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Также: Акции протеста, Президент, Регионы, Полиция, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Виктор Чириков, Асхаб Алибеков, Илья Мясковский, Владимир Путин, Николай Ляскин

статья "Он нам не царь": хроника протестов

05.05.2018
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5 мая - общероссийский день протеста. За два дня до инаугурации Владимира Путина жители десятков российских городов вышли под лозунгом "Он нам не царь" - "против установления монархии, против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония".

Полицейские жестко разгоняли антипутинские акции в российских городах. По всей стране больше 1600 задержанных, среди них много несовершеннолетних.

ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЙ В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ

02:08 | 06.05.2018

Алексей Навальный после полуночи был отпущен из полиции. На него составили протоколы по статье 20.2 (нарушение правил проведения митинга) и 19.3 (сопротивление требованиям полиции).

21:54 | 05.05.2018

На Манежной собрались около 50 молодых активистов.

93478 Сход на Манежной. Фото: telegram-канал "Альянс Протестных Сил"

20:59 | 05.05.2018

В Петербурге одному из задержанных могут вменить статью 318 УК (применение насилия к представителю власти), передает ОВД-Инфо. Он успел сообщить через своего знакомого, тоже задержанного на акции и находящегося в отделе полиции № 22, что ему "шьют уголовку" за "типа выбитый зуб". После этого связь с ним пропала.

20:50 | 05.05.2018

Центральный райсуд Челябинска арестовал на 25 суток за организацию митинга 5 мая координатора Челябинского штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского. Его объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

20:19 | 05.05.2018

К 20:00 мск в 23 городах России задержаны 1607 человек. В Москве в отделах полиции находятся 704 задержанных, в Петербурге - 229 человек. Известно о еще двоих задержанных в Набережных Челнах - они после акции раздавали полицейским листовки с призывом не задерживать граждан.

20:04 | 05.05.2018

Активиста Ассоциации народного сопротивления Дмитрия Карасева увезли на скорой из отдела полиции. Его избили дубинками при задержании; предположительно у Карасева сломано два ребра и отбита печень.

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Задержание Дмитрия Карасева. Фото: zona.media

19:33 | 05.05.2018

В московских отделах полиции объявлен план "Крепость", предусматривающий запрет на вход в отделы посторонних лиц. План вводится при угрозе вооруженного нападения на силовиков. У задержанных теперь возникнут проблемы с допуском адвокатов.

19:20 | 05.05.2018

В петербургском отделе полиции № 77 к задержанным применили электрошокер, сообщила ОВД-Инфо участница митинга Анастасия Осипова, чей знакомый оказался в этом отделе.

19:16 | 05.05.2018

К 19:00 по всей России задержали как минимум 1348 участников протестных акций, сообщает ОВД-Инфо. В Москве задержаны 572 человека, в Петербурге - 180.

19:02 | 05.05.2018

При разгоне акции на Пушкинской полицейские побили оперативника ЦПЭ Алексея Окопного.

18:55 | 05.05.2018

На Пушкинской возобновились задержания.

18:50 | 05.05.2018

В столичном главке МВД заявили, что на акции 5 мая задержаны около 300 человек. В полициии оценивают количество демонстрантов в полторы тысячи человек.

18:44 | 05.05.2018

У корреспондента "МБХ-Медиа" Александра Скрыльникова после удара дубинкой, нанесенного полицейским на Пушкинской, диагностировали повреждение легкого. По словам руководителя правозащитного проекта "Открытой России" Полины Немировской, речь идет о разрыве легочной ткани.

18:44 | 05.05.2018

Избиение мирных демонстрантов в Петербурге. Съемка Грани.ру

18:21 | 05.05.2018

В Москве силовики задерживают демонстрантов на Малой Дмитровке. До этого митингующие попытались заблокировать здесь несколько полицейских машин.

18:21 | 05.05.2018

К 18:00 мск в 21 городе задержаны как минимум 1230 человек, передает ОВД-Инфо. В Москве в полицию попали 592 человека, в Челябинске - 164, в Петербурге - 112.

17:29 | 05.05.2018

Житель Петербурга Валентин Егоршин опубликовал в Инстаграме фотографию, на которой омоновцы во время акции на Невском бьют ногами лежащего демонстранта.

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17:20 | 05.05.2018

В Москве из отделов полиции выпускают без оформления протоколов задержанных боевиков НОД. "Полиция так и спрашиает: "Кто тут НОД?". Остальных будут оформлять", - написала сотрудница правозащитного проекта "Открытой России" Валентина Дехтяренко.

17:15 | 05.05.2018

В Петербурге на Дворцовой площади полиция задержаны уже более 40 человек. Полицейские хватают даже тех, кто не скандирует лозунги и не держит плакаты.

17:13 | 05.05.2018

К 17:00 по всей России задержаны 1029 человек, передает ОВД-Инфо. Из них 475 человек в Москве и 174 - в Челябинске.

17:12 | 05.05.2018

В Москве активисты ушли от здания РКН, после того как к нему пригнали более 10 машин ОМОНа.

17:07 | 05.05.2018

В Москве протестующие вернулись на Пушкинскую, после чего их опять стали жестко задерживать.

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Задержания на Пушкинской. Фото из твиттера @MBKhMedia

17:02 | 05.05.2018

Как передает ОВД-Инфо, по состоянию на 16:00 мск по всей России были задержаны 587 человек,в том числе 161 - в Москве и 163 - в Челябинске. Позже еще 63 человека (из них половина - несовершеннолетние) задержали в Тольятти. К 16:40 мск число задержанных превысило 700.

16:54 | 05.05.2018

В Москве у здания Роскомнадзора несколько десятков человек устроили сидячую забастовку. Туда съезжаются автозаки.

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Фото: telegram-канал PLUSHEV

16:44 | 05.05.2018

В Петербурге задержаны 10 человек, в том числе активисты "Весны". Демонстранты свернули с Невского на Малую Садовую улицу, затем вернулись на Невский, а потом снова разошлись по соседним улицам.

16:37 | 05.05.2018

В Москве тоже задержали ребенка.

16:35 | 05.05.2018

Судья Нижегородского райсуда Глеб Свешников арестовал на 20 суток активиста Илью Мясковского за участие в марше памяти Бориса Немцова 27 февраля. Он объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). В действительности активист был на мероприятии в качестве фотографа. Мясковский был задержан накануне и провел ночь в полиции.

16:33 | 05.05.2018

Как передает корреспондент "Медиазоны", часть протестующих вернулась на Пушкинскую со Страстного бульвара, однако затем ОМОН снова зачистил площадь. Также велись задержания на Малой Дмитровке - оттуда, по данным наблюдателей ОГОНа, силовики вывели 15-20 задержанных.

16:29 | 05.05.2018

Как сообщает "Бумага", сейчас на Невском проспекте в Петербурге остаются около 500 человек. Полицейские сгоняют демонстрантов на тротуар, а в случае отказа подчиниться - задерживают. Предположительно среди задержанных есть члены движения "Весна".

16:15 | 05.05.2018

Шествие по Невскому. Видео Константина Куортти.

16:11 | 05.05.2018

На Страстном бульваре возле Пушкинской силовики снова теснят протестующих. Также перекрыт проход по троутару у дома 12, строение 1 на Тверской. Там нет демонстрантов.

16:11 | 05.05.2018

В Петербурге на улице Марата участники акции построили баррикаду.

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Фото: Telegram-канал Orange East

16:03 | 05.05.2018

В Петербурге начались массовые задержания.


16:02 | 05.05.2018

Алексея Навального и Николая Ляскина доставили в отдел полциии "Красносельский". Навальному вменяют статью 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского). Ляскин оставлен в отделе до понедельника.

16:02 | 05.05.2018

В Саратове после акции на набережной Космонавтов задержан маленький мальчик. Ребенок был в толпе демонстрантов, а после того, как они разошлись, люди в штатском посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении.

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Задержанный ребенок. Фото: fn-volga.ru

16:00 | 05.05.2018

В Москве Пушкинская площать и проезжая часть между Страстным бульваром и Тверской полностью зачищены от протестующих, сообщает "Медиазона". Несколько сотен демонсрантов свернули на Большую Дмитровку. Они жгут файеры и скандируют "Россия без Путина".

15:52 | 05.05.2018

По сведениям ОВД-Инфо, по состоянию на 15:00 мск по всей стране задержаны 354 человека. В Москве схвачены 52 демонстранта.

15:46 | 05.05.2018

В Петербурге протестующие опрокинули ограждения на Невском проспекте. Силовики частично перекрыли проспект, а затем отступили перед протестующими. Есть первые задержанные.

15:43 | 05.05.2018

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Митингующие на Пушкинской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

15:34 | 05.05.2018

На Страстном бульваре митингующие опрокинули металлические оцепления. Демонстранты жгут файеры и выкрикивают антипутинские лозунги. Омоновцы жестко задерживают их. Некоторые сторонники Алексея Навального устроили сидячую забастовку.

15:20 | 05.05.2018

По состоянию на 15:00 Мск по всей России задержаны 354 человека, сообщает ОВД-Инфо. Больше всего людей забрали в Челябинске 92 человека и в Якутске - 75 человек (все уже освобождены). В Москве задержаны 52 демонстранта.

15:20 | 05.05.2018

В Москве большая часть демонстрантов переместилась на Страстной бульвар, сообщает "Медиазона". На Пушкинской остаются несколько сотен человек. Силовики оттесняют толпу на тротуар, в них летят бутылки.

15:15 | 05.05.2018

В Петербурге сторонники Алексея Навального вышли на Невский проспект. Один из них был задержан, после того как попытался помешать проезду полицейской машины.

15:09 | 05.05.2018

На Пушкинской боевики НОДа обмотались огромной георгиевской лентой, сообщает корреспондент "Медиазоны". Некоторые из них стали кидаться в оппозиционеров деревянными древками от плакатов.

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Боевики НОДа. Фото: zona.media

15:08 | 05.05.2018

Сторонники Алексея Навального перекрыли Страстной бульвар.

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Протестующие на Страстном бульваре. Фото из твиттера @msvetov

15:06 | 05.05.2018

"Новая газета" опубликовала фото, на которой полицейский в автозаке бьет задержанного дубинкой.

14:58 | 05.05.2018

В Петербурге сторонники Алексея Навального устроили шествие по Невскому проспекту сообщает "Росбалт". После перекрытия Дворцовой демонстранты собрались в Александровском саду. Некоторые из них пошли в сторону Дворцовой, другая часть демонстрантов перешла Адмиралтейский проспект. Всего в несогласованной акции участвуют, по разным данным, от одной до двух тысяч человек.

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Шествие по Невскому. Фото: rosbalt.ru

14:54 | 05.05.2018

У здания "Известий" демонстранты зажгли файеры.

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Фото: Telegram-канал "Дождя"

14:42 | 05.05.2018

На Пушкинской "казаки" стали бить протестующих нагайками, сообщают корреспонденты "Медиазоны". После того как между несколькими "казаками" и сторонниками Алексея Навального завязалась драка, омоновцы вклинились в толпу и стали задерживать митингующих. Силовики беспорядочно задерживают оппозиционеров. "Казаки" сталкивают демонстрантов со ступеней у памятника Пушкину.

Видео Дмитрия Борко

14:29 | 05.05.2018

Алексей Навальный задержан.

Задержание Навального. Съемка "Радио Свобода"

14:24 | 05.05.2018

На Пушкинской появился Алексей Навальный. Оппозиционер выступает с возвышенности, его пытаются оттеснить казаки и омоновцы. Задержаны уже 10 человек.

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Задержания на Пушкинской. Фото из твиттера @OgonWatch

14:22 | 05.05.2018

В Москве начались массовые задержания. Омоновцы стали рассекать толпу и выхватывать из нее людей. Задержаны как минимум 8 человек.

14:20 | 05.05.2018

Еще 15 человек задержаны в Калуге.

14:11 | 05.05.2018

На Пушкинской идет потасовка между боевиками НОДа и сторонниками Алексея Навального. Двое боевиков напали на одного из оппозиционных активистов и несколько раз его ударили. Оппозиционерам противостоят нодовцы и от 100 до 200 "казаков".

14:10 | 05.05.2018

По данным ОВД-Инфо, на 14:09 Мск по всей России задержаны 209 человек. Из них трое - в Москве. Самое большое число задержанных в Иркутске - 74 человека. На втором месте - Красноярск с 43 задержанными. Ранее сообщалось о 150 задержанных в Красноярске.

13:57 | 05.05.2018

На входе в московскую редакцию "Радио Свобода" задержан бывший глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин.

13:53 | 05.05.2018

В Москве заблокирована Манежная площадь.

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Около Манежной. Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

13:52 | 05.05.2018

В Екатеринбурге один из участников несогласованного шествия задержан, после того как снес металлическое ограждение в подземном переходе на Плотинке.

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Задержанный на Плотинке. Фото: 66.ru

13:45 | 05.05.2018

На Пушкинской среди прокремлевских боевиков замечены член SERB Александр Петрунько, обливший ядовитой жидкостью Алексея Навального, а также депутат Госдумы Мария Катасонова. Боевики Антимайдана патрулируют Тверскую от Манежной до Пушкинской площади, некоторые из них вступают в перепалку со сторонниками Алексея Навального. Члены НОД скандируют: "Родина, свобода, Путин!".

Петрунько не может ответить, зачем он пришел на Пушкинскую

13:38 | 05.05.2018

В Петербурге Дворцовую площадь заблокировали военные и полиция. Там собираются байкеры на открытие мотосезона. Площадь перегорожена коммунальной техникой.

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Фото: Fontanka.ru

13:35 | 05.05.2018

На Тверской первый задержанный.

13:26 | 05.05.2018

В Москве на Пушкинскую площадь, где через полчаса должна начаться акция сторонников Алексея Навального, пришли активисты прокремлевского движения НОД во главе с лидером движения депутатом Госдумы Евгением Федоровым. Они заявляют, что хотят устроить на площади митинг в поддержку Владимира Путина.

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Активисты НОДа на Манежной. Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

13:22 | 05.05.2018

В Самаре неизвестные похитили из пиццерии активиста штаба Алексея Навального. Его имя не уточняется.

13:21 | 05.05.2018

В Челябинске задержан участник акции, крикнувший полицейским: "Стыдно быть ментом!".

13:17 | 05.05.2018

В Екатеринбурге, по подсчетам организаторов, на несогласованную акцию вышли 2-3 тысячи человек. Демонстранты собираются пройти от Октябрьской площади до площади Труда.

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Акция на Октябрьской площади. Кадр трансляции

13:03 | 05.05.2018

Центральный райсуд Красноярска арестовал на трое суток координатора местного штаба Алексея Навального Яну Герасимову. Ее объявили виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Герасимова не организовывала акцию 5 мая. Активистка была задержана с утра и доставлена в отдел полиции № 1.

12:55 | 05.05.2018

В Барнауле освобожден последний задержанный - Сергей Кащеев. Ранее сообщалось, что его оставляют в полиции на 48 часов.

12:52 | 05.05.2018

В Сочи задержана активистка кампании Алексея Навального Ирина Бархатова. Ее задержали по ориентировке в связи с делом о подделке документов в отношении бывшего координатора кубанского штаба Навального Константина Зыкова. "Статус непонятен - то ли свидетель, то ли соучастница", - написал адвокат "Агоры" Александр Попков.

12:41 | 05.05.2018

В Уфе продолжается несогласованный митинг.

12:35 | 05.05.2018

В Красноярске продолжаются жесткие задержания.

12:17 | 05.05.2018

В Новокузнецке Кемеровской области задержаны около 20 человек, в том числе волонтер местного штаба Алексея Навального Лев Гяммер.

12:08 | 05.05.2018

В Барнауле освобождены все задержанные кроме Сергея Кащеева. Его оставили в полиции на 48 часов.

12:02 | 05.05.2018

В Красноярске на несогласованной акции задержаны уже 150 человек. В автозак попал местный телеведущий Владимир Перекотий. Он снимал задержания на телефон и несколько раз поинтересовался у полицейских, за что они задерживают людей.

11:57 | 05.05.2018

В Красноярске в отделе полиции № 1 избит сотрудник местного штаба Алексея Навального Даниил Маркелов. Активисту также угрожали и разбили телефон.

11:53 | 05.05.2018

В Томске полицейские по дороге в аэропорт остановили машину координатора "Открытой России" Алексея Прянишникова. В течение пяти часов они искали в автомобиле взрывное устройство, после чего активиста отпустили. Он собирался лететь в Москву, чтобы оказывать юридическую помощь задержанным демонстрантам.

11:45 | 05.05.2018

В Пензе во время несогласованного шествия задержаны двое демонстрантов - организатор акции по имени Иван и активист "Открытой России" Андрей Катков.

11:38 | 05.05.2018

В Челябинске задержаны еще две сторонницы Алексея Навального - Анна Казанцева и Мария Макарова. Они также задержаны в связи с некоей кражей.

11:25 | 05.05.2018

В Челябинске под предлогом подозрения в краже задержана активистка кампании Алексея Навального Дарья Игнатенко. Ее повезли в ОП "Курчатовский". Ранее под тем же предлогом был задержан и позже отпущен активист Александр Беляев.

11:24 | 05.05.2018

В Якутске задержаны 75 демонстрантов - почти все участники несогласованной акции. Полицейские активно применяли силу. Два автобуса силовиков оказались полностью заполнены людьми. Задержаннных доставили в межмуниципальное управление МВД "Якутское".

11:13 | 05.05.2018

В Кемерове по некоему уголовному делу об оскорблении судьи (часть 2 статьи 297 УК) задержана координатор регионального штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.

Также задержан волонтер штаба Дмитрий Диденко. Его уже задерживали в четверг, но тогда отпустили без протокола.

11:04 | 05.05.2018

В Красноярске задержаны 15 человек. Всех задержанных доставили в отдел полиции № 10. Силовики действовали грубо: у некоторых демонстрантов ссадины и гематомы, одному из них порвали куртку.

10:51 | 05.05.2018

В Томске после акции задержала координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева. Люди в штатском выволокли ее из машины.

10:33 | 05.05.2018

В Красноярске начались задержания.

10:20 | 05.05.2018

Силовики в Красноярске. Городская администрация не согласовала акцию.

10:17 | 05.05.2018

Томск: сторонники Алексея Навального устроили шествие.

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Фото из твиттера @teamnavaly

10:07 | 05.05.2018

Центральный райсуд Краснодара в пятницу арестовал на 9 суток видеоблогера из Дагестана Асхаба Алибекова. Он был задержан в Краснодаре накануне. Активист ехал в Москву, чтобы принять участие в акции 5 мая.

Алибекова объявили виновным по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций) за видеоролик, в котором он рассказал, что планирует отправиться в столицу.

09:57 | 05.05.2018

Красноярск: сотни людей вышли на несогласованный миинг.

09:56 | 05.05.2018

В Красноярске задержана координатор местного штаба Алексея Навального Яна Герасимова. Ее доставили в отдел полиции № 1. На активистку составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение публичной акции без подачи уведомления). Герасимова - не организатор красноярской акции 5 мая.

Затем задержанную отвезли в суд.

09:32 | 05.05.2018

В Кемерове задержан заместитель координатора местного штаба Алексея Навального Борис Павлов. Его везут на допрос в СКР в качестве свидетеля по некоему уголовному делу.

09:31 | 05.05.2018

В Барнауле на акции задержаны 10 человек, в том числе координатор местного штаба Навального Ольга Фотиева. Мероприятие проходит в гайд-парке - оно не требует согласования.

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Ольга Фотиева и Виктор Рау в полицейском автобусе. Фото с личной ФБ-страницы

Власти города сняли с уроков и вывели на площадь школьников, а затем обвинили организаторов оппозиционной акции в срыве детского мероприятия.

В региональном главке МВД заявили, что на акции никто не было задержан, но "несколько человек сотрудниками полиции отведены в сторону для разбирательства о законности их участия в этом мероприятии". В парке проводятся "официальные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы", пояснили в полиции.

09:20 | 05.05.2018

Согласованные акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.

09:13 | 05.05.2018

В Челябинске полицейские задержали волонтера местного штаба Алексея Навального, активиста "Весны" Александра Беляева. Активиста задержали у его дома под предлогом подозрения в краже.

Беляева доставили в отдел полиции №4, взяли у него отпечатки пальцев и затем отпустили без протокола.

08:52 | 05.05.2018

08:45 | 05.05.2018

Во Владивостоке на согласованный митинг "Он нам не царь" вышли несколько десятков человек. Демонстранты держали плакаты "Долой узурпатора".

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Фото: ВК-страница "Он нам не царь | Владивосток"

08:34 | 05.05.2018

08:03 | 05.05.2018

На протестные акции вышли жители дальневосточных городов. Митинг начался в Южно-Сахалинске.

07:21 | 05.05.2018

Координатора штаба Алексея Навального в Красноярске Яну Герасимову задержали и доставили в отдел полиции № 1.

00:04 | 05.05.2018

В Петербурге на Дворцовой площади, где пройдет несогласованная акция сторонников Алексея Навального, байкеры планируют отметить начало мотосезона. После 14 часов - времени начала протестной акции - мотоциклисты должны выдвинуться с площади на Васильевский остров. В 15 часов на Дворцовой намечено другое мероприятие - военные собираются провести на площади смотр личного состава.

23:47 | 04.05.2018

В Краснодаре задержан бывший военнослужащий ВМФ, видеоблогер из Дагестана Асхаб Алибеков. Он направлялся в Москву для участия в акции 5 и был схвачен сразу же по прибытии в Краснодар. Ранее активист был уволен из армии и арестован на 10 суток после публикации видеоролика с призывом к Владимиру Путину уйти в отставку.

23:25 | 04.05.2018

В Мичуринске Тамбовской области во время раздачи листовок были задержаны четверо волонтеров кампании Алексея Навального, в том числе заявительница митинга 5 мая в городе. Задержанных заставили написать объяснительные, а затем отпустили без составления протоколов. Мэрия Мичуринска не согласовала митинг, его планируется провести в гайд-парке.

21:37 | 04.05.2018

Судья Ленинского райсуда Чебоксар Ирина Сидорова арестовала на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Семена Кочкина. Он признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения массовых акций). Кочкина обвинили в размещении в сосцети "Вконтакте" поста с призывом выйти на акцию 5 мая.

21:15 | 04.05.2018

Прокуратура Центрального административного округа Москвы призвала горожан не участвовать в несогласованной акции 5 мая. "Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - заявили в ведомстве.

21:03 | 04.05.2018

Судья Ленинского райсуда Краснодара Мария Лаптева отправила под арест на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Размика Симоняна. Ему инкриминировали часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) за размещение призывов выйти на акцию 5 мая в Фейсбуке.

20:41 | 04.05.2018

Нижегородского активиста Илью Мясковского, задержанного по обвинению в участии в несогласованном марше памяти Бориса Немцова 27 февраля, оставили на ночь в отделе полиции № 5. На него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичных акций). На февральскую акцию Мясковский ходил в качестве фотографа.

20:13 | 04.05.2018

Дзержинский райсуд Петербурга арестовал на 10 суток городского координатора движения "Весна" Илью Гантварга. Арест ему назначили по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского) за участие в митинге памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", который прошел 27 марта. Также активиста оштрафован на 10 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). В материалах дела Гантварга фигурирует список участников митинга, державших плакаты - полицейские опознали девятерых из них.

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Полицейский список участников митинга 27 марта. Фото: Telegram-канал "Петербургская Весна"

19:25 | 04.05.2018

Суд в Тамбове арестовал на 25 суток активиста "Открытой России" Андрея Полякова за одиночный пикет в поддержку Алексея Навального, который он провел 7 октября прошлого года. Оппозиционер объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушения порядка проведения публичных акций).

18:23 | 04.05.2018

В Челябинске сотрудники ЦПЭ приходили к активисткам местного штаба Алексея Навального Елизавете Симомиевой и Яне Паниной, уполномоченным выполнять распорядительные функции на акции 5 мая. Симомиева отказалась открывать силовикам, а Панину они не застали дома. Соседу Паниной визитеры представились судебными приставами и сказали, что ищут некоего Алексея.

Накануне в Южно-Уральском госуниверситете сотрудник центра "Э" Богдан Крысин проводил со студентами "профилактическую беседу" о том, "как опасен политический экстремизм". Силовик сказал учащимся, что митинг 5-го числа "организуют люди, которые специально вербуют молодежь".

В субботу в университете под предлогом проблем с водоснабжением отменены занятия. Вблизи вуза находится место сбора участников акции.

18:17 | 04.05.2018

В Томске полицейские составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массовых акций) за участие в несогласованном митинге 28 января на члена регионального совета "Открытой России" Александра Берестнева.

18:05 | 04.05.2018

Заявителя акции "Он нам не царь" в Кемерове Михаила Луцких задержали полицейские "по подозрению на состояние опьянения" и отвезли в наркологическое отделение больницы. Медики заявили об обнаружении в крови у активиста растительных каннабиоидов - компонентов гашиша и марихуаны. При этом врачи сказали, что для получения точных результатов анализа нужно еще 5 дней. Вечером его отпустили.

С утра к Луцких приходили сотрудники ЦПЭ и пытались заставить оппозиционера подписать "предупреждение" о запрете митинга в Кемерове - городская администрация его не согласовала, а суд утвердил решение мэрии. После отказа активиста подписать документ силовики уехали.

17:25 | 04.05.2018

Судья Советского райсуда Краснодара Наталья Маслова арестовала на пять суток экоактивиста Виктора Чирикова. Его объявили виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Поводом к преследованию активиста стал шуточный пост в Фейсбуке, в котором он призвал армян поучаствовать в краснодарской акции 5 мая. Утром к Чирикову пришли полицейские и доставили его в ОП "Карасунский", где составили на активиста протокол. В субботу он собирался участвовать в митинге, а вскоре планировал поехать на экологическую инспекцию.

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Виктор Чириков (справа) в суде с адвокатом Алексеем Аванесяном. Фото: пользователь Facebook Ваня Не-Спит

16:23 | 04.05.2018

В Нижнем Новгороде участковый пришел к активисту Илье Мясковкому, задержал его и доставил в отдел полиции № 5. По словам активиста, судья Нижегородского райсуда Глеб Свешников вынес определение о его приводе в суд для рассмотрения административного дела за участие в несогласованном марше памяти Бориса Немцова 27 февраля. Мясковский был на акции в качестве фотографа.

15:35 | 04.05.2018

Советский райсуд Красноярска арестовал на трое суток сотрудницу местного штаба Алексея Навального Марию Маковозову. Ее объявили виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация массовой акции без подачи уведомления) за размещение во "Вконтакте" видеоролика об акции 5 мая.

11:25 | 04.05.2018

Свердловский облсуд признал законным отказ областного Министерства общественной безопасности согласовать акцию сторонников Алексея Навального 5 мая. 26 апреля такое же решение вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга. Местный штаб Навального все равно планирует провести шествие от Октябрьской площади до площади Труда и митинг на ней. Свердловские чиновники объяснили отказ в согласовании акции тем, что мероприятие "с фактической целью, направленной против президента России В.В. Путина" "может трактоваться как направленная на подрыв безопасности государства агитация, возбуждающая социальную и национальную ненависть и вражду".

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05.05.2018
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