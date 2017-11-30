О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.265950.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/portnikov/m.265950.html
Также: Портников, Президент, Регионы, Ксенофобия, История, Право, Дети, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Великорусский держиморда

Виталий Портников, 30.11.2017
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Реклама
статья Статья

Этно русская сторонка

Путин верно пишет: "Нельзя допустить, чтобы у нас возникли замкнутые, обособленные национальные анклавы, в которых часто действуют не законы, а разного рода "понятия". Но как он собирается поступить со своим другом Рамзаном Кадыровым? Ведь не секрет, что Чечня давно уже стала анклавом, где российские законы не действуют.

Борис Соколов
24.01.2012
статья Статья

Чужие бабушки

Завтра фольклорная группа "Бурановские бабушки" будет представлять Россию в финале песенного конкурса "Евровидение". Не хотелось бы, чтобы когда-нибудь в селе Бураново появился памятник последним певицам, певшим по-удмуртски и даже представлявшим Россию на большом международном фестивале.

Виталий Портников
25.05.2012

Отмена обязательного изучения татарского языка, как и в целом атака Владимира Путина на языки народов России, могла бы показаться не самым важным событием его правления по сравнению с авантюрами последних лет - от аннексии Крыма до попыток подорвать стабильность западных демократий. И тем не менее когда историки будущего станут описывать причины краха современной российской государственности, они обязательно об этой атаке вспомнят.

Я не буду утверждать, что русскому народу в России жить хорошо. Но русского человека по крайней мере никто никогда не попрекал происхождением, языком, а в некоммунистические годы - вероисповеданием. История же народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации - это история постоянных незаслуженных унижений. Это история презрения, ограничений прав, мелочных придирок - причем касающихся всех: и тех, кто мечтает, чтобы его народ избавился от власти Москвы, и тех, кто искренне хочет жить в России. При этом история России, уже несколько раз в прошлом столетии кончавшей жизнь самоубийством, ничему не учит русских шовинистов. Они могут повторить.

Поклонники конспирологических теорий русского краха обычно сладострастно перечисляют еврейские, польские, латышские, грузинские и прочие инородческие фамилии среди тех, кто находился во главе революционных партий начала прошлого века. Конечно, это был целый инородческий легион - от Троцкого до Дзержинского, от Мартова до Радека, от Сталина до Петерса. Но могло ли быть иначе, если Российская империя была выстроена как организм, инородцев отвергавший. Издевательство "черты оседлости", постоянные "эксперименты" с языками народов России, запреты преподавания, смена письменности, выдавливание за границу - все это, вкупе с бездарной политикой по отношению к самим русским, не могло не привести к взрыву, краху и установлению диктатуры самой безумной из революционных партий.

Потом по той же схеме разлагался Советский Союз - вначале под маской большевистского "интернационализма", а потом под теми же флагами безудержной русификации и вернувшегося во властные коридоры шовинизма. Теперь то же самое происходит с остатком СССР - Российской Федерацией. Вновь возвращается привычное презрение к "нацменам", уверенность, что только русский чиновник знает, как кому жить.

И это проявляется отнюдь не только на уровне Путина. Совсем недавно журналистка Анастасия Миронова в одном из московских интернет-изданий назвала сторонников сохранения преподавания языков народов России людьми из прошлого, пренебрежительно писала о "малых народах", "маленьких языках" и "малой истории" - и это не о желании оградить татар или бурят от русского языка, а о стремлении сохранить их собственную родную речь. И, конечно, об Украине в этом удивительном, будто бы сто лет назад написанном тексте тоже не забыли: "когда на Украине твердят о переходе на украинский, лично я порой задумываюсь, не хочет ли Киев просто забить своих граждан в темный угол. Без русского украинцы не смогут в полной мере учиться. А пока осваивают до уровня второго языка английский, одичают".

Но так как нет возможности наказать (пардон, цивилизовать) неверных украинцев - упражняются на татарах, те пока еще свои. А ведь кризис в отношениях между Москвой и Казанью конца 80-х - начала 90-х был преодолен только благодаря поиску компромиссов и новому вписыванию татарстанской элиты в российскую полукоммерческую-получекистскую номенклатуру. Зачем, подчиняясь инстинкту держиморды, рушить эту систему компромиссов, не сможет объяснить сегодня никто.

Понятно, что Казань не станет сейчас отвечать Москве. Татары это просто запомнят. Национальные меньшинства проявляют свою память не тогда, когда центральная власть сильна, а тогда, когда она ослабевает. Настоящее государство помнит о том, что власть не всегда бывает сильной, что в трудный момент ей может быть нужна всеобщая поддержка. Государство - это не праздничный тост о русском народе-победителе. Но Российская Федерация - это только имитация государства. На самом деле это обычный клуб самоубийц.

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 30.11.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 19.05.2015
в блоге Плюс русификация
383
Пара фраз 13.12.2013
в блоге Обрусительный бой
383
Пара фраз 12.11.2013
в блоге Пришить инородцев
статья Статьи по теме
Николай Руденский. Фото Граней.Ру

Максим и вопросы языкознания

Николай Руденский, 15.11.2006

Максим Соколов утверждает, что в лозунгах "Россия - русская земля" и "Россия - для русских" нет ничего страшного. По его мнению, проблема тут сугубо грамматическая. Надо только изменить нынешнюю семантику слова "русский", вернув ему бытовавшее в далеком прошлом значение.
Галина Кожевникова. Фото с сайта pankisi.info

Как нам развалить Россию

Галина Кожевникова, 26.09.2006

Российская Федерация мучительно агонизирует в головах ее жителей. Мы готовы признать себя русскими или чеченцами, татарами или якутами, но не готовы признать друг за другом равных прав на совместное проживание в одном государстве.
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

И не русские, и не россияне

Борис Соколов, 14.02.2011

Программа построения российской идентичности так и не была принята, ибо она потребовала бы коренной перестройки административно-территориального деления. Пришлось бы упразднить национальные республики и разделить Россию без учета национального фактора.
новость Новости по теме
29.11.2017 В Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка в школах →
15.11.2017 РБК: Кремль не пойдет на уступки в вопросе изучения национальных языков →
08.11.2017 Минниханов поддержал обязательное преподавание татарского языка в школах →
05.11.2017 Прокуратура Татарии: Обязательное преподавание татарского языка в школах незаконно →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
32577
Play own
Московский протест 7 октября
32578
Play own
Новое поколение протеста
32582
Play own
Петербургская акция 7 октября
Реклама


Выбор читателей
новость Челобитная наказанных за допинг
Владимир Путин награждает Елену Никитину. Фото: kremlin.ru
новость RT в Конгресс больше не пустят
Конгресс США. Фото: conservativedailynews.com
новость Лидеров Меджлиса обменяли на убийц
Юрий Анисимов (слева) и Александр Смирнов
статья РПЦ: хайп на костях
Владимир Абаринов
статья Убивали правильно
РЕКЛАМА
новость Допрос зятя Трампа у Мюллера
Джаред Кушнер. Фото: Макс Голдберг/Википедия
статья Епископ Тихон и царская кровь
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Разоблачения в дневниках Родченкова
Григорий Родченков. Кадр видео
новость Самоубийство в трибунале по Югославии
Слободан Праляк выпивает яд. Кадр видеотрансляции МТБЮ
в блоге Спортсмены бьют челом
383
в блоге Уйти от бабушки
383
новость Дело о мошенничестве в "Роснефти"
Штаб-квартира "Роснефти". Фото: rosneft.ru
новость Условка ментам за пытки до смерти
Павел Дроздов. Фото: investigation.ru
в блоге Историческая памятка
383
статья Подвиг Маргариты Симоньян
Илья Мильштейн
новость Балух: путь на свободу
Владимир Балух в суде, 07.11.2017. Фото Антона Наумлюка
в блоге Цареубийство и еврейство
383
новость Новая ракета КНДР
Ким Чен Ын на ракетных испытаниях. Фото ЦТАК
новость Мутко и моча украинца
Виталий Мутко. Фото: sport.kazanfirst.ru
новость 60 тысяч евро за погибшего сына
Избитый Денис Выржиковский перед смертью. Фото: openinform.ru