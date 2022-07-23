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Менее суток прошло с момента подписания константинопольского соглашения о беспрепятственном вывозе украинского зерна, как нацистская Россия нанесла новый ракетный удар по одесскому порту. Как раз по месту хранения зерна.

Кто бы сомневался. И это не просто неспособность отвечать за свои слова. Это принципиальный отказ отвечать за свои слова.

Захватившая власть в России путинская уголовная шпана не просто в очередной раз "кинула" тех, кто пытался с ней договориться. Подписав договоренности, которые она ни минуты не собиралась выполнять, кремлевская клика вовсе не стремилась кого-то обмануть. Напротив, она в очередной раз честно и откровенно послала "партнерам" сигнал: вы должны полностью подчиниться нашим правилам на всей нашей воле.

А правила эти в том и состоят, что никакие договоренности, никакие подписанные документы ни к чему российскую власть не обязывают и никак ее действия не ограничивают. У российской власти нет "партнеров". Она ни с кем не договаривается. Она только диктует свою волю, как диктует ее братва "овце". Любая подписанная бумажка - просто фантик, в который завернуто согласие "овцы" подчиниться всем условиям братвы.

Когда в 1999 году РФ напала на Чеченскую республику Ичкерию, она даже не удосужилась денонсировать подписанный с ней договор об отказе от применения силы во взаимных отношениях. Когда в 2014 году РФ аннексировала украинский Крым, она даже не удосужилась денонсировать договор с Украиной о признании границ. А зачем? Ведь для российской власти любой договор - это то, что российская власть может нарушать как угодно и когда угодно. На полной своей воле. И она полна решимости заставить весь остальной мир согласиться с этим.

Уголовному правящему классу России свойственно глубочайшее презрение к праву как ограничителю своей воли. И экзистенциальная ненависть к цивилизации, построенной на верховенстве права и договорном начале во взаимоотношениях между людьми и странами. Неизбывная жажда эти основы современной цивилизации опрокинуть. "Священная война" кремлевского Гитлера - это война против верховенства права и договорного начала в отношениях между людьми. К этому и сводится озвученная кремлевским Риббентропом программа установления нового мирового порядка.

И если коллективный Запад хочет отстоять эти основы своего бытия, он должен отказаться от наивных надежд при помощи неких дипломатических ухищрений привести путинской Кремль в состояние договороспособности. Единственный способ обеспечить безопасный вывоз украинского зерна - не переговоры с нацистским агрессором, а международная специальная военная операция по ликвидации Черноморского флота РФ.