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статья Нутряная война

Виталий Портников, 20.10.2022

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Виталий Портников. Фото: Олена Чернинька

Введение президентом России военного положения в оккупированных украинских регионах, конечно же, в первую очередь касается не самих Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Там оккупационный режим, по своей репрессивности и беззаконию превосходящий все нормы российского военного положения, установлен сразу же после захвата территорий - где после февраля 2022 года, а где и после 2014-го. Концлагеря, "фильтрация", бандитский беспредел - все это реальность жизни там, откуда пока что не удалось изгнать российских солдат и наемников Кремля.

Главный смысл этого нового путинского указа - в оккупации самой России. Ничего нового в этом нет. Любой тиран рано или поздно приходит к идее оккупации собственного государства, к уничтожению даже тех хлипких норм законности, которые еще остаются гражданам. И, конечно же, появляется искушение воспользоваться войной и прижать граждан к ногтю. Кого насильно мобилизовать в свою бандитскую армию, это скопище одуревших от вседозволенности суровикиных. Кого заставить бесплатно работать на охамевшее государство в рамках "трудовой мобилизации". Кому закрыть рот без суда и следствия. Кого "интернировать", то есть посадить без законных на то оснований. Путину это нравится.

Уже не раз приходилось объяснять, что эта путинская война - самое настоящее создание Рейха в пробирке. Во-первых, уничтожаются "нелояльные народы". Украинцев на оккупированных территориях бросают воевать против украинцев - в первых рядах, для выявления огневых точек противника. Вслед за украинцами выкашивают народы России - мобилизация на "национальных окраинах" идет опережающими темпами, к тому же и социальная ситуация там много хуже, так что война убивает в первую очередь молодых парней, оставляет национальные республики без шанса на самосохранение, потому первыми стали возмущаться именно жены военных в Бурятии или матери Дагестана. Теперь к этим кандидатам на уничтожение могут подключить еще и белорусов - если Путину удастся заставить Лукашенко участвовать в войне, белорусы тоже будут использованы именно как пушечное мясо.

Ну и, во-вторых, уничтожение несогласных русских. Кого выдавливают из страны, кто бежит сам от безумия и мобилизации, кого арестовывают и гноят в тюрьмах. В результате в конце этого отвратительного эксперимента Путину предстоит руководить новым российским Рейхом, в котором никаких угроз не останется. Ни тех, кто хочет свободы. Ни тех, кто помнит о своей идентичности. Ни тех, кто просто стремится жить по-человечески. Путин хочет руководить государством путиных, а всех остальных пустить под нож.

И введение "гибридного" военного положения - это один из инструментов, который, по замыслу Путина, должен вести его к цели. Вести, даже если он проиграет войну. Арабские диктаторы много раз проигрывали войны Израилю. Но это только помогало им усилиться, сохранить военное положение, продолжить охоту на оппозицию и несогласных. Главное для Путина - не только захватить Украину и заставить ее население примириться с оккупацией. Думаю, он уже и сам начинает понимать, что Украина ему не по зубам.

Главное для Путина - и это на самом деле всегда было главным - захватить Россию и исключить любые, даже призрачные, угрозы своей власти. Именно поэтому он в очередной раз оказался в положении диктатора.

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Виталий Портников, 20.10.2022
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