Полицейские жестко разгоняли антипутинские акции в российских городах. По всей стране больше 1600 задержанных, среди них много несовершеннолетних.

5 мая - общероссийский день протеста. За два дня до инаугурации Владимира Путина жители десятков российских городов вышли под лозунгом "Он нам не царь" - "против установления монархии, против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония".

Алексей Навальный после полуночи был отпущен из полиции. На него составили протоколы по статье 20.2 (нарушение правил проведения митинга) и 19.3 (сопротивление требованиям полиции).

На Манежной собрались около 50 молодых активистов. Сход на Манежной. Фото: telegram-канал "Альянс Протестных Сил"

В Петербурге одному из задержанных могут вменить статью 318 УК (применение насилия к представителю власти), передает ОВД-Инфо. Он успел сообщить через своего знакомого, тоже задержанного на акции и находящегося в отделе полиции № 22, что ему "шьют уголовку" за "типа выбитый зуб". После этого связь с ним пропала.

Центральный райсуд Челябинска арестовал на 25 суток за организацию митинга 5 мая координатора Челябинского штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского. Его объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

К 20:00 мск в 23 городах России задержаны 1607 человек. В Москве в отделах полиции находятся 704 задержанных, в Петербурге - 229 человек. Известно о еще двоих задержанных в Набережных Челнах - они после акции раздавали полицейским листовки с призывом не задерживать граждан.

Активиста Ассоциации народного сопротивления Дмитрия Карасева увезли на скорой из отдела полиции. Его избили дубинками при задержании; предположительно у Карасева сломано два ребра и отбита печень.

Задержание Дмитрия Карасева. Фото: zona.media

В московских отделах полиции объявлен план "Крепость", предусматривающий запрет на вход в отделы посторонних лиц. План вводится при угрозе вооруженного нападения на силовиков. У задержанных теперь возникнут проблемы с допуском адвокатов.

В петербургском отделе полиции № 77 к задержанным применили электрошокер, сообщила ОВД-Инфо участница митинга Анастасия Осипова, чей знакомый оказался в этом отделе.

К 19:00 по всей России задержали как минимум 1348 участников протестных акций, сообщает ОВД-Инфо. В Москве задержаны 572 человека, в Петербурге - 180.

При разгоне акции на Пушкинской полицейские побили оперативника ЦПЭ Алексея Окопного. Полицейские, разгоняя протестующих в Москве, немного увлеклись и оприходовали дубинкой одиозного опера из Центра Э Алексея Окопного. Он давно известен запугиванием активистов оппозиции. Пустячок, а приятно. #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/50UZ6HjBqh — Илья Яшин (@IlyaYashin) 5 мая 2018 г.

На Пушкинской возобновились задержания. На Пушкинской площади снова задерживают людей. Наш корреспондент сообщает, что полицейские хватают всех, кого видят pic.twitter.com/WhwMNirPR2 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 мая 2018 г.

В столичном главке МВД заявили, что на акции 5 мая задержаны около 300 человек. В полициии оценивают количество демонстрантов в полторы тысячи человек.

У корреспондента "МБХ-Медиа" Александра Скрыльникова после удара дубинкой, нанесенного полицейским на Пушкинской, диагностировали повреждение легкого. По словам руководителя правозащитного проекта "Открытой России" Полины Немировской, речь идет о разрыве легочной ткани.

Избиение мирных демонстрантов в Петербурге. Съемка Грани.ру Избиение мирных демонстрантов на акции "Он нам не царь" в Санкт-Петербурге". К 18:00 мск в 21 городе задержаны как минимум 1230 человек. В Москве в полицию попали 592 человека, в Челябинске - 164, в Петербурге - 112. Хроника: https://t.co/YjVSQBjIA7 pic.twitter.com/WIcnv4GL2q — Грани.Ру (@GraniTweet) 5 мая 2018 г.

В Москве силовики задерживают демонстрантов на Малой Дмитровке. До этого митингующие попытались заблокировать здесь несколько полицейских машин. Задержания на Малой Дмитровке pic.twitter.com/1b9C7mvtnZ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 5 мая 2018 г.

К 18:00 мск в 21 городе задержаны как минимум 1230 человек, передает ОВД-Инфо. В Москве в полицию попали 592 человека, в Челябинске - 164, в Петербурге - 112.

Житель Петербурга Валентин Егоршин опубликовал в Инстаграме фотографию, на которой омоновцы во время акции на Невском бьют ногами лежащего демонстранта.

В Москве из отделов полиции выпускают без оформления протоколов задержанных боевиков НОД. "Полиция так и спрашиает: "Кто тут НОД?". Остальных будут оформлять", - написала сотрудница правозащитного проекта "Открытой России" Валентина Дехтяренко.

В Петербурге на Дворцовой площади полиция задержаны уже более 40 человек. Полицейские хватают даже тех, кто не скандирует лозунги и не держит плакаты.

К 17:00 по всей России задержаны 1029 человек, передает ОВД-Инфо. Из них 475 человек в Москве и 174 - в Челябинске.

В Москве активисты ушли от здания РКН, после того как к нему пригнали более 10 машин ОМОНа.

В Москве протестующие вернулись на Пушкинскую, после чего их опять стали жестко задерживать.

Задержания на Пушкинской. Фото из твиттера @MBKhMedia

Как передает ОВД-Инфо, по состоянию на 16:00 мск по всей России были задержаны 587 человек,в том числе 161 - в Москве и 163 - в Челябинске. Позже еще 63 человека (из них половина - несовершеннолетние) задержали в Тольятти. К 16:40 мск число задержанных превысило 700.

В Москве у здания Роскомнадзора несколько десятков человек устроили сидячую забастовку. Туда съезжаются автозаки.

Фото: telegram-канал PLUSHEV

В Петербурге задержаны 10 человек, в том числе активисты "Весны". Демонстранты свернули с Невского на Малую Садовую улицу, затем вернулись на Невский, а потом снова разошлись по соседним улицам.

В Москве тоже задержали ребенка. вы не поверите, но они реально винтят детей! теперь и в москве. #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/uppqQbjTZJ — Oksana Baulina (@oksana_baulina) 5 мая 2018 г.

Судья Нижегородского райсуда Глеб Свешников арестовал на 20 суток активиста Илью Мясковского за участие в марше памяти Бориса Немцова 27 февраля. Он объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). В действительности активист был на мероприятии в качестве фотографа. Мясковский был задержан накануне и провел ночь в полиции.

Как передает корреспондент "Медиазоны", часть протестующих вернулась на Пушкинскую со Страстного бульвара, однако затем ОМОН снова зачистил площадь. Также велись задержания на Малой Дмитровке - оттуда, по данным наблюдателей ОГОНа, силовики вывели 15-20 задержанных.

Как сообщает "Бумага", сейчас на Невском проспекте в Петербурге остаются около 500 человек. Полицейские сгоняют демонстрантов на тротуар, а в случае отказа подчиниться - задерживают. Предположительно среди задержанных есть члены движения "Весна".

Шествие по Невскому. Видео Константина Куортти.

На Страстном бульваре возле Пушкинской силовики снова теснят протестующих. Также перекрыт проход по троутару у дома 12, строение 1 на Тверской. Там нет демонстрантов. Москва, силовики теснят протестующих pic.twitter.com/aZmTHQnIOS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 мая 2018 г.

В Петербурге на улице Марата участники акции построили баррикаду.

Фото: Telegram-канал Orange East

В Петербурге начались массовые задержания. Баррикады на Невском проспекте в Петербурге, пока их не смела Нацгвардия, размахивая дубинками. Видео @merr1k pic.twitter.com/hZtJ80OUfY — да, сковорода (@eskovoroda) 5 мая 2018 г.



Алексея Навального и Николая Ляскина доставили в отдел полциии "Красносельский". Навальному вменяют статью 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского). Ляскин оставлен в отделе до понедельника.

В Саратове после акции на набережной Космонавтов задержан маленький мальчик. Ребенок был в толпе демонстрантов, а после того, как они разошлись, люди в штатском посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении.

Задержанный ребенок. Фото: fn-volga.ru

В Москве Пушкинская площать и проезжая часть между Страстным бульваром и Тверской полностью зачищены от протестующих, сообщает "Медиазона". Несколько сотен демонсрантов свернули на Большую Дмитровку. Они жгут файеры и скандируют "Россия без Путина".

По сведениям ОВД-Инфо, по состоянию на 15:00 мск по всей стране задержаны 354 человека. В Москве схвачены 52 демонстранта.

В Петербурге протестующие опрокинули ограждения на Невском проспекте. Силовики частично перекрыли проспект, а затем отступили перед протестующими. Есть первые задержанные.



Митингующие на Пушкинской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

На Страстном бульваре митингующие опрокинули металлические оцепления. Демонстранты жгут файеры и выкрикивают антипутинские лозунги. Омоновцы жестко задерживают их. Некоторые сторонники Алексея Навального устроили сидячую забастовку. Подъехали автобусы ОМОНа защищать Страстной бульвар, появилась дымовая шашка pic.twitter.com/NBbRYwBs10 — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 5 мая 2018 г.

По состоянию на 15:00 Мск по всей России задержаны 354 человека, сообщает ОВД-Инфо. Больше всего людей забрали в Челябинске 92 человека и в Якутске - 75 человек (все уже освобождены). В Москве задержаны 52 демонстранта.

В Москве большая часть демонстрантов переместилась на Страстной бульвар, сообщает "Медиазона". На Пушкинской остаются несколько сотен человек. Силовики оттесняют толпу на тротуар, в них летят бутылки.

В Петербурге сторонники Алексея Навального вышли на Невский проспект. Один из них был задержан, после того как попытался помешать проезду полицейской машины. Акция «Он нам не царь» в Петербурге. Протестующие идут по проезжей части Невского проспекта pic.twitter.com/6Wlt3laRKy — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 мая 2018 г.

На Пушкинской боевики НОДа обмотались огромной георгиевской лентой, сообщает корреспондент "Медиазоны". Некоторые из них стали кидаться в оппозиционеров деревянными древками от плакатов.

Боевики НОДа. Фото: zona.media

Сторонники Алексея Навального перекрыли Страстной бульвар. Протестующие на Страстном бульваре. Фото из твиттера @msvetov



"Новая газета" опубликовала фото, на которой полицейский в автозаке бьет задержанного дубинкой. Задержанный на Пушкинской фотокор «Новой» передает из автозака! Retweet!https://t.co/8hknucqokX pic.twitter.com/09lXsOl2q4 — Новая Газета (@novaya_gazeta) 5 мая 2018 г.

В Петербурге сторонники Алексея Навального устроили шествие по Невскому проспекту сообщает "Росбалт". После перекрытия Дворцовой демонстранты собрались в Александровском саду. Некоторые из них пошли в сторону Дворцовой, другая часть демонстрантов перешла Адмиралтейский проспект. Всего в несогласованной акции участвуют, по разным данным, от одной до двух тысяч человек. Шествие по Невскому. Фото: rosbalt.ru



У здания "Известий" демонстранты зажгли файеры.

Фото: Telegram-канал "Дождя"



На Пушкинской "казаки" стали бить протестующих нагайками, сообщают корреспонденты "Медиазоны". После того как между несколькими "казаками" и сторонниками Алексея Навального завязалась драка, омоновцы вклинились в толпу и стали задерживать митингующих. Силовики беспорядочно задерживают оппозиционеров. "Казаки" сталкивают демонстрантов со ступеней у памятника Пушкину. Видео Дмитрия Борко Задержание демонстрантов и избиение детей на мирной акции "Он нам не царь" на Пушкинской площади в Москве. Хроника протестов: https://t.co/4Dx8aspiHB pic.twitter.com/ro7YVtAnfq — Грани.Ру (@GraniTweet) 5 мая 2018 г.

Алексей Навальный задержан. Задержание Навального. Съемка "Радио Свобода"

На Пушкинской появился Алексей Навальный. Оппозиционер выступает с возвышенности, его пытаются оттеснить казаки и омоновцы. Задержаны уже 10 человек. Задержания на Пушкинской. Фото из твиттера @OgonWatch

В Москве начались массовые задержания. Омоновцы стали рассекать толпу и выхватывать из нее людей. Задержаны как минимум 8 человек.

Еще 15 человек задержаны в Калуге.

На Пушкинской идет потасовка между боевиками НОДа и сторонниками Алексея Навального. Двое боевиков напали на одного из оппозиционных активистов и несколько раз его ударили. Оппозиционерам противостоят нодовцы и от 100 до 200 "казаков". Тем временем, лозунги на Пушкинской площади различаются. Одна сторона (с символикой НОД) кричит “Путин”, другая - “Путин вор!". Фото #ОГОН pic.twitter.com/W1HpH52wcX — ОГОН (@OgonWatch) 5 мая 2018 г.

По данным ОВД-Инфо, на 14:09 Мск по всей России задержаны 209 человек. Из них трое - в Москве. Самое большое число задержанных в Иркутске - 74 человека. На втором месте - Красноярск с 43 задержанными. Ранее сообщалось о 150 задержанных в Красноярске.

На входе в московскую редакцию "Радио Свобода" задержан бывший глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин.

Меня задержали на подходе к Тверской pic.twitter.com/2MjG0Bmf9N — Николай Ляскин (@nlyaskin) 5 мая 2018 г.

В Москве заблокирована Манежная площадь.

Около Манежной. Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

В Екатеринбурге один из участников несогласованного шествия задержан, после того как снес металлическое ограждение в подземном переходе на Плотинке.

Задержанный на Плотинке. Фото: 66.ru

На Пушкинской среди прокремлевских боевиков замечены член SERB Александр Петрунько, обливший ядовитой жидкостью Алексея Навального, а также депутат Госдумы Мария Катасонова. Боевики Антимайдана патрулируют Тверскую от Манежной до Пушкинской площади, некоторые из них вступают в перепалку со сторонниками Алексея Навального. Члены НОД скандируют: "Родина, свобода, Путин!". Петрунько не знает зачем пришел на Пушку. pic.twitter.com/pTpqAbMVnJ — Грани.Ру (@GraniTweet) 5 мая 2018 г. Петрунько не может ответить, зачем он пришел на Пушкинскую

В Петербурге Дворцовую площадь заблокировали военные и полиция. Там собираются байкеры на открытие мотосезона. Площадь перегорожена коммунальной техникой.

Фото: Fontanka.ru

На Тверской первый задержанный. В 13:30 наблюдателями зафиксировано первое задержание молодого человека в черной одежде с плакатом в черном пакете. Текст на плакате заканчивался словами "на мыло". Фото #ОГОН pic.twitter.com/DJOrcgLi1Y — ОГОН (@OgonWatch) 5 мая 2018 г.

В Москве на Пушкинскую площадь, где через полчаса должна начаться акция сторонников Алексея Навального, пришли активисты прокремлевского движения НОД во главе с лидером движения депутатом Госдумы Евгением Федоровым. Они заявляют, что хотят устроить на площади митинг в поддержку Владимира Путина.

Активисты НОДа на Манежной. Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

В Самаре неизвестные похитили из пиццерии активиста штаба Алексея Навального. Его имя не уточняется.

В Челябинске задержан участник акции, крикнувший полицейским: "Стыдно быть ментом!".

В Екатеринбурге, по подсчетам организаторов, на несогласованную акцию вышли 2-3 тысячи человек. Демонстранты собираются пройти от Октябрьской площади до площади Труда. Акция на Октябрьской площади. Кадр трансляции

Центральный райсуд Красноярска арестовал на трое суток координатора местного штаба Алексея Навального Яну Герасимову. Ее объявили виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Герасимова не организовывала акцию 5 мая. Активистка была задержана с утра и доставлена в отдел полиции № 1.

В Барнауле освобожден последний задержанный - Сергей Кащеев. Ранее сообщалось, что его оставляют в полиции на 48 часов.

В Сочи задержана активистка кампании Алексея Навального Ирина Бархатова. Ее задержали по ориентировке в связи с делом о подделке документов в отношении бывшего координатора кубанского штаба Навального Константина Зыкова. "Статус непонятен - то ли свидетель, то ли соучастница", - написал адвокат "Агоры" Александр Попков.

В Уфе продолжается несогласованный митинг. Ого! В Уфе полицейские не только прошли шествием, но и в митинге участвуют! Просят разойтись. Что им отвечают? «ПОЗОР! ПОЗОР!» #ОнНамНеЦарь https://t.co/XPSE9PAvsP pic.twitter.com/bnKrsncNkM — Навальный LIVE (@navalnylive) 5 мая 2018 г.

В Красноярске продолжаются жесткие задержания. Публикация от Yuriy (@thewerewolfrus) 5 Май 2018 в 1:43 PDT

В Новокузнецке Кемеровской области задержаны около 20 человек, в том числе волонтер местного штаба Алексея Навального Лев Гяммер.

В Барнауле освобождены все задержанные кроме Сергея Кащеева. Его оставили в полиции на 48 часов.

В Красноярске на несогласованной акции задержаны уже 150 человек. В автозак попал местный телеведущий Владимир Перекотий. Он снимал задержания на телефон и несколько раз поинтересовался у полицейских, за что они задерживают людей.

В Красноярске в отделе полиции № 1 избит сотрудник местного штаба Алексея Навального Даниил Маркелов. Активисту также угрожали и разбили телефон.

В Томске полицейские по дороге в аэропорт остановили машину координатора "Открытой России" Алексея Прянишникова. В течение пяти часов они искали в автомобиле взрывное устройство, после чего активиста отпустили. Он собирался лететь в Москву, чтобы оказывать юридическую помощь задержанным демонстрантам.

В Пензе во время несогласованного шествия задержаны двое демонстрантов - организатор акции по имени Иван и активист "Открытой России" Андрей Катков.

В Челябинске задержаны еще две сторонницы Алексея Навального - Анна Казанцева и Мария Макарова. Они также задержаны в связи с некоей кражей.

В Челябинске под предлогом подозрения в краже задержана активистка кампании Алексея Навального Дарья Игнатенко. Ее повезли в ОП "Курчатовский". Ранее под тем же предлогом был задержан и позже отпущен активист Александр Беляев.

В Якутске задержаны 75 демонстрантов - почти все участники несогласованной акции. Полицейские активно применяли силу. Два автобуса силовиков оказались полностью заполнены людьми. Задержаннных доставили в межмуниципальное управление МВД "Якутское". Начались задержания участников митингов по всей России. В Якутии задержан член ЛПР #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/JBXZ4EksYN — ЛПР (@libertarian_rus) 5 мая 2018 г.

В Кемерове по некоему уголовному делу об оскорблении судьи (часть 2 статьи 297 УК) задержана координатор регионального штаба Алексея Навального Ксения Пахомова. Также задержан волонтер штаба Дмитрий Диденко. Его уже задерживали в четверг, но тогда отпустили без протокола.

В Красноярске задержаны 15 человек. Всех задержанных доставили в отдел полиции № 10. Силовики действовали грубо: у некоторых демонстрантов ссадины и гематомы, одному из них порвали куртку.

В Томске после акции задержала координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева. Люди в штатском выволокли ее из машины. В Томске после акции задержана Ксения Фадеева, координатор штаба Навальногоhttps://t.co/KQQDBYGEvn pic.twitter.com/ILKkcPDS2b — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 мая 2018 г.

В Красноярске начались задержания.

Томск: сторонники Алексея Навального устроили шествие. Фото из твиттера @teamnavaly

Центральный райсуд Краснодара в пятницу арестовал на 9 суток видеоблогера из Дагестана Асхаба Алибекова. Он был задержан в Краснодаре накануне. Активист ехал в Москву, чтобы принять участие в акции 5 мая. Алибекова объявили виновным по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций) за видеоролик, в котором он рассказал, что планирует отправиться в столицу.

Красноярск: сотни людей вышли на несогласованный миинг. В Красноярске власти испугались и митинг не согласовали, перед акцией арестовали координатора и заместителя, а на финальное место сбора поставили куб партии жуликов и воров. Тем не менее, люди не побоялись и вышли. Передаём привет всем свободным красноярцам!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/NgePSS4kZr — Команда Навального (@teamnavalny) 5 мая 2018 г.

В Красноярске задержана координатор местного штаба Алексея Навального Яна Герасимова. Ее доставили в отдел полиции № 1. На активистку составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение публичной акции без подачи уведомления). Герасимова - не организатор красноярской акции 5 мая. Затем задержанную отвезли в суд. Вменяют ч. 2 ст. 20.2.

Организация митинга.

Только вот, я не организатор, и даже уведомителем не являлась. — Яна Герасимова (@ya__ger) 5 мая 2018 г.

В Кемерове задержан заместитель координатора местного штаба Алексея Навального Борис Павлов. Его везут на допрос в СКР в качестве свидетеля по некоему уголовному делу.

В Барнауле на акции задержаны 10 человек, в том числе координатор местного штаба Навального Ольга Фотиева. Мероприятие проходит в гайд-парке - оно не требует согласования.

Ольга Фотиева и Виктор Рау в полицейском автобусе. Фото с личной ФБ-страницы Власти города сняли с уроков и вывели на площадь школьников, а затем обвинили организаторов оппозиционной акции в срыве детского мероприятия. В региональном главке МВД заявили, что на акции никто не было задержан, но "несколько человек сотрудниками полиции отведены в сторону для разбирательства о законности их участия в этом мероприятии". В парке проводятся "официальные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы", пояснили в полиции.

Согласованные акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.

В Челябинске полицейские задержали волонтера местного штаба Алексея Навального, активиста "Весны" Александра Беляева. Активиста задержали у его дома под предлогом подозрения в краже. Беляева доставили в отдел полиции №4, взяли у него отпечатки пальцев и затем отпустили без протокола.

Во Владивостоке на согласованный митинг "Он нам не царь" вышли несколько десятков человек. Демонстранты держали плакаты "Долой узурпатора". Фото: ВК-страница "Он нам не царь | Владивосток"

Силовики уже стягиваются в центр: вокруг Пушкина стоят штабные автобусы ГУВД, у Ленкома - машины Росгвардии.#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/pceC5XH8dl — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 5 мая 2018 г.

Координатора штаба Алексея Навального в Красноярске Яну Герасимову задержали и доставили в отдел полиции № 1.

В Петербурге на Дворцовой площади, где пройдет несогласованная акция сторонников Алексея Навального, байкеры планируют отметить начало мотосезона. После 14 часов - времени начала протестной акции - мотоциклисты должны выдвинуться с площади на Васильевский остров. В 15 часов на Дворцовой намечено другое мероприятие - военные собираются провести на площади смотр личного состава.

В Краснодаре задержан бывший военнослужащий ВМФ, видеоблогер из Дагестана Асхаб Алибеков. Он направлялся в Москву для участия в акции 5 и был схвачен сразу же по прибытии в Краснодар. Ранее активист был уволен из армии и арестован на 10 суток после публикации видеоролика с призывом к Владимиру Путину уйти в отставку.

В Мичуринске Тамбовской области во время раздачи листовок были задержаны четверо волонтеров кампании Алексея Навального, в том числе заявительница митинга 5 мая в городе. Задержанных заставили написать объяснительные, а затем отпустили без составления протоколов. Мэрия Мичуринска не согласовала митинг, его планируется провести в гайд-парке.

Судья Ленинского райсуда Чебоксар Ирина Сидорова арестовала на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Семена Кочкина. Он признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения массовых акций). Кочкина обвинили в размещении в сосцети "Вконтакте" поста с призывом выйти на акцию 5 мая.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы призвала горожан не участвовать в несогласованной акции 5 мая. "Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - заявили в ведомстве.

Судья Ленинского райсуда Краснодара Мария Лаптева отправила под арест на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Размика Симоняна. Ему инкриминировали часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) за размещение призывов выйти на акцию 5 мая в Фейсбуке.

Нижегородского активиста Илью Мясковского, задержанного по обвинению в участии в несогласованном марше памяти Бориса Немцова 27 февраля, оставили на ночь в отделе полиции № 5. На него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичных акций). На февральскую акцию Мясковский ходил в качестве фотографа.

Дзержинский райсуд Петербурга арестовал на 10 суток городского координатора движения "Весна" Илью Гантварга. Арест ему назначили по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского) за участие в митинге памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", который прошел 27 марта. Также активиста оштрафован на 10 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). В материалах дела Гантварга фигурирует список участников митинга, державших плакаты - полицейские опознали девятерых из них. Полицейский список участников митинга 27 марта. Фото: Telegram-канал "Петербургская Весна"

Суд в Тамбове арестовал на 25 суток активиста "Открытой России" Андрея Полякова за одиночный пикет в поддержку Алексея Навального, который он провел 7 октября прошлого года. Оппозиционер объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушения порядка проведения публичных акций).

В Челябинске сотрудники ЦПЭ приходили к активисткам местного штаба Алексея Навального Елизавете Симомиевой и Яне Паниной, уполномоченным выполнять распорядительные функции на акции 5 мая. Симомиева отказалась открывать силовикам, а Панину они не застали дома. Соседу Паниной визитеры представились судебными приставами и сказали, что ищут некоего Алексея. Накануне в Южно-Уральском госуниверситете сотрудник центра "Э" Богдан Крысин проводил со студентами "профилактическую беседу" о том, "как опасен политический экстремизм". Силовик сказал учащимся, что митинг 5-го числа "организуют люди, которые специально вербуют молодежь". В субботу в университете под предлогом проблем с водоснабжением отменены занятия. Вблизи вуза находится место сбора участников акции.

В Томске полицейские составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массовых акций) за участие в несогласованном митинге 28 января на члена регионального совета "Открытой России" Александра Берестнева.

Заявителя акции "Он нам не царь" в Кемерове Михаила Луцких задержали полицейские "по подозрению на состояние опьянения" и отвезли в наркологическое отделение больницы. Медики заявили об обнаружении в крови у активиста растительных каннабиоидов - компонентов гашиша и марихуаны. При этом врачи сказали, что для получения точных результатов анализа нужно еще 5 дней. Вечером его отпустили. Закрыть меня по мифической статье за наркоупотребление не удалось. Я на свободе (пока). Все помнят, что завтра делать и где быть? Так победим! — choise_set (@choise_set) 4 мая 2018 г. С утра к Луцких приходили сотрудники ЦПЭ и пытались заставить оппозиционера подписать "предупреждение" о запрете митинга в Кемерове - городская администрация его не согласовала, а суд утвердил решение мэрии. После отказа активиста подписать документ силовики уехали.

Судья Советского райсуда Краснодара Наталья Маслова арестовала на пять суток экоактивиста Виктора Чирикова. Его объявили виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Поводом к преследованию активиста стал шуточный пост в Фейсбуке, в котором он призвал армян поучаствовать в краснодарской акции 5 мая. Утром к Чирикову пришли полицейские и доставили его в ОП "Карасунский", где составили на активиста протокол. В субботу он собирался участвовать в митинге, а вскоре планировал поехать на экологическую инспекцию. Виктор Чириков (справа) в суде с адвокатом Алексеем Аванесяном. Фото: пользователь Facebook Ваня Не-Спит

В Нижнем Новгороде участковый пришел к активисту Илье Мясковкому, задержал его и доставил в отдел полиции № 5. По словам активиста, судья Нижегородского райсуда Глеб Свешников вынес определение о его приводе в суд для рассмотрения административного дела за участие в несогласованном марше памяти Бориса Немцова 27 февраля. Мясковский был на акции в качестве фотографа.

Советский райсуд Красноярска арестовал на трое суток сотрудницу местного штаба Алексея Навального Марию Маковозову. Ее объявили виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация массовой акции без подачи уведомления) за размещение во "Вконтакте" видеоролика об акции 5 мая.