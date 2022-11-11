Линяющая Россия
Пикет нацболки Ольги Сюткиной у здания заксобрания в Перми 11 ноября. Фото: телеграм-канал "Молотов!"
Пошлый анекдот про дурной сон Екатерины II на глазах превращается в быль. Лысеющего чекиста, которому помстилось, что он шальная императрица, разбудили пинком под зад. Россия - не навсегда, а только до 11.11.2022. Давай, до свиданья. Кончилось твое время. Сегодня в Херсоне, далее - везде.
Дмитрий Медведев, борющийся за звание главного визионера России, призвал всех недовольных очередным отступлением почаще вспоминать о "величии и безграничности русского мира". Этим можно заниматься практически бесконечно. И это все, что им остается - грезить наяву. В реальности же мы наблюдаем процесс начала распада России. Никто за язык-то не тянул объявлять свеженаграбленное - Россией. Россия не имеет границ, говорите? Да, но есть нюанс. Их незыблемость враз зазыбилась.
Если раньше официальное "включение в состав РФ" кого-то могло пугать и останавливать, то после 11.11.2022 это негласное табу снято. То, что возвращение Донбасса и Крыма - вопрос времени, больше не фигура речи. Нацболка Ольга Сюткина, которая вышла сегодня на одиночный пикет с плакатом "Сдали Херсон - сдадут и Москву", все правильно поняла.
На таком фоне персональная судьба Путина - дело десятое, но его, похоже, очень скоро ждет перемена участи. Он сдувается на глазах. Дугин еще призывает его перейти от "сцыкливого нацизма" (термин Леся Подеревянского) к нацизму откровенному, но уже прочит ему судьбу "царя дождей" (по Фрэзеру). Когда такой царь переставал ловить мышей, ему в Конго, например, вспарывали живот. Абиссинцы забрасывали камнями, причем первый камень должен был бросить ближайший родственник. Были и другие варианты прощания с царем дождей, но все с одинаково плачевным для него исходом. Утопят ли, задушат, сожгут, сбросят ли со скалы - всего лишь технические детали.
Марков, напротив, Путина защищает, но делает это настолько нелепо, что от его защиты тот выглядит совсем уж жалким. Пытаясь объяснить, зачем Путин на саммит G20 вместо себя отправляет лошадь, Марков пишет как будто на полном серьезе, что Путина там поджидает некий общественник (и почему-то инвалид), который якобы случайно должен сбить его с ног, опозорив на весь мир. Мол, все мировые медиа растиражировали бы фото "президент России на карачках".
После чего как бы между делом замечает, что и статус России как сверхдержавы после сдачи Херсона под большим сомнением: давить будут, ультиматумы ставить, принуждать к капитуляции.
Пытаясь защитить Путина от воображаемого унижения, Марков нарисовал картинку, от которой невозможно отделаться. Путин на карачках - это у них что-то по Фрейду.
В марте 2014 года я написал репортаж под заголовком "Львов начинается с Херсона". Под впечатлением от того, как быстро в Херсоне разделались с пророссийскими выступлениями и организовали волонтерскую поддержку армии, стоявшей на подходе к Крыму. Увы, тогда еще мир не видел, насколько Путин смешон, а не страшен. Украину всеми силами сдерживали от защиты полуострова. (И те, кто это делал, должны нести за нынешнюю кровавую трагедию часть ответственности.) Да и ВСУ еще не стали теперешней легендарной армией победителей. А Херсонщина доказала, что в ней бьется украинское сердце. Именно здесь наиболее широко развернулось партизанское движение, которое не давало оккупантам спокойно спать. Многочисленные кадры с людьми, которые встречают украинских солдат объятиями и слезами радости, не оставляют сомнений в том, чего стоил липовый путинский "референдум".
"Я такого цирка еще не видела, - рассказывала местная женщина. - В Шуменском возле поликлиники поставили креслице, стол, ящик какой-то, стоит автоматчик, а рядом автобус. Мужчина идет мимо, его зовут: иди проголосуй. Он такой: а я не хочу, мол. Ну тогда иди к автобусу. А что уже в том автобусе с ним делали - бог его знает... Видела несколько таких точек в городе. Посидят час-два и сворачиваются. Вот в селах было жестче. По селам даже выселяли в течение 24 часов тех, кто отказывался голосовать..." Как тебе такая демократия, Илон Маск?
Точно таким же цирком будут любые предложения сесть сейчас за стол переговоров. Если услышите нечто подобное, знайте - это не про мир, а про сиюминутную выгоду, про комфорт. Они хотят, чтобы Путин сохранил лицо, набрал пушечного мяса и напал снова? Извините, но нет. Пока его не загонят назад в логово и не наденут на него намордник, любые переговоры - это предоставление ему возможности зализать раны. Можете лично ему их зализывать сколько угодно, но не вам разбрасываться жизнями украинцев и украинскими территориями. Если у вас есть лишние, отдавайте свои.
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