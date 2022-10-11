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статья Почкование зла

Остап Кармоди, 11.10.2022

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С любезного разрешения автора мы публикуем фрагмент его последней, седьмой, статьи из серии "Прощание с Россией" (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Те, кто мечтает о распаде большой авторитарной России на десятки маленьких демократических россий, избегают думать об одной очень важной вещи: о том, как именно будет происходить этот переход от сегодняшнего Мордора к Прекрасной России будущего. Если хоть на минуту об этом задуматься, очевидно, что переход будет довольно неприятным для демократов.

Когда Россия может распасться? Только когда центральная власть потеряет авторитет и рычаги управления страной, экономика начнет рушиться, а народное недовольство закипать. В тот момент, когда местные "элиты" поймут, что Москва уже ничего не может им дать и уже никак не может их наказать, они начнут объявлять о независимости или "широкой автономии", включающей приоритет местных законов над центральными.

Но кто будет этими элитами? Уж точно не Яшин с Волковым. Власть в регионах будут брать те, у кого она там уже есть. Те, кому уже подчиняются силовые структуры. В центральных регионах страны это местные царьки-единороссы, типа Турчака, на окраинах - сырьевые олигархи. Если кто-то и составит им конкуренцию, это будут никак не демократы, а крупная организованная преступность и владельцы частных армий, ЧВК, то есть Пригожин и те, кто пойдет по его следам. В середине сентября Христо Грозев написал, что Путин приказал олигархам создать собственные ЧВК по образцу "Вагнера" для тренировки и отправки военных в Украину. Подтверждений пока не появлялось, но у большинство олигархов в любом случае уже есть небольшие частные армии, которые не могут конкурировать с пригожинской или кадыровской, но вполне могут разгонять демонстрации.

Даже если демократам удастся взять под свой контроль какой-нибудь регион, они не смогут в нем долго продержаться - за распадом России неизбежно последует дележ пирога и гражданская война, в которой контролируемые демократами регионы станут первыми жертвами, как стало ей во время предыдущей Гражданской первое после большевистского переворота демократическое правительство в России, самарский КОМУЧ, сформированный в Самаре 8 июня и продержавшийся у власти лишь 3,5 месяца. В конце сентября КОМУЧ вынужденно уступил власть куда менее демократической Директории, а еще через 2 месяца, в ноябре, и Директория была упразднена новым диктатором Колчаком. Примерно такая же картина будет и в следующий раз - все действия российских демократов на протяжении последних 10 лет показывают, что они абсолютно не способны на решительные действия.

Единственная надежда остаться демократическими есть у областей, находящихся на западных и восточных границах России. Если им очень повезет, там будут стоять войска НАТО. Как обсуждалось выше, НАТО не станет заниматься полноценной оккупацией России - это слишком неподъемная задача, но может взять под контроль отдельные приграничные области, которые легко контролировать, например, Ленинградскую и Приморье. То же, если российский режим посыпется, может сделать и Украина с Белгородской и Ростовской областями, создав таким образом буфер между собой и новыми российскими минидиктатурами.

Кстати, и сам КОМУЧ обязан своим недолгим существованием интервентам. Демократическое правительство появилось в Самаре лишь потому, что большевики были выбиты оттуда и из других регионов Урала и Поволжья Чехословацким корпусом - так называемыми "белочехами".

Даже в лучшем из мало-мальски реалистичных сценариев будущего России свободными и демократическими в ней будут лишь несколько приграничных областей, да и то под внешним управлением. Так что задаваться вопросом "как нам обустроить Россию" российской либеральной оппозиции бесполезно - обустраивать страну будет кто угодно, но не она.

Более интересный вопрос - как в случае распада России вести себя западным странам и НАТО, учитывая то, что оккупация выглядит для них совсем непривлекательным вариантом. Очевидно, самым разумным будет обменять международное признание новых удельных княжеств Пригожина и Дерипаски на их полное ядерное разоружение. Если же Россия после ухода Путина сохранится одним куском, ни на какое ядерное разоружение она, очевидно, не согласится - а заставить ее разоружиться принудительно можно будет лишь после ядерной войны. В этом случае Западу останется лишь размещать свое ядерное оружие в Европе, развивать противоракетную оборону и продолжать душить Россию санкциями, чтобы ей было сложнее поддерживать в рабочем состоянии свой арсенал.

Обустроить Россию нельзя, потому что для ее обустройства нужно менять складывавшийся веками образ мышления ее населения. Россию можно только обезвредить, да и то относительно. Наименьшую угрозу окружающим она будет представлять, развалившись на части и без ядерного оружия. Но самим россиянам даже этот вариант вряд ли поможет стать свободнее и богаче.

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Остап Кармоди, 11.10.2022
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