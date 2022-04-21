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статья Час предателя: на Херсонщине готовят "референдум"

21.04.2022

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Россияне готовятся провести на захваченных территориях Украины ряд "референдумов" для легимитизации оккупационных администраций, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Есть сведения о подготовке "референдумов" в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

По данным ГУР МО, для "референдума" о создании "Херсонской народной республики" уже печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты. Для этого, в частности, используется типография в Новой Каховке.

"Голосование" оккупанты собираются оформить с помощью паспортных данных, которые они собрали во время раздачи продуктов питания. Для получения пайка местным жителям нужно было заполнить анкеты с указанием личной информации. "Местные жители убеждены: реального голосования не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ", - отмечают в военной разведке.

По сведениям украинского оперативного командования "Юг", "референдум" на Херсонщине назначен на 27 апреля. Также сообщается, что в соседних с Херсонской областью населенных пунктах Николаевщины местных жителей заставляют "под угрозой оружия фейковым голосованием выбирать себе новую местную власть, лояльную к захватчикам".

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что "референдум" в Херсонской области должен пройти в период с 1 по 10 мая. В это время, утверждала она, планируется закрыть Херсон на въезд и выезд, отключить в городе связь. "Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", - писала Денисова.

12 марта депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты обзванивают членов совета и спрашивают, готовы ли те к сотрудничеству. В тот же день депутаты облсовета на экстренном заседании приняли резолюцию в поддержку целостности Украины. "Мы, депутаты Херсонского областного совета VIII созыва, как представители общих интересов территориальных общин Херсонской области, уверяем, что Херсонщина - это часть суверенной и унитарной Украины. Никакие другие сценарии не поддерживаются ни жителями области, ни представителями депутатского корпуса областного совета, ни законно избранной народом местной власти, - говорилось в документе. - Депутаты Херсонского областного совета VIII созыва никогда не признают попыток создать на территории Херсонщины "народную республику" и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам: "Русский военный корабль, иди на..."

16 марта RT опубликовал видео с собрания коллаборационистов в здании захваченного российскими военными областного совета - они объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". "Какие бы ни происходили события, именно Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетным направлением, которое мы ставим перед собой в формировании стабилизации в нашем регионе", - заявил на собрании пророссийский активист Кирилл Стремоусов. "Комитет" заявил, что будет взаимодействовать с представителями России, что необходимо восстановить "добрососедские отношения" со страной-агрессором, наладить торгово-экономические и cоциально-культурные связи. На собрании обсудили варианты сотрудничества с "властями" оккупированного Крыма.

Кроме Стремоусова в собрании участвовали бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, пророссийская активистка Татьяна Кузьмич, подозреваемая в госизмене, бывший председатель Антоновского поселкового совета Игорь Семенчев, подозреваемый в коррупции, Георгий Каленов - бывший глава херсонского областного отделения партии "Русское единство", объявленный в розыск за то, что снабжал оружием и взрывчаткой боевиков "ДНР" и "ЛНР", и обменянный на украинских военных, а также Дмитрий Савлученко - активист пророссийской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Херсонская областная прокуратура по факту создания "комитета" открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Позже Семенчев и Сальдо (через свою помощницу) заявили, что их заставили участвовать в собрании.

В оккупированном Геническе вместо законного мэра Александра Тулупова российские военные объявили новым руководителем жителя Крыма Геннадия Сивака - он в 2014 году был активистом "русской весны", а затем воевал в Донбассе. 18 апреля в Геническе установили памятник Владимиру Ленину взамен снесенного в 2014 году.

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На Херсонщине убиты уже два коллаборациониста. 20 марта в собственной машине возле дома Сальдо был застрелен его помощник Павел Слободчиков. Его жена Наталья, также находившаяся в машине, попала в больницу в тяжелом состоянии. Ровно через месяц, 20 апреля, также в собственной машине возле подъезда дома, в котором он жил, был застрелен пророссийский блогер и активист Валерий Кулешов. Он до 2015 года служил в милиции, имел статус участника АТО, с 2016 года стал развивать паблики в соцсетях и некоторое время сотрудничал со Стремоусовым. С началом полномасштабной российско-украинской войны вел прямые трансляции с мест боев, после захвата Херсона Россией был волонтером.

В Херсоне продолжает работать законная городская власть. 19 апреля мэр города Игорь Колыхаев направил президенту Владимиру Зеленскому письмо, в котором попросил его разъяснить, как горсовету следует действовать в случае установления в городе и области российской власти, введения рублевой зоны, смены флага. Ему ответил глава областной военной администрации Геннадий Лагута: в случае угрозы жизни Колыхаеву, членам его семьи и подчиненным во избежание захвата в плен следует "сменить местонахождение", при этом чиновники должны продолжать исполнять свои обязанности и не писать заявлений об увольнении.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что жители Херсонщины против российской оккупации. "Они (оккупанты. - Редю.) хотят проводить там референдум, но люди это не поддерживают. Да, там убивают российских пропагандистов и показывают, что не согласны люди жить в оккупации. С сегодняшнего дня они запрещают проезды по некоторым направлениям, но мы все равно везем (гуманитарную помощь. - Ред.), это людям нужно. Даже если мы отправляем, а они выдают это за свое - все равно, главное, чтобы к людям эта помощь доходила. Работаем в тех условиях, которые есть, - сказал Ким. - Херсонцы ведут себя героично и ждут, когда ВСУ их освободят. Так и будет обязательно, потому что к этому все и идет. Мы Херсон можем сейчас поддерживать и двигаться в их сторону".

По данным украинской военной разведки, в городе Снигиревка Николаевской области готовятся фейковые выборы мэра и "референдум" о присоединении к Крыму. Голосование готовят пророссийски настроенные глава горсовета Татьяна Мезина и бывший мэр Александр Ларченко.

Российские пропагандисты 20 апреля опубликовали видео с собрания в граничащем с Донетчиной бывшем Розовском районе Запорожской области (после административно-территориальной реформы в Украине в 2020 году вошел в Пологовский район), на котором, как утверждалось, "уполномоченные представители" жителей проголосовали за "временное присоединение" района к "ДНР". Глава Пологовского района Артур Крупский заявил, что жителей собрали под предлогом выяснения социально-бытовых нужд населения, но огласили "меморандум" о "выборах" нового мэра и актива, а также о временном (до планируемого захвата Россией всего Запорожья) присоединении к "ДНР". На собрании в основном присутствовали пожилые люди и переселенцы из Мариуполя.

7 апреля в село Розовка приехали "глава ДНР" Денис Пушилин и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Пушилин в присутствии военных сбросил со здания администрации флаг Украины и водрузил советское знамя Победы. Турчак в свою очередь водрузил российский триколор.

Украинская военная разведка утверждает, что в селе Снегуровка в Токмакском районе Запорожья оккупанты начали перепись жителей пенсионного возраста. "Россияне анонсируют установление до 1 сентября российской администрации, открытие отделения "Почты России", запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в оборот российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе заграничных", - сообщает ГУР МО.

В Харьковской области местный коллаборационист, "глава временной гражданской администрации" Виталий Ганчев заявил, что, "когда вся территория будет денацифицирована и освобождена", в регионе также может пройти "референдум". Ганчев до 2014 года служил в милиции Харьковской области - был заместителем начальника Дергачевского районного управления милиции. Затем он пошел в "МВД ЛНР" - был там "начальником отделения экономической безопасности" в так называемом Жовтневом РУВД.

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21.04.2022
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Дрожание рук загребущих

Павел Шехтман, 28.03.2022

Путинский план завоевания Украины провалился. Захватчик ищет выход из военно-политического тупика. И вот уже генштаб РФ заявляет, что его главная цель - Донбасс, а глава "ЛНР" анонсирует референдум по вопросу о вхождении в состав России. Комментарий Павла Шехтмана.
Митинг против оккупации в Херсоне. 5 марта 2022 оккупанты Фото "Вгору" https://vgoru.org/post/herson-ce-ukrayina-fotoreportazh-z-mitingu

Непокоренный Херсон

10.03.2022

Российские войска контролируют Херсон, но над горисполкомом по-прежнему украинский флаг. Жизнеобеспечением города занимаются местные власти. Ситуация со снабжением ухудшается, но херсонцы продолжают храбро протестовать против оккупации.

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