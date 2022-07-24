

Удар по Одесскому порту. Фото: @suspilneodesa

Соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров из черноморских портов было встречено с оптимизмом. Сговорчивость Путина объясняли давлением со стороны его азиатских союзников. Ведь Иран вовсе не заинтересован в мировом продовольственном кризисе, так как неизбежно станет одной из его жертв с перспективой роста внутренней нестабильности. Китаю глобальный голод тоже совсем не нужен. Его главными жертвами в первую очередь стали бы страны Африки, в которые Китай все активнее инвестирует. И вроде бы к голосу Тегерана и особенно Пекина Москва в нынешних условиях не может не прислушиваться.

Транспортировку украинского зерна предполагалось возобновить в ближайшие пару недель. Соглашение должно действовать в течение 120 дней, то есть до конца ноября, с возможностью последующего продления, что позволило бы Украине экспортировать не только уже собранный, но и будущий урожай. Сейчас вывоза ожидают около 20 миллионов тонн украинского зерна. Если вывозить его с довоенной скоростью, то как раз должно хватить четырех месяцев. Украина получила бы за это зерно около 10 млрд долларов. Это один из немногих источников поступления валюты для воюющей страны, которую агентство Fitch уже опустило в рейтинге до преддефолтного состояния.

Путин предстал чуть ли не альтруистом. Он дает Украине заработать валюту и освободить зернохранилища для зерна нового урожая. Он предотвращает новую волну беженцев с Ближнего Востока и из Африки в страны Евросоюза, а ведь такая гуманитарная катастрофа могла бы сделать европейцев более сговорчивыми как в вопросе ослабления антироссийских санкций, так и в вопросе снижения поддержки Украины. Наконец, украинский экспорт продовольствия конкурирует с российским, и в его отсутствие Россия могла бы продавать свой товар по более высоким ценам и завоевывать новые рынки.

Нет, на альтруиста Путин совсем не похож.

В обмен на подписание стамбульского соглашения Кремль получил очень серьезные уступки - ослабление финансовых санкций против российского аграрного экспорта. Хотя меморандум о необходимости "снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений" был подписан одновременно с договоренностью о вывозе украинского зерна, формально это отдельный документ. Нарушение условий стамбульского соглашения и даже его отмена не приведут автоматически к восстановлению прежних ограничений на финансирование российского экспорта.

Насчет намерения России выполнять подписанное соглашение были серьезные сомнения еще до обстрела Одесского порта. Разминирование Черного моря в рамках стамбульского соглашения производиться не будет, так как это заняло бы три-четыре месяца. Украина обязалась обеспечить безопасный проход судов через свои территориальные воды. Следовательно, украинским военным придется раскрыть оставленные в минных полях фарватеры, которые Россия сможет использовать для высадки диверсионных групп на украинское побережье.

Хуже того: пользуясь тем, что Черное море не разминировано, российский Черноморский флот всегда сможет поставить мины в выделенных коридорах, например, с помощью подводных лодок, а после того как на них подорвется несколько судов, заявить, что мины украинские. Такой подрыв гарантированно остановит украинский продовольственный экспорт по Черному морю.

Наконец, российские военные корабли могут останавливать украинские суда на обратном пути под тем предлогом, что подозревают перевозку оружия (которое в ходе досмотра можно будет подбросить). Военное сопровождение украинских судов не предусмотрено, и маловероятно, что турецкий флот вступит в конфронтацию с российским для освобождения задержанных судов. А арест россиянами хотя бы одного судна опять-таки гарантированно сорвет экспорт украинского зерна.

Для расследования инцидентов и наказания виновных в рамках cтамбульского соглашения создается совместный координационный центр (СКЦ) с участием России, Украины, Турции и ООН. Однако можно не сомневаться, что российскому представителю в СКЦ всегда удастся заблокировать любое расследование, направленное против России.

Как мы уже знаем, для фактического срыва стамбульского соглашения Путин использовал еще более циничный метод. Не прошло и 24 часов с момента подписания документа, как Одесский порт был обстрелян 4 ракетами "Калибр", 2 из которых достигли цели, повредив портовую инфраструктуру и ранив несколько человек. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, российская сторона утверждает, что "не имеет никакого отношения" к ракетной атаке. Вспоминается роман Владимира Сорокина "Доктор Гарин", где клон Владимира Путина в виде человеческой задницы (бути) способен произносить только одну фразу: "Это не я!". Получается, что на территории России или на оккупированной территории Украины есть какие-то никому не подконтрольные силы, способные обстреливать Одессу российскими "Калибрами".

Разумеется, никто в подобный бред не поверит, даже зомбированная российская телеаудитория. Но цель путинской провокации ясна. Российский президент хочет продемонстрировать мировому сообществу, что в условиях продолжающихся активных боевых действий возобновить экспорт украинского зерна практически невозможно. Ведь Россия в любой момент может обстрелять Одессу и другие украинские порты под предлогом, что ведет огонь по военным объектам. Поэтому необходимо срочно заключить перемирие, хотя бы на те 120 дней, в течение которых будет действовать стамбульское соглашение, причем перемирие должно быть заключено на существующих сейчас линиях соприкосновения.

Такое перемирие выгодно только России, поскольку позволит ей закрепиться на оккупированных украинских территориях, получить столь необходимую передышку и провести псевдореферендумы о "присоединении" к России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, перемирие сорвет большое украинское контрнаступление на юге, которого ждут в августе-сентябре. Как раз сейчас украинские войска на этом направлении достигли определенных успехов, впервые создав для россиян "котел", в который попали, по украинской оценке, 3 батальонных тактических группы общей численностью до 2000 человек.

Похоже, всю историю со стамбульским соглашением Путин затеял только для того, чтобы продавить идею скорейшего заключения длительного перемирия. Украине на такое перемирие соглашаться никак нельзя, хотя вполне возможно, что на Киев в этом направлении в ближайшее время будут давить и ООН, и Турция.