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О том, что Владимир Путин подпишет указ об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, было известно задолго до окончания украинской избирательной кампании. Наблюдатели в Киеве разделились тогда на два лагеря. Первые считали, что указ будет подписан в случае, если украинские граждане переизберут на второй срок Петра Порошенко, - потому что Кремль уже не рассчитывает ни на какие выгодные для себя договоренности с действующим президентом и просто возьмет курс на отделение Донбасса и превращение оккупированных территорий в новую Абхазию. Другие были уверены, что указ подпишут как раз в случае избрания Владимира Зеленского - для создания сильных переговорных позиций в диалоге с новым украинским президентом и наглядного объяснения, что будет происходить, если он не проявит ожидаемой "конструктивности" и не начнет выполнять путинские хотелки.
Возможно, правы были и те и другие. Путин в любом случае подписал бы этот указ - но вовсе не для того, чтобы "наказать" Порошенко и "усмирить" Зеленского. По большому счету, Путину не так важно, кто будет президентом Украины. Ему важен хаос в Украине, слабость государства, деморализация общества, усталость от войны и готовность многих завершить ее любым путем. Президентская предвыборная кампания, проходившая в обстановке самоуничтожения ведущих политиков национал-демократического лагеря и завершившаяся победой популярного, но бесконечно далекого от реальных проблем украинского государства артиста - великолепная возможность для следующего этапа операции по уничтожению Украины.
Это только кажется, что Путин сам не может толком объяснить, зачем он подписал этот указ, что российский президент ссылается на какое-то лишение гражданских прав людей, остающихся все эти годы гражданами Украины и тысячами ежедневно пересекающих линию разграничения в обоих направлениях. Все проблемы этим людям создал лично Путин, когда с помощью своих войск и наемников разрушил в их регионе структуры государства, гражданами которого эти люди являются, и одновременно сделал их "людьми второго сорта" и на оккупированной территории, и в самой России.
Так вот, указ Путина позволяет тем, кто живет в оккупированном Донбассе, выбирать между Украиной и Россией уже не только с точки зрения места жительства, но и с точки зрения гражданства. Граница между "народными республиками" и Российской Федерацией теперь действительно исчезает, как она исчезла ранее между Абхазией или Южной Осетией и Россией. Потому что по обе стороны условного кордона живут граждане одной и той же страны.
И это, конечно, мощный и серьезный сигнал - сигнал элитам и жителям востока и юго-востока, вернее, той их части, которая хотела бы присоединения своих регионов к России или возвращения их в привычное положение российской колонии. Той части, которая верит не в Украину, а в Новороссию. В Новороссию, о которой уже вроде бы стали забывать, но сейчас обязательно вспомнят.
Своим указом Путин четко объясняет, что взять эти регионы в Россию - как Крым - он пока что не может или не хочет. А превратить в российские протектораты - без проблем. Вроде бы и не Россия, но все же Россия - с российскими паспортами, с русским, а не с ненавистным украинским языком, с российскими пенсиями и продуктами, портретами Путина и подчиняющимся Кремлю местным начальством. Этот указ - приглашение к протекторату. Он означает, что в Кремле уверены: после президентских выборов Украина ослабла настолько, что новые куски территории от нее можно откусывать без особых опасений. И я вовсе не собираюсь утверждать, что избравшие Зеленского украинцы голосовали за войну и новые потери территории. Я вполне допускаю, что война и новые потери были бы неизбежны в любом случае. Сейчас можно говорить разве что об уровне эффективности реакции украинского государственного аппарата и размерах возможных потерь, о том, насколько быстро новый президент научится быть еще и верховным главнокомандующим - или ему придется учиться уже после того, как все произойдет.
В любом случае нужно понимать, что Кремль никогда не пошел бы на издевательское и демонстративное нарушение Минских соглашений, на очередной демонстративный плевок в сторону Украины и международного сообщества, если бы там точно не знали, в каком направлении собираются двигаться дальше, и не хотели бы понять, кому в Украине придется по душе путинский паспортный сигнал.
Анонимный источник, близкий к Кремлю, сообщает, что вопрос об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР якобы уже почти решен. Проект соответствующего указа лежит на столе у Путина. Ожидается, что он подпишет документ после завершения выборов на Украине. Это очередной блеф в рамках гибридной войны или Россия собирается резко обострять ситуацию в Донбассе и далеко за его пределами? Комментарий Ильи Мильштейна.
Пять лет назад с рейда Игоря Гиркина в Славянск началась война в Донбассе. К тому времени уже возникли зловещие аббревиатуры ДНР и ЛНР, произошли кровавые столкновения в Харькове, по востоку Украины стремительно расползался "Антимайдан". Какие планы вынашивал Путин, почему "русская весна" обернулась пирровой победой и каковы реальные потери российской стороны в этой войне? Борис Соколов подводит итоги смертоносной пятилетки.
Кремль такой исход президентских выборов устраивает. Ненавистный Порошенко устранен, а политически неопытный Зеленский кажется подходящей фигурой, для того чтобы попытаться договориться с ним о Донбассе на российских условиях. Но это Москве вряд ли удастся, хотя переговоры наверняка пройдут. Коломойский, которого Зеленский пока что слушается, имеет весьма неоднозначную репутацию, но, во всяком случае, его нельзя отнести к пророссийским политикам.
Если свежеизбранный президент и его избиратели мечтают отныне жить так, словно нет никакой войны, и при самом худшем сценарии, если провалятся все переговоры и донбасские старики, подталкиваемые в спину местным руководством, гордо откажутся от пенсий, просто игнорировать Россию, то этого не получится. Потому что Путин не любит, когда его игнорируют. Путину требуется война. Путину нужны заложники.