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Также: Портников, Президент, Российско-американские отношения, Внутренняя политика США, Колонки, Россия, США, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Дональд Трамп

статья Энергия связи

Виталий Портников, 19.07.2018
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Измена с Путиным

Невиданный в истории позор, предательство интересов Америки - пресс-конференция двух президентов в Хельсинки вызвала практически единодушную реакцию у американских комментаторов и политиков, включая влиятельных республиканцев. Дональд Трамп фактически выразил недоверие собственным спецслужбам и во всем подыграл Владимиру Путину. Подборка откликов.

17.07.2018

Нужно ли мне, уже не юному журналисту, умудренному многолетним опытом наблюдения за мировой политической сценой, кричать, что король голый, когда многие мои коллеги только этим и занимаются, а свита голого короля и его многочисленные поклонники уверены, что видят роскошный наряд. А все наши крики об отсутствии платья - "фейк ньюс".

Единственным человеком, способным сорвать повязки с глаз влюбленного народонаселения, оказался другой голый король, неожиданно выступивший в роли укротителя нашего вселенского бахвала. Вот уже который день мы пытаемся понять, что все это означало. И, конечно, самый распространенный мотив всех объяснений - что Трампу очень важно доказать отсутствие пресловутого сговора и что ему просто по складу характера приятнее и понятнее разнообразные диктаторы, чем лидеры демократического мира.

Но это не слишком логично. Если бы Трампу нужно было доказать отсутствие сговора между его штабом и российскими спецслужбами, он избегал бы Путина как заразной болезни - по крайней мере до окончания расследования Мюллера. Он отменил бы встречу, после того как узнал, что американское Министерство юстиции предъявило обвинения 12 офицерам ГРУ. Но Трамп так отчаянно лез в чужую берлогу, как будто там запрятан его мед.

Симпатии Трампа к Путину ни для кого ни секрет. Но его поведение на пресс-конференции с российским президентом было проявлением не симпатий, а подобострастия. До российского правителя Трамп уже встречался с северокорейским и китайским - диктаторами почище Путина. С Ким Чен Ыном он был развязен. С Си Цзиньпином - корректен. Подобострастен он не был ни с кем. Вообще ни с кем. Думаю, американцы до этой исторической встречи вообще не подозревали, что Трамп может быть таким. Но теперь знают они, знаем мы, знает мир.

Эти двое утверждают, что никогда раньше не были знакомы, но между ними связь такой силы, которая не всегда возникает даже между близко знакомыми людьми. Это связь взаимного знания фактов, доступных только им одним. Настоящее интимное переживание, которое в политике встречается очень редко.

Я даже не буду гадать, что это за знание такое. И уж тем более не стану наступать на больную мозоль президента США и говорить о сговоре, лихорадочно им отрицаемом. Я говорю исключительно об общности понимания фактов - то есть о том, что видел своими глазами на пресс-конференции американского и российского президентов. И я допускаю, что многие этой общности замечать не захотят. Что им помогут не глаза, а факты - если они будут, конечно.

Если мы об этих фактах рано или поздно узнаем, то это будет политическое землетрясение такой силы, что дай Бог Америке и всем нам его благополучно пережить. Если удастся благополучно скрыть концы в воду Москвы-реки - что ж, в этой воде нам всем предстоит купаться еще очень долго, это тоже нужно понимать.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 19.07.2018
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Владимир Абаринов

Уловки на доверии

Владимир Абаринов, 17.07.2018

Что касается вмешательства, то президент Путин сказал ему, что это не Россия. "Я не вижу никакой причины, почему это должна быть она". "Кому же вы верите: президенту Путину или собственной разведке?" - спросили его. "Я верю и той, и другой стороне", - ответил Трамп.
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