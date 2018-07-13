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Термин whataboutism применительно к политическим дискуссиям Москвы с Западом изобретен уже довольно давно, но вторую молодость переживает именно в путинскую эпоху. Когда аргументы типа "а у вас негров линчуют" вновь стали повседневными в диалогах российских чиновников и высшего руководства с нашими уважаемыми западными партнерами. А также с их прихвостнями, у которых, если поискать, в исторических закромах и в настоящем окажется немало бандеровцев, усташей и прочих живучих питекантропов. Но все-таки изначально вопрос "как насчет негров?" был адресован и до сих пор адресуется преимущественно американцам, что кажется вполне логичным. Для собирательного Громыко вашингтонские ястребы были врагом номер один - и для собирательной Маши Захаровой нет сладостней картины, чем наблюдать муки линчуемых.

Тем забавней, что в наши дни эту методику взял на вооружение Дональд Трамп. Причем, как и его великие советские предшественники, для того чтобы гвоздить Новый Свет и старый континент. В рамках предвыборной кампании он сурово осуждал Америку президента Обамы, его лживую, агрессивную, безответственную преемницу Хиллари и жадную старушку Европу, жирующую за счет несчастных избирателей кандидата от республиканцев. Ну и заодно военный блок НАТО, смысл существования которого был непонятен мнительному девелоперу. После избрания на пост президента США Трамп, человек по-своему честный и последовательный, высказывается в том же духе.

Выступая по разным поводам на саммите Североатлантического альянса, он был верен себе. Полемизируя почти со всеми союзниками сразу, остро интересовался оборонными расходами и требовал немедленно довести их до 2% ВВП, а затем и до 4%. Дискутируя с Меркель, заявлял, что в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2" Германия становится "заложницей" России и даже попадает под "полный контроль" Кремля. Втолковывая собравшимся эту мысль и повторяя ее много раз, президент США все более возбуждался, и видно было, что он готов еще долго беседовать на заданную тему. Настолько нравился ему этот сюжет: фрау канцлерин под пятой Путина.

Это был whataboutism в чистом виде. Дескать, вы, рафинированные и цивилизованные, не стесняетесь прилюдно со мной спорить, за глаза небось вообще обзываете последними словами, а сами-то вы кто? Почему скупитесь и заключаете с государством, которое считаете вражеским, взаимовыгодные соглашения? Короче, как там насчет бабла и газа?

К слову, время на дворе такое, что богатым и счастливым неплохо бы раскошелиться, укрепляя НАТО, и не только на словах поддерживать Украину, для которой удачная сделка Берлина с Москвой может обернуться многомиллиардными экономическими потерями. Не говоря уж о политических. Тут можно предположить. что богатые и счастливые не столь богаты и счастливы, как может показаться, оттого вкладываться в войну не готовы. С учетом еще и того обстоятельства, что локальные бойни не слишком дороги, а в третью мировую сколько ни вкладывай, все будет мало. Что же касается "Северного потока", то Меркель, вероятно, следует постулату знаменитого советского вождя, утверждавшего, что гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Вот и с Путиным и его избирателями произойдет нечто подобное. Он уйдет, народ опомнится, а газ между тем будет поступать исправно.

Кто из них прав, Трамп или жертвы его троллинга, сегодня догадаться трудно. Оглядываясь назад, нельзя не вспомнить, что победу в холодной войне Запад одержал благодаря максимальной твердости американцев, возглавлявших мощнейший союз и отвергавших компромиссы в столкновении с "империей зла". Хотя вспоминается и другое: миролюбивая "остполитик" в исполнении западногерманских социал-демократов, которые по завершении процесса, когда развалился СССР, могли с некоторыми основаниями сказать: вот видите, как хорошо и по-доброму все кончилось. Резоны были и у тех, и у других, но, пожалуй, не будь Рейгана, братские советские народы до сих пор увлеченно строили бы коммунизм, а самых отличившихся строителей награждали бы турпутевками в страны Варшавского договора.

Теперь вместо Рейгана Трамп, которого отдельные горячие сторонники даже сравнивают с президентом, принудившим нас к перестройке, но это негодное сравнение. Вообразить, чтобы тот республиканец вслух понадеялся, что Андропов когда-нибудь станет ему другом, или насчет вторжения грядущих друзей в Афганистан сообщил, что это было при Картере, который во всем виноват, невозможно. Безусловно, разногласия между партнерами по НАТО имелись и тогда, но они не выносились в публичную сферу, тем более в таком безобразном виде - на радость агрессору. Рейган бывал простодушен, но он не был, мягко выражаясь, задиристым простаком, способным стращать санкциями ближайших друзей или шантажировать их, угрожая вывести Америку из НАТО.

Если на кону судьба человечества и твоя судьба, то зачем учинять дебош в собственном доме? Зачем нести ахинею, доказывая, будто Меркель чуть ли не агент Путина? Только затем, чтобы отвести подозрения от себя, поскандалить и понравиться "конкуренту", с которым мечтаешь закорешиться? Несомненно, он это оценит, но мечты не сбудутся.

Напротив, весь трафаретный набор whataboutism'а Путин Трампу наверняка и предъявит, когда они встретятся наконец в Хельсинки. Мол, для чего НАТО расширяете, на хрена младших братьев соблазняете, с какой целью негров вешаете, русофобы? А на ваших выборах, в Донбассе, в Черногории, в Солсбери и где, подскажите, еще - это не мы постарались. Соревноваться с ним в умении сорвать обсуждение неприятного вопроса, заставляя вместо него разбирать другой, заведомо абсурдный, неразумно.

Ибо за ним, за Владимиром Владимировичем, вековая традиция плюс выучка в секретной школе, а за другом Дональдом - только личный опыт участия в телевизионных шоу и президентских выборах при посильной помощи Кремля. Силы явно неравны, но себя не переделаешь, и вот он тренируется накануне исторического саммита. На кошечках перед встречей с тамбовским волком.