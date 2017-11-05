Реклама

Прокуратура Татарии назвала "не соответствующими федеральному законодательству" методические рекомендации регионального Минобрнауки, в которых предусматривается обязательное изучение татарского языка в школах. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Премьер-министру Татарии Алексею Песошину будет внесено представление с требованием немедленно отозвать принятый документ, а чиновников, "допустивших выявленные нарушения законодательства", привлечь к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура также сообщает о проверке по факту подготовки и принятия методических рекомендаций, результаты которой предполагается направить "в уполномоченные следственные органы для принятия решения в рамках уголовно-процессуального законодательства".

"Применение на местах незаконных методических рекомендаций не освобождает от ответственности за нарушение законодательства в сфере образования", - предостерегает надзорное ведомство.

Как передает "Реальное время", методические рекомендации, вызвавшие недовольство прокуратуры, глава татарского Минобрнауки Энгель Фаттахов завизировал поздно вечером в пятницу. В документе предмет "Родной язык и родная литература" разбит на две части: собственно "Родной язык и родная литература" и "Татарский язык (государственный язык Республики Татарстан)". В пояснительной записке к рекомендациям говорится, что как государственный язык татарский обязателен к изучению с 1-го по 9-й классы, а как родной - факультативен.

Преподавание русского языка и литературы увеличено незначительно, а в 1-м классе - уменьшено.

В письме, разосланном в школы, отмечается, что рекомендации не имеют обязательного характера, а лишь очерчивают примерные варианты учебных планов. Однако, отмечается в публикации, система образования выстроена так, что фактически положения документа становятся обязательными к исполнению.

В нынешнем году в ряде регионов Идель-Урала началось наступление на обязательное преподавание национальных языков в школах. В июле Владимир Путин заявил о недопустимости принуждать людей к изучению языков, не являющихся для них родными. Также он поручил Генпрокуратуре проверить, добровольно ли обучение национальным языкам в школах регионов.

После заявления Путина русские шовинисты развернули кампанию против преподавания национальных языков в Татарии, Башкирии и Чувашии; в Башкирии против обязательного изучения государственного языка региона выступили также представители многочисленного татарского меньшинства. Между тем в собственных регионах татарские, башкирские и чувашские активисты начали противодействие политике, которую санкционировал Путин.

17 сентября в Уфе прошел несогласованный митинг за обязательное изучение башкирского языка в школах. Он собрал, по разным оценкам, от 1000 до 2300 человек. Ряд национальных активистов задержали.

Месяцем раньше, в августе, СМИ сообщили о деле по "экстремистской" 282-й статье УК, возбужденном в связи с работой Всетатарского общественного центра. В числе материалов дела - два плаката с пикета в защиту татарского языка, проведенных ВТОЦ 21 февраля 2015 года. На одном плакате была помещена дословная цитата из выступления первого вице-премьера Игоря Шувалова: "Каждый проживающий в Татарстане должен говорить по-татарски вне зависимости от национальности". Другой плакат гласил: "Требуем отставки злостных нарушителей Конституции РТ! Они не знают татарский язык - государственный язык РТ!". Ниже были приведены имена и должности чиновников, вызвавших недовольство активистов. В их числе оказался и нынешний премьер Песошин, на тот момент первый вице-премьер.

Также в деле присутствует резолюция научно-практической конференции по случаю Международного дня родного языка, прошедшей в Казани 19 февраля 2016 года. Участники мероприятия отметили уязвимое состояние татарского языка в регионе и потребовали от властей принять ряд мер в его защиту. Кроме того, они решили сообщить в ООН и ПАСЕ о нарушении прав татар на использование родного языка, в частности в сфере образования, для включения этих сведений в ежегодные доклады о соблюдении прав коренных народов.

В середине января нынешнего года президиум ВТОЦ направил депутатам разных уровней обращение о необходимости сделать татарский единственным государственным языком региона.