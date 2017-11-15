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Кремль не намерен менять свою позицию по вопросу изучения в школах республик России национальных языков, сообщает РБК. Они должны изучаться добровольно, исключений не будет сделано ни для одной из них.

"Все будет в соответствии с законодательством - национальные языки изучаются на добровольной основе. Это правило для всех национальных республик, исключений не будет ни для кого", - заявил изданию федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к администрации президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК, действительно ли федеральный центр не намерен менять мнение относительно добровольного принципа изучения национальных языков в школах, ответил: "Да. Действительно".

Минобрнауки не давал властям Татарии гарантий сохранения обязательного татарского языка в школьном расписании, сообщил изданию еще один федеральный чиновник. Поэтому ведомство воздержалось от комментариев по поводу заявлений президента республики Рустама Минниханова и министра образования РТ Энгеля Фаттахова, отметил он. Минобрнауки поддержит позицию Кремля, подчеркнул источник.

Между тем глава Республики Коми Сергей Гапликов приостановил действие приказа об отмене обязательного изучения языка коми в школах, сообщает "Коммерсант". Он поручил министерству образования республики доработать приказ в новой редакции.

"К вопросам изучения родных и государственных языков Республики Коми необходимо подходить мудро и взвешенно. Сегодня ответственные члены правительства республики ведут консультации с педагогическим сообществом, прокуратурой, общественными организациями, экспертами, Министерством образования и науки России. Поступил ряд предложений, для их проработки необходимо время и обратная связь от общественности", - отметил Гапликов.

3 ноября Фаттахов подписал методические рекомендации, в которых предусматривается обязательное изучение татарского языка в школах. В документе предмет "Родной язык и родная литература" разбит на две части: собственно "Родной язык и родная литература" и "Татарский язык (государственный язык Республики Татарстан)". В пояснительной записке к рекомендациям говорилось, что как государственный язык татарский обязателен к изучению с 1-го по 9-й классы, а как родной - факультативен.

5 ноября прокуратура Татарии назвала "не соответствующими федеральному законодательству" республиканского Минобрнауки. В надзорном ведомстве заявили, что премьер-министру Татарии Алексею Песошину будет внесено представление с требованием немедленно отозвать принятый документ, а чиновников, "допустивших выявленные нарушения законодательства", привлечь к дисциплинарной ответственности.

8 ноября на слушаниях в Госсовете Татарии Минниханов поддержал обязательное преподавание татарского языка в школах республики. Он заверил, что ни один учитель татарского языка уволен не будет.

В своем выступлении Фаттахов фактически повторил положения подписанных им методических рекомендаций. Он назвал принятое решение "компромиссным", пояснив, что оно одновременно позволит, во-первых, довести объемы изучения русского языка до рекомендуемых Москвой, во-вторых, обеспечить по желанию родителей изучение родного языка, а в-третьих - сохранить обязательное изучение татарского как государственного, хотя и в меньших объемах.

В последние дни, отметил Фаттахов, руководство Татарии обсуждало этот вариант с администрацией президента России. Кроме того, по словам чиновника, глава российского Минобрнауки Ольга Васильева уже выразила готовность поддержать такое решение. Дальнейшие слушания отложили до завершения всех согласительных процедур с Москвой.