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Также: Россия, Украина, Война, Политика, Европа, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Владимир Зеленский

статья Вбрасываем паспорта

Илья Мильштейн, 16.04.2019
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Анонимный источник, близкий к Кремлю, сообщает, что вопрос об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР якобы уже почти решен. Проект соответствующего указа лежит на столе у Путина. Ожидается, что он подпишет документ после завершения выборов на Украине. Это очередной блеф в рамках гибридной войны или Россия собирается резко обострять ситуацию в Донбассе и далеко за его пределами?

Паспортизация русского мира как метод политического давления Москвы на бывшие советские республики используется по-разному. Есть схема приднестровская: выигрываем местную войну, вручаем ксивы, но больше ничего не предпринимаем и в течение многих лет просто удерживаем регион под своим влиянием. Есть схема абхазская и южноосетинская: сперва боестолкновения, потом выдача паспортов и долгий период затишья, после - война и признание "независимости" отторгнутых у Грузии территорий. Есть, наконец, схема крымская, с ползучей паспортизацией, долгой пропагандистской войной, внезапной аннексией.

Ситуация в Донбассе пока развивается сразу по нескольким схемам. По итогам кровавой бойни, спровоцированной Кремлем, эта земля де-факто контролируется Россией. Однако де-юре на Донбасс распространяется действие минских соглашений, и тотальная паспортная аннексия станет их грубейшим нарушением. Складывается также впечатление, что перед почти неизбежной победой непредсказуемого миротворца Зеленского на украинских выборах Россия намеренно демонстрирует или имитирует жесткую несговорчивость и желание усугублять конфликт. Поскольку в том случае, если миллионы украинских граждан в Донбассе станут российскими гражданами, протестовать будут не только в Киеве. Это неизбежно обернется новыми западными санкциями и дальнейшим углублением кризисных явлений в мировой политике.

Не исключено, что к именно к этому Путин со своим заметно прохудившимся рейтингом доверия и стремится. Замглавы МИДа Грушко анонсирует "полное прекращение сотрудничества" с НАТО, безымянный источник в Кремле предрекает паспортную интервенцию - все происходит одновременно и заставляет предполагать, что донбасский сценарий может в конце концов оказаться более или менее точной копией крымского. Если не считать тысяч и тысяч погибших в ходе многолетней войны, но кто их и когда считал.

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Илья Мильштейн, 16.04.2019
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Когти увязли

Борис Соколов, 12.04.2019

Пять лет назад с рейда Игоря Гиркина в Славянск началась война в Донбассе. К тому времени уже возникли зловещие аббревиатуры ДНР и ЛНР, произошли кровавые столкновения в Харькове, по востоку Украины стремительно расползался "Антимайдан". Какие планы вынашивал Путин, почему "русская весна" обернулась пирровой победой и каковы реальные потери российской стороны в этой войне? Борис Соколов подводит итоги смертоносной пятилетки.
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