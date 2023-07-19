

Одесский порт после обстрела. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины



Решение Путина выйти из "зерновой сделки" вряд ли кого-то может удивить. Путин хотел отказаться от соглашения буквально со следующего дня после его подписания, он просто изнемогал от нетерпения. Но если так, то почему же он вообще согласился подписать этот принципиально не устраивающий его документ?



На то есть сразу несколько причин. Первая состояла в нежелании портить отношения с Реджепом Тайипом Эрдоганом и - самое важное - ставить под сомнение репутацию президента Турции как выдающегося миротворца накануне президентских выборов. При этом Путину нужна была не столько победа Эрдогана, сколько провал оппозиционного кандидата. Потому что он прекрасно понимал, что любой оппозиционный кандидат сможет установить куда более доверительные отношения с США, чем Эрдоган.



Но Эрдоган победил, и практически с момента его успеха на президентских выборах "зерновая сделка" была обречена, новых подарков старому турецкому президенту Путин явно делать не собирается.



Оставался еще один мотив - нежелание России отвечать за голод на "глобальном Юге". В Москве всерьез задумались о сделке именно тогда, когда африканские политики вслух заговорили о возможных жертвах России - именно России, - а бывшие президенты Либерии и Нигерии Элен Джонсон-Серлиф и Олусегун Обасанджо написали об этом статью в The Economist - недвусмысленный сигнал Кремлю.



Однако за время исполнения "зерновой сделки" стало ясно, что многие страны "глобального Юга" не рискнут ухудшать отношения с Россией, а уж тем более с ее союзником Китаем, между прочим - основным покупателем украинского зерна, ни словом ни обмолвившимся о российском решении. К тому же непосредственным виновником голода Россия как бы не будет, так как беднейшие страны получают незначительное количество украинского зерна. Зато Россия будет виновником роста цен, вследствие чего миллионы людей рискуют потерять доступ к еде. Но это - опосредованная вина, это Путину не страшно. Тут требуется отследить причинно-следственные связи, а многие лидеры стран "глобального Юга" не станут себя этим утруждать.



Отказ от "зерновой сделки" сулит Путину предостаточно выгод. Первое преимущество связано со стремлением нанести удар по украинскому агросектору. Да, Путин, возможно, понимает, что у него нет сил для того, чтобы завоевать Украину. Но у него все еще есть желание и стремление ее разрушить, превратить в страну-калеку теперь уже не только с точки зрения отторгнутых территорий, но и с точки зрения экономической деградации. Отказ от "зерновой сделки" создает для этого новые возможности. Плюс теперь уже ничто - кроме противовоздушной обороны Украины - не может помешать Путину уничтожать одесский порт.



Еще одно важное обстоятельство может быть связано с мечтой о голоде. Если в результате увеличения цен на продукты этот голод поможет дестабилизации на "глобальном Юге" и приведет к новому миграционному кризису в Европе, рейтинги поддерживаемых Кремлем популистов будут расти как на дрожжах - да, собственно, они и сейчас уже растут. Ну и тогда Путин получит в качестве партнера по переговорам совсем другую Европу.



Поэтому Путин если не точно знает, что делает, то уж во всяком случае точно знает, чего хочет. Можно ли сказать то же самое о Западе? Пока западные лидеры меланхолично наблюдают за украинским наступлением и пытаются понять, какая же геополитическая позиция сложится в результате и удастся ли добиться окончания войны за столом переговоров, если Путин "поймет, что война ему невыгодна", зерно медленно сыплется из песочных часов этой долгой жестокой войны…