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статья Как писать частицу "не"

Илья Мильштейн, 19.07.2018
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Энергия связи

Эти двое утверждают, что никогда раньше не были знакомы, но между ними связь такой силы, которая не всегда возникает даже между близко знакомыми людьми. Это связь взаимного знания фактов, доступных только им одним. Настоящее интимное переживание, которое в политике встречается очень редко.

Виталий Портников
19.07.2018
статья Статья

Измена с Путиным

Невиданный в истории позор, предательство интересов Америки - пресс-конференция двух президентов в Хельсинки вызвала практически единодушную реакцию у американских комментаторов и политиков, включая влиятельных республиканцев. Дональд Трамп фактически выразил недоверие собственным спецслужбам и во всем подыграл Владимиру Путину. Подборка откликов.

17.07.2018
статья Статья

Уловки на доверии

Что касается вмешательства, то президент Путин сказал ему, что это не Россия. "Я не вижу никакой причины, почему это должна быть она". "Кому же вы верите: президенту Путину или собственной разведке?" - спросили его. "Я верю и той, и другой стороне", - ответил Трамп.

Владимир Абаринов
17.07.2018

О преимуществах нашего образа жизни в сравнении с американским сказано уже немало, причем в разные времена. Оттого российский, в частности, образ за минувшие десятилетия и века вроде должен был поменяться многократно. Однако практически не поменялся, потому и преимущества не подверглись коррозии.

Одной из таких форм превосходства отечественного уклада над заокеанским является всенародная уверенность в завтрашнем дне, основанная на стабильности. Стабильность обеспечивает высшее начальство. Высшее начальство вне критики, и тут круг замыкается, а внутри его обнаруживаются миллионы россиян, которые гордятся нашим образом жизни.

Иное дело - Америка. К слову, граждане США порой тоже надуваются спесью, ошибочно полагая, что живут лучше всех. Между тем на свое высшее начальство они, как правило, плюют с высокой колокольни, а это значит, что о стабильной жизни, наподобие российской, американцы могут только мечтать. Поскольку за минувшие от сотворения страны десятилетия и века у них тоже ничего не поменялось. Отсюда все беды, почти неведомые нам.

Свежий пример.

Исторический саммит президентов Путина и Трампа завершился пресс-конференцией, в ходе которой сильно накосячили оба. Так, российский национальный лидер, заговорив о Крыме, неожиданно сообщил собравшимся, что "мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций". Кроме того, он обвинил небезызвестного финансиста Браудера с партнерами в том, что тот, украв у нас более 1,5 млрд долларов, 400 млн из этих средств перевел "на избирательную кампанию госпожи Клинтон". А хозяин Белого Дома, когда его спросили про вмешательство Кремля в американские выборы, заявил, что "не видит причин, почему это была бы Россия".

Реакция нашей публики, включая официальных лиц и комментаторов, отличалась благодушием. Итоги саммита оценивались положительно. Трампа за миролюбие похваливали. Путину по укоренившейся традиции возносили хвалу. Ни малейшего желания что-то там уточнять у ораторов зафиксировано не было.

Американцы с их прихвостнями, среди которых отметим и наших непримиримых оппозиционеров, повели себя прямо противоположным образом. Во-первых, они, не скрывая сарказма, стали заочно выпытывать у Владимира Владимировича, какие такие "мы" устроили в Крыму референдум - на территории чужого государства, между прочим. А в Белоруссии можем повторить? А на Брайтон-Бич? Во-вторых, кремлескептики усомнились в том, что умеющий вообще-то считать деньги враг российского народа Браудер с таким небывалым размахом спонсировал Хиллари. При том что чуть ли не вся ее предвыборная кампания укладывалась в объявленную сумму.

К счастью, отвечать недоброжелателям Путину не пришлось - не для того россияне его выбрали, чтобы он отвлекался на пустяки. Ну, безымянный стилист подправил слегка стенограмму на президентском сайте - не без изящества, кстати, в отношении Крыма. Убрано лишнее "мы", и теперь уже ни современникам, ни потомкам не узнать, кто провел референдум на полуострове. Ясно лишь, что этот день стал праздником для экспертов по международному праву. А 400 миллионов пока так и оставлены на совести Браудера, хотя представитель Генпрокуратуры РФ по просьбе Путина скорректировал цифру, уменьшив ее в тысячу раз. Правда, финансист утверждает, что и Россию не грабил, и Клинтон не помогал, но это уж его трудности. Со стенограммой не поспоришь.

Зато на Трампа набросилась буквально вся Америка. Он и предатель оказался, и слабак, и чмо позорное, и размазня. Президента затравили до того, что он вынужден был срочно объясниться с нацией, призвав на подмогу лучших, наверное, в стране специалистов по трамполингвистике. Они и посоветовали президенту, ни в коем случае не отрываясь от бумажки, зачитать слово к народу и указать, что его неверно поняли. Короче, он не говорил или не хотел сказать, что "не видит причин, почему это была бы Россия". Трамп сказал или пытался сказать, что "не видит причин, почему это не была бы Россия". Имело место, веско прибавил он в конце, "своего рода двойное отрицание", но, кажется, никого переубедить не смог.

Мелкие проблемы Трампа сводились к тому, что в Хельсинки он много чего наговорил на заданную и близкие к ней темы. Например, когда у президента поинтересовались, кому он верит, своей разведке или Путину, возгласил, что "верит и той, и другой стороне". А эту фразу не спишешь на проглоченные согласные звуки. Главная же его беда заключалась в том, что власть в Америке не сакральна и любой законно избранный должен постоянно платить по счетам своих слов и поступков.

Это еще называется репутацией, и ежели дня не проходит, чтобы президент не сотворил (вот она опять, роковая двойная отрицаловка!) какую-нибудь глупость или мерзость, то рано или поздно даже его однопартийцы и самые пылкие из сторонников задумаются о том, зачем им нужен этот ходячий национальный позор. И если его нельзя немедленно сместить, то надо хотя бы по возможности уменьшить масштабы бедствия. Запереть его, что ли, в Белом Доме, и пусть он там смотрит телевизор и разучивает родной язык. А внешней политикой, в том числе и Путиным, заниматься без него. На сей счет даже готовится законопроект, продиктованный вот этим удивительным непочтением к высшему начальству.

Согласитесь, это большой порок хваленой американской демократии. Не без содрогания можно вспомнить, что нечто подобное случалось все-таки и у нас, когда элиты и граждане яростно выступали против своей власти. На нашей памяти, увы, довольно часто, при позднем Горбачеве и Ельцине, но в историческом плане - раз-два и обчелся. Недаром их называли американскими ставленниками и по сей день называют. Тяжкие были времена, но они позади, с этими жуткими изъянами политической системы покончено, и веками освященный образ жизни опять восторжествовал.

А если развивать мысль до логического конца, то можно и посожалеть о том, как им всем не повезло. Трампу - с Америкой, где не ценят великих руководителей. Америке - с традициями: иначе ее граждане доверчиво внимали бы своему вождю, несущему ахинею, и не рыпались, превыше всего котируя стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Ну что тут поделаешь, не всем так везет, как россиянам.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 19.07.2018
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

А что у вас?

Илья Мильштейн, 13.07.2018

Это был whataboutism в чистом виде. Дескать, вы, рафинированные и цивилизованные, не стесняетесь прилюдно со мной спорить, за глаза небось вообще обзываете последними словами, а сами-то вы кто? Почему скупитесь и заключаете с государством, которое считаете вражеским, взаимовыгодные соглашения? Короче, как там насчет бабла и газа?
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Ровный путь без цели

Виталий Портников, 28.06.2018

Трамп будет встречаться с Путиным в расчете договориться с российским коллегой. И мир будет следить за этой встречей "затаив дыхание". Но не нужно ничего такого делать со своим дыханием. Нужно просто выдохнуть. Потому что эта встреча завершится ничем.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Встречный вальс

Илья Мильштейн, 25.06.2018

Гадать о том, чем увенчается это рандеву, бесконечно увлекательно, но, к сожалению, незачем. Слишком уж непохожие, пусть и очень близкие по сути своей люди будут переговариваться в Вене. Интересы у них слишком уж не совпадают. Страны, которые они представляют, слишком уж различны меж собой.
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