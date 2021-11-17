После первого телефонного разговора с федеральным канцлером Ангелой Меркель белорусский правитель Александр Лукашенко увел несчастных людей от границы с Польшей и разместил их в логистическом центре на Гродненщине.

Мы не знаем, что именно сказала Меркель Лукашенко - возможно, было достаточно того, что она ему просто позвонила, таким образом признав, что этот укравший результаты выборов и разогнавший собственный народ безумец все еще "один из нас".

Но в любом случае Лукашенко продемонстрировал, что этот кризис с мигрантами - управляемый. И что только от него зависит, будут ли люди прорываться через границу или окажутся вдалеке от нее.

И эта управляемость кризиса - только часть той большой войны, которую Путин и Лукашенко ведут против цивилизованного мира, используя все его болевые точки. В день, когда стало известно о приостановке мигрантского кризиса - понятно, что он может возобновиться в любой момент, как только Лукашенко того пожелает, - в Минске решили прекратить поставки электроэнергии в Украину, критически зависимую от импорта. Одновременно был поставлен на ремонт нефтепровод "Дружба", по которому поставляется нефть в Польшу, - пока только на несколько дней, но неизвестно, что там Лукашенко взбредет в голову. Ведь если нельзя сейчас "наказать" поляков с использованием мигрантов, то можно спровоцировать энергетические проблемы?

Путин тоже не отстает. Только за последние дни - история со сбитым спутником, изрядно обеспокоившая Запад, и очередное повышение цен на газ на спотовых рынках. Это повышение началось после того, как немецкий регулятор потребовал от "Газпрома", вконец уже обнаглевшего, создать настоящую, а не фиктивную фирму по управлению злосчастным "Северным потоком - 2". Для Кремля, привыкшего размещать свои "Рога и копыта" чуть ли не в сараях, такое требование - просто соответствовать чужим законодательным нормам - просто оскорбление. Именно поэтому "Газпром" не торопится с дополнительными поставками газа в Европу. Если не даете нам возможности энергетически изолировать Украину, то горите синим пламенем!

Не сомневаюсь, что сегодня мы проснемся и узнаем об очередном злодействе этих двоих. Злодейство - это точное определение. Это как раздвоившийся доктор Зло из старого сериала - думаю, когда эти двое общаются между собой, они делятся новыми находками и противно хихикают, как два прыщавых подростка, научившихся только мучить кошек и подкладывать кнопки на учительский стул. Эта тупость и бессмысленность их преступлений - да, конечно, они могут сказать, что так удерживают власть, но ведь на самом деле их власти вовсе не помогают мигранты и манипуляции с энергоносителями - просто от жажды самоутверждения, от алкоголического "ты меня уважаешь".

Добиться уважения иначе, кроме как захватывая заложников, устраивая заморозки в чужих домах, бомбя, грабя, убивая и насилуя, они просто не в состоянии. Да и неинтересно им это, они искренне уверены, что власть - это страх и разбой. Они вынесли это убеждение из серых советских времен и унесут с собой в могилы - главное, чтобы нас с собой в эти могилы не прихватили.