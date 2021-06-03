Такое впечатление, что после разгона массовых протестов белорусов против очередной фальсификации итогов президентских выборов Лукашенко вздохнул свободно. Ему больше не нужно притворяться нормальным. Ему больше не нужно притворяться президентом. Он просто кремлевский шут с окровавленным топором в руках. Всегда был таким, всегда убивал, всегда выслуживался перед московскими спонсорами публичного дома, по недоразумению названного президентской администрацией, только пытался это скрывать. А теперь, когда народ не любит, а Запад огораживается - больше скрывать не нужно. Жизнь удалась.

Первый симптом того, что он больше не скрывает своих эмоций и намерений, это его беготня с автоматом по собственной резиденции на пару с отпрыском. Потом все пошло по накатанной: репрессии, издевательства над людьми, надуманные приговоры, обеспечение безнаказанности палачей. Теперь дело дошло до похищения самолета и задержания Романа Протасевича. Теперь он заставляет избитого своими мерзавцами Протасевича давать интервью и говорить, что к нему хорошо относятся. Теперь он зовет в гости в Минск изуверов из подвалов "народных республик" - чтобы и они поучаствовали в пытках.

Еще недавно он разыгрывал из себя главу независимого государства. Теперь сигает в море по первому же требованию Путина - вода, конечно, холодная, но старший приказал. Теперь он просит полетов в аннексированный Крым и "следователей" из оккупированного Луганска. Чего он пожелает завтра, даже и думать не хочется. И это не припадки политического безумия, нет. Это демонстрация подлинности.

На фоне этого ежедневного одичания поражают те, кто советует не сильно на него давить, чтобы не заставлять бросаться в объятия Путина. Да он уже давно в этих объятиях с потрохами. И я бы даже сказал, что это за объятия такие, если бы это не был печатный текст. Разве не ясно до сих пор, что сама идея сохранения белорусского суверенитета путем отталкивания Лукашенко от Путина больше не работает, а быть может, никогда и не работала? Само сохранение Лукашенко у власти является гарантией того, что суверенная Беларусь состояться не может.

Независимость и демократизация Беларуси - это и есть ее избавление от режима одичавшего мясника.