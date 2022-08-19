

Подготовка батальона "Алга". Кадр телеканала "Татарстан 24"



Агрессор отчаянно пытается решить проблему дефицита живой силы без объявления всеобщей мобилизации. Набор в добровольческие батальоны в регионах, принуждение срочников к заключению контракта, вербовка в колониях и СИЗО, массовые похищения мужчин в ОРДЛО - так всеми правдами и неправдами пополняется рашистское войско, пестрое, неподготовленное, низкомотивированное и частично подневольное.





Шкура БАРСа

Дикие дивизии

Пополнение орочьей армии. Дарят наручные часы - и отправляют на убой. Берут даже 60-летних pic.twitter.com/h1bi8bNLcW — Грани.Ру (@GraniTweet) August 13, 2022

Ахматовские сироты

Из камеры в окоп

Группа осужденных, завербованная на войну с Украиной под обещание амнистии. Раненных в Донбассе зэков в РФ не вывозят, за убитых гробовые не платятhttps://t.co/yMSWXZSpoe pic.twitter.com/0EmXN4Zx0S — Грани.Ру (@GraniTweet) August 12, 2022

Бессрочная служба

Управа на отказников

Резерв оккупанта