

В центре - Андрей Турчак и Александр Бородай. Фото: er.ru

Россия раздала жителям Донбасса более полумиллиона паспортов. Теперь "новороссияне" будут участвовать в электронном голосовании на "выборах" в Госдуму. Электоральные махинации на оккупированных территориях - важная часть внутриполитической повестки.

Во второй половине июля российский Центризбирком разрешил жителям оккупированной части украинского Донбасса, получившим российское гражданство в упрощенном порядке по указу Владимира Путина 2019 года, голосовать на "выборах" в Госдуму в онлайне через "Госуслуги".

Правда, новые россияне получат избирательное право в урезанном виде - им можно будет голосовать только за партийные списки, но не за кандидатов-одномандатников.

Прием заявлений об участии в дистанционном голосовании идет со 2 августа. Есть техническая сложность: для голосования необходимо подтвердить аккаунт в "Госуслугах", а сделать это можно пока только на российской территории.

4 августа глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что российских избирательных участков в "ДНР" и "ЛНР" открываться не будет. При этом в "ДНР" работают 255 "информационных центров" для россиян: там будущих избирателей консультируют по поводу голосования, помогают регистрироваться на "Госуслугах" и подавать заявления о выдаче СНИЛСов. По словам Памфиловой, кроме электронного голосования есть еще один вариант - проголосовать в соседней Ростовской области.

Интересно, что дистанционное голосование будет использоваться и в шести регионах в самой России, а также в оккупированном украинском Севастополе.

Существует и еще один вариант, которым россияне из "ДНР" и "ЛНР", впрочем, вряд ли будут пользоваться: выборы в Госдуму планируется проводить на подконтрольной украинским властям территории - в посольстве России в Киеве и в российских консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Пока неясно, как к этому отнесутся украинские власти: в 2016 году думские выборы проводились в дипмиссиях несмотря на возражения официального Киева, однако сопровождались протестами; в 2018 году во время избрания Владимира Путина украинские активисты и силовики блокировали входы в посольство и консульства. Летом 2020-го, при новом украинском президенте Владимире Зеленском, в российских дипмиссиях на Украине беспрепятственно прошло голосование по путинским поправкам в Конституцию. Памфилова утверждает, что в этом году украинские власти якобы гарантируют безопасность российских избирательных участков.

Зеленский резко осудил раздачу российских паспортов в оккупированной части Донбасса - по его мнению, Россия своими действиями "нарушает абсолютно все международное право". Новых граждан, по мнению Зеленского, российские власти могут организованно направить на выборы для накрутки голосов в пользу провластных канидидатов. При этом, однако, президент призвал не делить украинцев по паспортам, разумно и осторожно подходить к этой проблеме - ведь "люди разные, обстоятельства разные".

Украинский МИД в свою очередь выразил протест в связи с решением российского ЦИКа по электронным выборам в Донбассе. Привлечение к голосованию местного населения, "которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов", говорится в заявлении украинского ведомства.

Украина вообще не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированной части Донбасса и крымчанам: в соответствии с постановлением Кабмина страны это касается документов, оформленных в ряде населенных пунктов Ростовской области и Краснодарского края.

Как сообщал в июле зампред думского комитета по делам СНГ, "казачий генерал" Виктор Водолацкий, всего в "ДНР" и "ЛНР" гражданами России в упрощенном порядке стали 611 тысяч человек. Схожие цифры приводит и украинская сторона - согласно июльскому заявлению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, всего там раздали 630 тысяч украинских паспортов. Водолацкий прогнозирует, что к концу 2021 года число новых российских граждан в оккупированной части Донбасса увеличится до 2 миллионов.

По оценке российского ЦИКа, в 2017 году, еще до начала паспортизации Донбасса, на консульском учете за границей состояли более 1,8 миллиона российских избирателей. Таким образом, дончане и луганчане - это как минимум четверть всех россиян, голосующих за границей. Как считает политолог Дмитрий Орешкин, жители оккупированных областей способны дать ЕР в Госдуме один-два дополнительных мандата.

Хотя в путинском указе о паспортизации Донбасса говорилось, что раздавать гражданство решено в "гуманитарных целях", очевидно, что по замыслу российского руководства новые россияне должны стать фактором внутренней политики. Лидеры украинских сепаратистов побежали записываться в "Единую Россию". О желании вступить в партию заявил "глава ДНР" Денис Пушилин (замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов уже сообщил, что того примут). Заявления на вступление в партию Водолацкий лично собирал на прошедшем 15 июля в Донецке форуме "Россия - Донбасс: единство приоритетов", одним из организаторов которого была ЕР. Такие заявления подали председатель "Народного совета ДНР" Владимир Бидевка, другие донецкие "депутаты", общественники и представители молодежных организаций.

14 июля в Луганске прошло похожее мероприятие - Форум граждан России. В Донецк и Луганск приехали думские депутаты-единоросы, член Общественной палаты, бывшая узница американской тюрьмы Мария Бутина, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай. Обсуждалась "защита прав соотечественников", участники мероприятий представили "достижения современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях".

В "Единой России" дают понять, что относятся к украинскому региону как к своей территории - тот же Водолацкий, выступая в Донецке, сообщил, что партия разрабатывает трехлетнюю программу социально-экономического развития Донбасса, на которую выделят несколько миллиардов рублей.

Ведется работа и по привлечению сепаратистов и их российских сторонников к избирательной кампании ЕР внутри самой России. В начале мая Союз добровольцев Донбасса заключил соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией" - оно, в частности, предусматривало участие членов СДД в праймериз ЕР по отбору кандидатов в Думу, региональные и муниципальные парламенты. И члены СДД действительно заявились на предварительные выборы. Бородай выиграл праймериз в Ростовской области и занял шестое место в региональном списке ЕР на думских выборах.

Представители ЕР и ранее активно поддерживали личные контакты с сепаратистами: 10 мая, сразу после заключения соглашения с СДД, секретарь генсовета партии Андрей Турчак посетил Донецк, где с Пушилиным и президентом непризнанной Южной Осетии Анатолием Бибиловым открыл памятник "павшим героям ДНР".

СДД объявил о намерении идти в политику еще прошлой осенью и принял на съезде меморандум из 14 пунктов. Боевики предлагали законодательно закрепить статус "русского добровольца", защищать его права "в ходе парамилитарных конфликтов", ввести "химическую кастрацию коррупционеров за их счет", запретить высшим чиновникам и членам их семей учиться и лечиться за рубежом, ввести систему "централизованного индикативного государственного планирования". Во внешней политике, по мнению СДД, нужно обеспечить право на "инициативную ирреденту" на "исторически русских территориях" вплоть до "возвращения в единое русское пространство". СДД заявил претензии на земли Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Казахстана и стран Балтии.

Тогда, правда, речь шла о "стратегическом сотрудничестве" СДД не с ЕР, а с партией "Родина". При этом боевики заявляли о готовности сотрудничать и с другими дружественными партиями и движениями для участия в выборах и, конечно, о полной поддержке Путина.

Бородай говорит, что "знает немало" о проблемах Ростовской области, но что именно он собирается делать для жителей региона в качестве депутата, раскрывать отказывается. Вместо этого он увлеченно рассуждает о том, что вхождение Донбасса в Россию - это "исторически предопределенный процесс", поскольку экономика региона уже интегрирована в российскую, а у большинства местных жителей есть российские паспорта.

На том же поле ранее играла еще одна партия - "За правду", созданная воевавшим за "ДНР" писателем Захаром Прилепиным. В марте, после объединения со "Справедливой Россией", новая структура "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" открыла партийный центр в Донецке. Программа партии содержит требование признать независимость ДНР-ЛНР, а сам Прилепин, став ее сопредседателем, высказывается даже более радикально - по его мнению, "в отношении всех этих территорий, включая Приднестровье, ЛНР, ДНР, а то и даже Арцах (Нагорный Кабарах. - Ред.), надо делать то же самое, что сделано было в отношении Крыма. Признать и принять".

Украинские сепаратисты и их российские сторонники интересны властям не только как электоральная база, но и как ресурс, который можно задействовать в физическом противостоянии с оппозицией: СДД, по данным "Медузы", занимается заказными нападениями. Сам Бородай в августе 2019 года, в разгар протестов в Москве, открыто угрожал их участникам: боевики СДД, по его словам, могут принять участие "во внутриполитических процессах", если "митингующие... выйдут за рамки правовой ситуации". Тогда, грозился он, "нашим дорогим вот этим всем мальчикам в розово-голубых штанах, которые нынче ходят на митинги... надо очень сильно побеспокоиться за собственную сохранность".

Интересно, что активисты "Гвардии Захара Прилепина" тоже несколько раз пытались устраивать уличные провокации: срывали акцию сторонников движения "Перемен" политолога Валерия Соловья, приходили к офису "Мемориала", чтобы поддержать владельца фастфуда Stalin Doner, в январе собирались встречать в аэропорту Алексея Навального. Большого резонанса эти акции не получили. Последней на данный момент выходкой "гвардейцев" была акция против "Яблока": прилепинцы собрались у башни "Меркурий" в Москва-сити, где проходила презентация федеральной части списка партии, и раздавали участникам мероприятия зеленые яблоки с наклеенными на них американскими флажками. Ранее Прилепин в личном качестве попытался попасть на съезд КПРФ - по его словам, он хотел предложить коммунистам создать коалицию с его партией, но не был пропущен. Не исключено, что опыт провокаций против оппозиционеров может быть использован и во время возможных протестов после думских выборов.