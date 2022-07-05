Пока ВСУ готовят контрнаступление, в Херсоне действует партизанское подполье.

В оккупационную администрацию Херсонщины назначены российские чиновники и местные коллаборанты.

Оккупанты развернули пропагандистскую кампанию вокруг "налаживания прямого транспортного сообщения" между оккупированными Крымом и Херсонщиной. 1 июля было объявлено, что из Херсона впервые с 2014 года отправился рейсовый автобус в Крым. Обратный автобус Крым - Херсон, судя по опубликованному пропагандистами видео, отправился пустым или почти пустым. Как пишет херсонское издание "Мост", оккупанты просто легализовали схему, по которой 8 лет работали перевозчики-нелегалы: пассажиров до административной границы доставляет один автобус, они проходят проверку документов, затем продолжают путь на другом автобусе.

Пустить между оккупированными регионами поезда - еще более сложная задача для рашистов. "Глава Крыма" Сергей Аксенов обещал наладить железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонщиной и Запорожской областью уже к 1 июля, но 30-го числа написал, что "работы по обеспечению безопасности железнодорожных линий" еще не завершены.

Из-за "проблем с безопасностью" подвешен и план имитации плебисцита. По данным главы украинской разведки Кирилла Буданова, "референдум" о присоединении к РФ оккупанты предварительно запланировали на 11 сентября, но рассматриваются и другие сценарии.