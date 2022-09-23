

Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом"



Миф о том, что коварный Запад долгие годы готовил развал СССР и теперь мечтает повторить то же самое с Россией, - одна из кремлевских пропагандистских скреп. Объявляя мобилизацию, Путин вновь использовал угрозу дезинтеграции РФ для оправдания захватнической войны: "Цель этого Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей".



Исторические факты напрочь опровергают эту конспирологию.



Известный исследователь этнорегиональных проблем в Евразии Пол Гобл вспоминает, что распад Советского Союза в 1991 году был абсолютной неожиданностью не только для западных политиков, но даже для большинства аналитических институтов и тех, кто считал себя профессиональными "советологами". Всем казалась очевидной аксиома: ядерная страна не может развалиться.



Всех тогда пугала перспектива появления нескольких ядерных держав вместо одной.



Во многом именно поэтому, выступая в июле 1991 года в Верховной Раде, президент США Джордж Буш-старший призывал Украину не выходить из Советского Союза. Однако он вряд ли предвидел, что в следующем месяце в Москве произойдет путч сторонников имперской реставрации и, хотя он будет побежден, Украина провозгласит свою независимость, чтобы застраховаться от дальнейших имперских рецидивов. По настоятельной рекомендации западных стран независимая Украина передала свое ядерное оружие России. Не будь этого рокового решения, вряд ли Кремль решился бы на аннексию Крыма и уж тем более на полномасшабную войну.



Вообще в 1991 году западные политики практически ничего не знали о специфике различных республик СССР, но находились в плену централистского мифа о том, будто "все решается в Москве". И это сыграло с ними злую шутку: когда СССР развалился, им было даже трудно подбирать дипломатов в новые страны, поскольку специалистов почти невозможно было найти. Еще один забавный факт: участники Беловежских соглашений, набросав их от руки, часами не могли найти машинистку, чтобы их распечатать. Уж если США так мечтали о распаде СССР, то могли хотя бы обеспечить переговорщиков оргтехникой!



Как замечает другой американский политолог, Януш Бугайский, "геополитические революции происходят независимо от кремлевских желаний или западной веры в "неизменный" статус-кво".



Летом нынешнего года в вашингтонском Джеймстаунском фонде вышла книга Бугайского "Несостоявшееся государство: путеводитель по распаду России". Это довольно фундаментальное исследование, объясняющее, почему нынешняя Россия вполне может повторить путь Советского Союза. Она так и не стала демократическим и федеративным государством, чего мир ожидал от нее в постсоветскую эпоху, напротив - превратилась в неоимперский тоталитарный режим, угрожающий и соседям, и всему миру. Бугайский полагает, что такая ситуация делает Россию несовместимой с современным глобальным развитием, и прогнозирует ее распад на несколько государств, способных находить общий язык с окружающим миром.



Автор анализирует протестные настроения последних лет в различных российских регионах. Особенно ярко они выражены в национальных республиках, где политическое подавление сопровождается культурным: национальные языки сегодня фактически вытесняются из образовательной сферы. При этом нельзя сказать, что все население "русских" областей поддерживает кремлевскую политику. Требования регионального самоуправления и протесты против московского диктата наблюдаются на всем гигантском российском пространстве - от Калининграда на западе до Дальнего Востока. Да, пока эти настроения забиты милитаристской пропагандой, но когда эта пропаганда в результате военных поражений империи неизбежно ослабнет, они выйдут на поверхность, причем с новой силой. Януш Бугайский не дает точных предсказаний о том, как именно может произойти новый распад империи, но напоминает, что такие исторические события иногда случаются совершенно внезапно - как свержение самодержавия в феврале 1917 года.



Эта книга выглядит далеко не "мейнстримной", но даже редкой для текущей западной политической аналитики. Большинство коллег Бугайского в американских институтах, хотя и критикуют нынешний кремлевский режим, надеются на его "либерализацию после Путина". А "распад России" для них по-прежнему ментальное табу, каким для их исторических предшественников был распад СССР.



Вновь звучат напоминания об угрозе неконтролируемого распространения ядерного оружия. Хотя, например, участники пражского Форума свободных народов России, представляющие оппозицию разных регионов, заявили, что выступают за полную денуклеаризацию своих территорий. Они готовы передать ядерное оружие под контроль международных организаций, поскольку его содержание обошлось бы слишком дорого новым независимым странам. Эти страны будут заинтересованы именно в международном сотрудничестве, дипломатическом признании и поддержке развитого мира, кремлевский язык ядерных угроз им ни к чему.



Бугайский отмечает странные зеркальные отражения кремлевской пропаганды в текстах некоторых западных аналитиков: "Американский страх "распада России" удивительно созвучен нарративам самого Кремля - его пропагандисты также постоянно твердят, что если московская империя рухнет, то наступит глобальный хаос. У некоторых американских элит присутствует то же предвзятое и высокомерное отношение к россиянам - будто бы они обречены на эту централизованную империю и ни в коем случае не должны ее отменять".



Американские элиты слишком привыкли иметь дело с Кремлем и словно бы забыли собственную историю, когда США создавались именно как добровольный договор бывших колоний. Они опасаются "войны всех против всех" на российских пространствах, хотя гораздо вероятнее общее сопротивление кремлевской метрополии. К чему, например, одинаково разграбляемым и политически бесправным регионам российского Севера и Сибири воевать друг с другом?



Напротив, пока в России сохраняется московский централизм, нет никаких гарантий, что он однажды не перерастет в новую империю, какие бы "либералы" ни пришли в Кремль. Исторический прецедент у всех перед глазами: ровно 30 лет назад, выступая в Конгрессе США, президент Ельцин заявил, что "Россия навсегда возвращается в демократический мир". Но всего через 7 лет сделал своим "преемником" выходца из КГБ.



Поражение России в войне с Украиной наверняка породит геополитическую революцию такого же масштаба, какой в свое время стало падение Берлинской стены. Только на этот раз это будет "падение кремлевской стены" - историческая ликвидация Московской империи и добровольный договор построссийских стран. И для многих на Западе это вновь станет большим сюрпризом.