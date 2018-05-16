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Главных оппозиционеров у нас на самом деле два. Плохой и хороший. Внесистемный и системный. Для бедных и для богатых.

Тот, который плохой, безответственно зазывает россиян на несанкционированные митинги и беспощадно разоблачает в своих фильмах неких жуликов и воров. Хороший предпочитает сидеть в больших кабинетах и писать либеральные экономические программы. Правда, как-то раз он пришел на санкционированный митинг, даже выступил там, но был освистан облепившими сцену грубиянами и больше не выступал.

С плохим невозможно ни о чем договориться. Он с одинаковым постоянством ругает власть и раскалывает оппозицию. Напротив, хороший сдержан, задумчив, очень доброжелателен. Впрочем, однажды и он громко, перед телекамерами поссорился с человеком, причем с самим президентом, но это был не настоящий президент. С настоящим хороший дружит много-много лет, и тот его очень ценит.

За внесистемным идут в основном граждане молодые и наивные: студенты, школьники, среди них даже ученики младших классов. Некоторые готовы за него чуть ли не жизнь отдать. Системного окружают солидные, нарядные, пожившие господа. Жизнь за него они отдавать не станут. Про плохого специально обученные люди говорят, что он агент Госдепа. Хорошего принято называть реформатором. Плохой никогда не занимал никаких государственных должностей. Хороший преимущественно только их и занимал, дослужившись однажды до вице-премьера.

Наконец, с именем внесистемного его фанаты связывают "прекрасную Россию будущего", образом которой он, будучи прирожденным популистом, завлекает народ. С именем системного серьезные господа связывают надежды на постепенные демократические перемены в стране. Вот сменит он Медведева, с которым ссорился, когда тот был президентом, или займет важный пост в администрации Кремля - и жизнь наладится. Ибо эволюционный путь развития является для России наилучшим, и в этом с ним сходятся буквально все. Включая плохого.

Осталось еще прибавить, что обоих, скандалиста и миротворца, зовут Алексеями. Только плохого зовут Навальным, а хорошего - Кудриным. Ну и судьбы у них естественным образом различаются, что легко проследить и по новостным хроникам последних лет, и по новостям свежим.

Алексея Навального вчера опять арестовали - на тридцать суток, за организацию очередной акции гражданского неповиновения, участвуя в которой он еще и оказал личное "неповиновение законному требованию сотрудника полиции", как записано в судебном решении. С Алексеем Кудриным, которого полиция никогда еще не задерживала и вряд ли когда-нибудь рискнет, все по-другому. Функционеры правящей партии предложили ему возглавить Счетную палату, он согласился, и это теперь, можно сказать, вопрос решенный.

Непонятно, однако, следует ли отныне считать решенной и проблему построения демократии в нашей отдельно взятой путинской РФ. С одной стороны, довольно крупный пост в государстве скоро займет несомненный либерал. С другой стороны, место, которое он украсит собой, куда менее значимо в сравнении с теми, что грезились его приверженцам. Осторожный, расчетливый, искушенный в чиновных играх бывший министр финансов Кудрин станет главным бухгалтером России, что с точки зрения чисто профессиональной неплохо, а с политической -не бог весть что.

Вот если бы на его место пришел жестокосердный Навальный, тогда бы жуликам и ворам не поздоровилось. А Кудрин - человек гуманный, потому жуликам и ворам можно не беспокоиться. В особенности тем из них, с кем он дружит, приятельствует, сотрудничает еще с питерских времен и о ком нередко снимает свои жестокие фильмы бескомпромиссный молодежный кумир.

Что же касается оздоровительных демократических реформ, то они, конечно, будут проведены, куда ж без них теперь, в эпоху санкций и контрсанкций. Пенсионный возраст повысят, налоги увеличат, квартплата опять взлетит - все по науке сделают в новом кабинете министров и Кудрина не спросят. Обещано при этом повышение расходов на здравоохранение и науку, но при текущей инфляции и безумных затратах на армию, Росгвардию, ФСБ и прочие спецслужбы медики и доценты с кандидатами едва ли догадаются о том, что разбогатели. Скорее уж вновь, как в лихие 90-е, они проклянут и реформаторов, и реформы, за что, как и тогда, расплачиваться своими репутациями и карьерами будут системные либералы. Ну ничего, Владимир Владимирович не даст народ в обиду и как-нибудь его утешит, затеяв очередную войнушку, уволив министра или снова арестовав Навального. Способов мало, да, зато все проверенные.

Главных оппозиционеров у нас два, и пока один сидит, а другой готовится к вступлению в должность, все-таки хочется постичь, кто из них сегодня нужнее: плохой или хороший. А понять нелегко, и от этого портится настроение. Ясно лишь, что без плохого не обойтись, но он нужен на воле. Хороший тоже необходим, однако в Счетную палату он зря пошел. Получается, оба не при делах, что внушает разные тягостные мысли насчет сроков построения демократического общества в РФ. Закрадывается подозрение, что сроки опять откладываются, покуда две оппозиционных России глядят друг на друга - одна из большого кабинета, другая из камеры СИЗО, и вместе им не сойтись.

Складывается впечатление, что так оно и задумано высшим начальством в Кремле, которое успешно разделяет несогласных на хороших и плохих, системных и внесистемных, точно зная, у кого какие единомышленники, амбиции, цели, страхи. Кто не умеет договариваться, кто умеет. Кого следует репрессировать, с кем поделиться властью. И как добиться того, чтобы эти люди чувствовали себя очень одинокими, очень востребованными, очень уверенными в себе и полагали, что служат демократическим идеалам.