Помимо "специальной военной операции" в Украине Путин затеял еще одну - "специальную паспортную". Российский президент решил, что гражданство в упрощенном порядке смогут получить жители сразу четырех регионов Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Почему именно эти области, а не, например, Харьковская или Сумская? А потому, что в ближайшие планы Путина оккупация и аннексия Херсонщины и Сумщины не входит. Его указ - сигнал даже не окружающему миру, не Украине, а собственной "элите": готовьтесь, присоединяем новые "субъекты федерации", хотя оккупированные украинские регионы - скорее объекты, а не субъекты. Неслучайно министр финансов Путина Антон Силуанов через губу говорит губернаторам, чтобы они не ждали федеральной поддержки: оставшиеся деньги будут уходить на взбесившуюся армию и еще на оккупированные земли Украины - вот где Клондайк для разворовывания бюджета.

Паспортизация чужих территорий - это излюбленный российский приемчик. Вначале раздаются паспорта, а потом Москва начинает предъявлять претензии на чужие земли. Это началось еще при Ельцине, когда российские паспорта раздавались в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии и, между прочим, в Крыму. В 2008 году "защита интересов российских граждан" послужила оправданием российского нападения на Грузию и фактической аннексии ее автономий. Теперь практически тот же фортель проделывается с украинскими областями.

Могут сказать, что Россия - не единственное государство, которое раздает свои паспорта "соотечественникам": Венгрия этим занимается в соседних странах, Румыния... Но вот только Венгрии - даже при Орбане - нужны венгры, с которыми она не хочет терять исторической связи, Румынии - румыны. А России на русских и "русскоязычных" плевать. Разве мы не убедились в этом, когда россияне бомбили Харьков и Мариуполь, или сейчас, когда стирают с лица земли Бахмут и Северодонецк? Разве мы не помним, что когда туркменский правитель Сапармурат Ниязов решил плюнуть на соглашение с Россией о двойном гражданстве и лишить тамошних русских паспортов, в Москве это предпочли просто не заметить - потому что туркменский газ важнее каких-то там русских.

Русские для Путина - всего лишь инструмент удовлетворения его криминальных амбиций. Собственных граждан он равнодушно использует в качестве дешевого пушечного мяса и рассматривает экземпляры, предъявленные ему в госпитале, с любопытством энтомолога. А "соотечественники" из других стран для него даже не насекомые, а так - инструмент для оккупации этих стран. Он готов уничтожать мирных людей баллистическими ракетами, отдать женщин и детей на растерзание собственному дикому воинству, а тем, кто выживет после обстрелов и изнасилований, пожаловать российские паспорта - чтобы можно было стрелять и убивать дальше, уже в следующих регионах, предназначенных для уничтожения.

Вот, собственно, и весь смысл всех путинских спецопераций - что военной, что паспортной.

Смысл - в убийстве.