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Предположим, что целью зет-инспираторов является максимизация страданий - не yкpaинцев, не eвpoпейцев, не aмepиканцев, а вообще всех, всех людей, всех живых существ.



Если принять эту гипотезу, посмотреть на происходящее под этим углом зрения, многие кажущиеся иррациональными события обретают рациональный смысл.



В этом случае победа тeppoриcтической организации "Рoccийская Федерация" может не являться целью - она желательна ее руководителям и инспираторам, но не обязательна.



Поражение этой террористической организации, можно предположить, ими уже осознано или сознавалось заранее.



В таком случае мобилизацию можно рассмотреть не столько как способ достичь победы, но как способ умножить количество страдания - боли, страха, гнева, отчаяния и прочих негативных переживаний, сужающих сознание.



Мобилизация - это те самые ожидавшиеся многими массовые репрессии, просто не совсем в той форме, которая ожидалась ранее.



Для того, перед кем стоит такая цель, как максимизация страданий, победа есть средство максимизировать страдание, но в ситуации предвидимого им поражения цель остается точно такой же.



Бросить на убой против современного вооружения миллион или более необученных, плохо экипированных деморализованных людей - такое решение не увеличивает шансы на победу: победить зет-деятели могут только в результате того же ядерного шантажа, если им удастся запугать противника и принудить его к капитуляции.



Зато мобилизация почти что гарантированно приведет к гибeли огромного количества людей, причем в своем подавляющем большинстве призванных именно вот так - без снаряжения и минимальной подготовки.



Больше всего такое действие напоминает гекатомбу, массовое жертвоприношение, только человеческое. Причем сопровождается это жертвоприношение нагнетанием атмосферы страха, это та самая пресловутая бомбежка Воронежа, только ковровой бомбардировке подвергнута вся страна, и не только она.



Если победа покажется зет-деятелям недостижимой, то, если гипотеза адекватна, они постараются максимизировать само поражение.



Поражение в таком случае должно стать эпическим, грандиозным - не в смысле чести и гордости, но по своим масштабам - не с боевым подъемом, а с доведением до расчеловечивания максимального количества людей.



Разъярить одних своими зверствами, запугать своих до состояния покорно бредущих на гибель; других заставить бежать в почти что никуда; третьих - зарываться в норы и надеяться, что не найдут.



И в итоге, если победа невозможна, yничтoжить собственную страну так, чтобы на этой земле больше никогда ничего не выросло, поставить клеймо на лоб каждого в ней живущего, чтобы он не смог отмыться от преступлений режима, чтобы как можно больше людей в мире носителя этого клейма ненавидели, умножить в мире любым способом страх и ненависть.



Мне кажется, если посмотреть под этим ракурсом, действительно многое объясняется. Иначе перед нами предстанет масса мелких мотивов, их совокупность, неразбериха, суета, коррупция, дурной абсурд - но за ними можно попробовать увидеть вот эту вырисовывающуюся стратегию.



Инспираторам этой херни наплевать на мир, на Рoccию, на рyccких, на кого бы то ни было, лишь бы мир затопила тьма. Гопничество, доведенное до своего предела. Рафинированное зло, уже практически не прикрывающееся никакими масками.



Так что если мы вовлекаемся в воронку страха и ненависти - даже если считаем себя противостоящими зет-режиму - мы платим дань его инспираторам, способствуем достижению их цели.



Только пребывание в свободе, ясности сознания и в любви в самом высоком смысле этого слова - только это является тем состоянием, которое зет-инспираторы не едят.

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