав Мордасов уже 20 месяцев в СИЗО по делу о "массовых беспорядках". Третий фигурант, 19-летний Вячеслав Шашмин, под домашним арестом - он не участвовал в пикете, а просто шел мимо. Всех троих пытали, всех объявили участниками "мальцевской революции". Сегодня в Ростовском облсуде начинаются слушания по существу.

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