Слово не воробей, но можно предположить, для чего Николай Сванидзе, человек безусловно хороший и гуманный, вербально пнул напоследок уходящего в лагерь политзека. Во-первых, не сдержал эмоций. Во-вторых, совершил, как ему кажется, правильный политический ход. В том смысле правильный, что на очередной дозволенной встрече с президентом Путиным, при котором как раз и функционирует СПЧ, он сумеет лучше защитить тех, кого там принято защищать, - жертв произвола и беззакония.