Отродье близнецов
Фото: Amaury Laporte
Леонида Гозмана таскают из одного отделения российской полиции в другое, наказывая за вполне безобидное сравнение сталинского Советского Союза с гитлеровским Третьим рейхом. Сравнение вполне хрестоматийное. Только неисправимый идиот не может заметить сходства между гитлеровскими и сталинскими репрессиями, между ГУЛАГом и концентрационными лагерями, между Холокостом и депортациями народов Советского Союза. О том, что Сталин готовил собственный Холокост, да вовремя окочурился, я уж не упоминаю.
Только неисправимый идиот может верить в советскую версию Второй мировой войны, не понимая простой истины: это Сталин был настоящим союзником Гитлера, а советские люди - естественными друзьями нацистов. Мировым демократиям просто необыкновенно повезло, что один человеконенавистник напал на другого человеконенавистника и заставил этого другого стать на сторону ненавидимых им демократий. Когда жаба собирается сожрать гадюку, всегда выигрывает олень. Но мы-то с вами тут при чем? Мы остались жить под властью гадюк на долгие десятилетия, мы засыпали и просыпались под их зловещее шипение, а россияне - так до сих пор живут и слышат это шипение со всех своих придурочных телеэкранов. Славься, так сказать, Отечество наше свободное.
Именно поэтому вся эта гонка за Гозманом в свете того, что вытворяет Путин сейчас, не имеет исторического значения. Она имеет прямое отношение к современности. Важно вовсе не то, что гитлеровский Рейх и сталинский СССР - кровавые близнецы-братья. Важно то, что путинская Россия - выкидыш обоих этих страшных режимов. Важно то, что этот кошмар никуда не делся, что он рядом с нами. Что Путин ходит гитлеровской походкой и говорит сталинскими словами. Что российские полицейские, бросающиеся на людей, которые держат в руках листики со словом "война", напоминают эсэсовцев. Что Путин пытается затопить Кривой Рог в точном соответствии с мифом о Гитлере, который якобы приказал затопить берлинское метро, раз уж немцы оказались недостойны его гения. О том, отдавал ли на самом деле такой приказ фюрер, историки дискутируют по сей день. То, как затапливали Кривой Рог с помощью российских ракетных ударов, мы видели своими глазами. И в гении автора этих приказов мы уж точно не сомневаемся: раз уж украинцы не смогли признать в лысеющем чудовище "освободителя от нацистов", кремлевский фюрер хочет их всех утопить, сжечь, изнасиловать и убить - а как еще поступать с неблагодарными?
Поэтому об историческом наследии сталинизма можно больше не спорить. Сталинизм - это не прошлое, а настоящее и будущее России. Русское государство оказалось способно исключительно к воспроизводству его репрессивных практик. Я уже ничему не удивлюсь - ни тотальной мобилизации, ни тотальной "гулагизации", ни новому разделению общества на тех, кто сидит, и тех, кто охраняет, ни ядерному удару, ни новому развалу России.
Когда вы ничего не можете предложить миру, кроме зла и насилия, когда вы раз за разом оказываетесь на обочине, голосуете за путиных, читаете дугиных, слушаете соловьевых и требуете признать всю эту затхлую лабуду уникальной цивилизацией, вы соответственно раз за разом придумываете новые цели для агрессивных войн, для убийств и воровства унитазов. Солженицын назвал это вращение истории "красным колесом" - вот в нем Россия и вертится, как сдохшая белка, помечая все вокруг кровью и дерьмом.
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