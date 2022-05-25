

Захват украинцев в Херсоне



На захваченных территориях Украины россияне действуют террористическими методами: точечные расправы, массовые депортации, фильтрационные лагеря, пытки.



В 2014 году при захвате Крыма были похищены десятки активистов; как минимум шестеро убиты. Мы посвятили спецпроект насильственным исчезновениям на полуострове. Вторжение в Донбасс началось с похищения депутата горсовета Горловки Владимира Рыбака. 17 апреля 2014 года четверо мужчин в камуфляже силой усадили его в машину и увезли в неизвестном направлении, после того как он попытался пройти в здание горисполкома, чтобы снять флаг "ДНР". 22 апреля тело Рыбака со следами пыток нашли в реке Казенный Торец.



В этом году, перед масштабным вторжением в Украину, западные СМИ писали, ссылаясь на полученные США разведданные, что Россия составила списки лиц, подлежащих убийству или аресту: ветеранов АТО, активистов, журналистов, белорусских и российских диссидентов в изгнании.



По состоянию на 11 мая на временно оккупированных территориях Украины россиянами был похищен 271 человек, заявил губернатор Запорожской области Александр Старух. Из них 153 человека к тому моменту были освобождены.



Коалиция украинских правозащитных организаций к 15 мая внесла в свой перечень пропавших активных граждан 186 человек. Из них 95 человек освобождены, 10 найдены мертвыми.





Мелитополь

Энергодар

Харьковщина

Херсонщина

Российские оккупанты похитили главу Мелитопольского многопрофильного центра профессионально-технического образования Олесю Дорохову, сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова. С началом войны Дорохова организовала в образовательном учреждении центр помощи "От сердца к сердцу" - единственный в Мелитополе украинский гуманитарный штаб. "В центре люди могли получить питание, вещи первой необходимости, лекарства, волонтеры формировали пакет для одиноких и лежачих больных", - пишет Денисова.В начале марта был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров, его обменяли на девятерых российских срочников.Журналистка и директор сайта РИА "Мелитополь" Светлана Зализецкая 23 марта сообщала о похищении своего отца. Через три дня он был освобожден. Журналистка заявила , что не давала согласия на сотрудничество.21 марта оккупанты увезли в неизвестном направлении гражданку Израиля Татьяну Кумок. Она регулярно освещала на своей ФБ-странице ситуацию в городе. Несколькими часами ранее были похищены ее родители Михаил и Вера, тоже граждане Израиля. Михаил Кумок - издатель газеты "Мелитопольские ведомости". Одновременно военные увезли журналисток Юлию Ольховскую, Любовь Чайку и Евгению Борян. Позже всех похищенных освободили. Журналисток убеждали в "необходимости сотрудничать с захватчиками".В другом оккупированном городе Запорожской области, Энергодаре, как сообщил его мэр Дмитрий Орлов, россияне похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна: они провели обыск в его кабинете, опечатали его, а затем вывезли Трояна в неизвестном направлении.После этого пожарные в Энергодаре вышли на митинг в поддержку начальника - выстроились с машинами возле дома культуры "Сучасник" и включили сирены.Как написали в телеграм-канале "Энергоатома", россияне со стрельбой разогнали митинг, избив участников. При этом они повредили пожарные машины, побили стекла. Также был похищен и.о. командира спасательного отряда С. Пилинский, заменивший Трояна.17 мая Орлов обратился к украинским государственным службам, занимающимся обменом пленными, с просьбой приложить все усилия для вызволения из российского плена его зама Ивана Самойдюка, похищенного ровно 60 днями ранее.22 мая глава Харьковской областной военной администрации сообщил о похищении главы села Двуречанского Галины Турбабы. На тот момент она уже четыре дня находилась "под арестом".В марте был похищен глава Циркуновской территориальной общины Николай Сикаленко. Сообщалось, что его вывезли в другое оккупированное село - Липцы Харьковского района. В мае, после освобождения Циркунов украинской армией, стало известно, что Сикаленко освобожден: он выступил с обращением к жителям села, заявив, что пришло время его восстанавливать.За несколько дней до Сикаленко был похищен председатель Великобурлукской общины Виктор Терещенко. Его вызвали на работу и похитили прямо из рабочего кабинета. На следующий день Терещенко был освобожден В апреле стало известно , что в конце марта в селе Капитоловка Изюмского района Харьковской области были похищены известный писатель и волонтер Владимир Вакуленко и его сын.Расстрельные списки жителей Харькова помогали составлять коллаборанты. Если бы город был взят, ключевых общественников планировалось "устранить" в первые сутки. "Кроме этого короткого (меньше 200 человек) списка были еще списки тысяч, возможно десятков тысяч харьковчан, которые где-то засветились публично с ярко выраженной патриотической позицией. Это список скорее не для расстрелов, а для фильтрационных лагерей", - объяснил в интервью "Граням" харьковский общественный активист Никита Соловьев.Как заявила 6 мая зампостпреда президента Украины в Крыму Тамила Ташева, в Херсонской области российские военные могут удерживать и пытать около 500 украинцев. По ее словам, много людей удерживают в Херсоне, а также в населенных пунктах на границе с Крымом - в частности, в Новоалексеевке и Геническе. Людей похищают по спискам: оккупанты обходят активистов, участников гражданской блокады Крыма 2015 года, ветеранов АТО.Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев рассказал , что похищенных вывозят в Крым и держат в секретном боксе симферопольского СИЗО. У главы КРЦ есть сведения о 118 похищенных активистах, журналистах и представителях украинской власти. Среди них 18 крымских татар."Из 118 насильственно похищенных людей часть вернулись домой после пыток, о части похищенных информация неизвестна, а часть находится в Крыму", - отметил Бариев.

Правозащитник рассказал о "пыточной" в Геническе: "Они устроили в 17-м училище подвал-пыточную - там оккупанты проводят допросы и пытки людей. Как правило, у мужчин забирают машины, требуют деньги, а затем после пыток выбрасывают на кладбище или оставляют на дороге".

Украинская военная разведка еще 27 апреля сообщала, что более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО удерживают и пытают в ИВС в Херсоне.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, фильтрационный лагерь был организован в поселке Великая Лепетиха Херсонской области. Туда в конце апреля прибыли около 400 российских военных в форме Росгвардии: они активно искали мужчин призывного возраста, задерживали и вывозили в Крым.

По данным Ташевой, фильтрационные лагеря действуют и в Крыму, ближе к границе с Херсонской областью. Туда привозят украинцев с недавно захваченных территорий, в том числе из Мариуполя. С ними проводят "фильтрационные мероприятия" - в частности, раздевают, чтобы осмотреть на предмет татуировок, которые могли бы свидетельствовать об их принадлежности к ВСУ или другим украинским вооруженным формированиям.

В соцсетях администраций оккупированных городов постоянно появляются сообщения о новых похищениях мирных жителей. Так, в сообщении Каховской территориальной общины говорится о похищении 21 мая жителя Херсона Валентина Гладкого.

11 мая российские военные похитили бывшего депутата Херсонского областного совета, директора фермерского хозяйства "Акант" Виктора Помазнюка. 25 мая стало известно, что Помазнюк вернулся домой.

Как пишет "Суспільне" (украинский общественный вещатель), 16 мая оккупанты похитили из дома Алексея Воронцова, инженера херсонского филиала. Со 2 марта команда "Суспільне Херсон" работает удаленно; отмечается, что оккупанты неоднократно предпринимали попытки поиска личных дел сотрудников телекомпании с целью вербовки, допросов и получения информации.

Херсонская областная прокуратура просит направлять в ведомство информацию об участниках проукраинских митингов в Херсоне, похищенных при их разгоне.

Как рассказал 27 апреля глава Херсонской военно-гражданской администрации Геннадий Лагута, из 49 глав территориальных общин в регионе на тот момент россиянами было похищено 35. "17 из них отпустили, многие сейчас в плену. А о некоторых мы даже не знаем, где они находятся. Если брать активистов, блогеров, участников АТО и очень активных граждан, жителей, то похищения исчисляются сотнями", - сообщил чиновник.

В плену находятся мэр Голой Пристани Александр Бабич, бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, экс-губернатор Андрей Путилов, которого считают одним из организаторов гражданской блокады Крыма, и многие другие.

С Николаенко оккупанты выпустили несколько сюжетов. В первом он сдает оружие после захвата Херсона. Второй стал вирусным с соцсетях. Пропагандист из "Известий" пытается добиться от заложника осуждения героя Украины Романа Шухевича. Николаенко отказывается и говорит, что Шухевич воевал за Украину, а не за нацистскую Германию. Почему пропагандисты выложили этот ролик, непонятно.

Как сообщила 1 мая омбудсмен Украины Людмила Денисова, в Херсонской области после пыток погиб ветеран АТО Назар Кагальняк. По словам Денисовой, бывшего военного, который перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце, российские военные похитили из дома, "жестоко били и пытали за то, что он бывший участник военных действий". "Искалеченного пытками Назара оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он вскоре умер. Двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку последние пять лет он воспитывал их без жены", - сообщила омбудсмен.





Назар Кагальняк



28 марта военные РФ похитили жителя села Нововознесенское Херсонской области Владимира Дармостука. По словам дочери похищенного Ирины Гребенюк, ее отец был ранен, когда его похитили. После 22 апреля о нем ничего неизвестно.

В Каховке 12 марта пропал местный журналист Олег Батурин. 20 марта Батурин объявился и сообщил, что был похищен. "Сильно похудел. Очень грязный. Уставший. 12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют. Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они четко знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя раздавят. Тебя убьют", - рассказал Батурин.

В тот же день, 12 марта, российские военные похитили в Новой Каховке главу общественной организации "Каховский плацдарм", ветерана АТО и журналиста Сергея Цигипу. Сведений о нем не было до 23 апреля, когда российские пропагандисты выпустили видео с Цигипой. Они представили его как "старшего офицера командования Сил специальных операций украинской армии", который после полномасштабного вторжения России в Украину якобы переехал в Россию. Цигипа на видео утверждает, что находится в России уже несколько недель, и говорит о "сомнительной стратегии украинской армии". "Не сомневаюсь, что с ним "поработали". Могу только представить, что ему пришлось пережить", - написал о нем Батурин.





Похищения в Крыму

Практика насильственных исчезновений на оккупированных территориях началась в 2014 году с Крыма. Первой жертвой стал крымскотатарский активист Решат Аметов, который был похищен 3 марта 2014 года, когда проводил у Совета министров Крыма одиночный пикет против аннексии. 15 марта он был найден мертвым со следами побоев. В Украине по подозрению в похищении Аметова в розыск объявлены двое участников "самообороны" Крыма и бывший российский военный, воевавший в Донбассе.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 43 случая насильственных исчезновений в Крыму. 30 человек впоследствии были освобождены, 11 по-прежнему числятся пропавшими без вести, смерть одного (Аметова) подтверждена, еще один (Валентин Выговский, приговоренный к 11 годам строгого режима по делу о шпионаже) по-прежнему остается под стражей.

Террор в Крыму продолжается. Крымские татары получают сталинские сроки по сфабрикованным "террористическим" делам. А 29 апреля в Коктебеле была похищена гражданская журналистка Ирина Данилович, сотрудничавшая со многими независимыми СМИ. Судя по видео, полученному родственниками Данилович, четверо мужчин в штатском затолкали журналистку в машину на одной из автозаправок на выезде из Коктебеля и увезли. В тот же день сотрудники ОМОНа в балаклавах провели дома у Данилович обыск. Отцу Данилович российские силовики сказали, что его дочь получила десять суток административного ареста за "передачу несекретной информации иностранному государству". 11 мая адвокат Айдер Азаматов нашел Данилович в симферопольском СИЗО. Как выяснилось, она стала подозреваемой по делу о незаконном обороте взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК России) - журналистке грозит от 6 до 8 лет лишения свободы. При этом формально меру пресечения ей избрали лишь 7 мая.