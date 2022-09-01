Путинский указ об увеличении численности армии на 137 тысяч человек (до 1 миллиона 150 тысяч) не будет выполнен, считают в Пентагоне. Эксперты пока не знают, что стоит за решением об увеличении номинального состава армии, но ясно, что реальное пополнение людского резерва - главная проблема агрессора.



Вербовка явно буксует. По всей России мужчин зазывают на войну: хотя в объявлениях об этом прямо не говорится, стоимость предлагаемого краткосрочного контракта не оставляет сомнений, ведь в мирное время доход контрактника не превышает 50 тысяч рублей. Ни в одном объявлении нет слов о "спасении русскоязычного населения", "денацификации" или "исконных землях", единственный мотиватор - большие деньги и "социальные гарантии".







Реклама в детском саду наукограда Кольцово в Новосибирской области (фото: "Сибирь-медиа").



После публикации в СМИ директор детсада "Золотой ключик" заявила, что листовку повесили без ее ведома.







В Екатеринбурге военные контракты рекламируют на автобусных остановках. (Фото: It's My City)







Реклама в метро Новосибирска.





Не каждый сразу поймет, что рекламируется на этом билборде. Оркестр "W" - частная военная компания "Вагнер". (Фото: "Афиша Екатеринбург")







Работникам омского производственного объединения "Полет", входящего в структуру "Роскосмоса", предлагают вместо работы над ракетой "Ангара" умереть в Украине с отдельной надбавкой от производства.







В Великом Новгороде предлагают убивать мирных жителей Украины из реактивных систем залпового огня за миллион рублей (плата за полгода).







Жителям Ярославля, шокированным ценами на ЖКХ, прямо в платежке предлагают сделать "надежный шаг в будущее" и умереть в Украине.







Чем выше средние доходы населения в регионе, тем больше денег предлагают за участие в войне. В Ленинградской области РПЦ обещает до 465 тысяч рублей в месяц.







В Ульяновске - от 220 тысяч рублей. Максимальную сумму не сообщают.







А вот москвичей так рьяно в армию не заманивают. С помощью странной наружной рекламы им объясняют, что у "Z" все получится.







Разумеется, все затеяно исключительно ради детей Донбасса.



У убитых российских солдат все чаще находят краткосрочные контракты - этих людей бросили на передовую после недельной, максимум двухнедельной подготовки, пишет украинский военный журналист Юрий Бутусов.







И в заключение - наглядная агитация от Партии мертвых.



