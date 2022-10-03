



От редакции



"Набрали воздуха и по моей команде на счет "три"..." Гротескный нацистский шабаш в Москве по случаю воображаемой аннексии стал идеальным аккомпанементом для новых крупных успехов ВСУ.



Судорожная эскалация, начатая Путиным после самаркандского саммита ШОС и имеющая все признаки отчаянной импровизации, придала историческим процессам невероятное ускорение.



Чем абсурднее заклинания о "включении в состав РФ", тем быстрее идет расколдовывание.



В российских медиа - праздничный салют из лопающихся гнойных нарывов. Вот уже Кадыров и Пригожин, автономные полководцы, наезжают на военное руководство РФ. Самые матерые пропагандисты резко меняют пластинку: Симоньян провозглашает курс на правдоискательство, Соловьев созерцает "облетевшую позолоту" и намекает на "перезревшие решения", а напарник Скабеевой и вовсе призывает "вернуть истинную свободу собраний, слова" и реформировать судебную систему. Тем временем Z-военкоров распирает от окопной правды. По сути, за выходные полностью обрушился информационный фронт.



Потешное "присоединение территорий" - мощнейший самострел. Путин окончательно обнулил собственные немалые достижения в деле закрепления территориальных захватов. Подорвана вся риторика нормализации аннексии Крыма: никто больше не будет разбираться в сортах украденного, все украинские территории подлежат возврату военным путем.



Да, мировая пресса по инерции повелась на псевдособытие: на прошлой неделе она пестрела словом "референдумы" и освещала как имитацию плебисцита то, что представляло собой четырехдневное террористическое мероприятие, надругательство над заложниками на оккупированных территориях, то есть часть картины военных преступлений. Когда русский мир приходит к вам и тычет автоматом в лицо - это не электоральная процедура и не пародия на нее.



(Ну а российские борцы с выборными фальсификациями, объявившие себя такими же жертвами, как украинцы, расписались в моральной невменяемости.)



Попытка измерить Россию европейским аршином, описать ее действия привычным языком, выдать мафиозно-террористическую суть этого государства за болезни роста и причуды незрелой демократии - системная ошибка, позволившая Путину многие годы успешно "абьюзить" политические, судебные и медийные структуры Запада.



Теперь украинцы уничтожают пропагандистские симулякры, отвоевывая свои города и села. Защищают реальность от кремлевской лжи своими руками, своей кровью.



А главный итог "аннексии понарошку" заключается в том, что Россия утратила нерушимость собственных границ. Она сама не знает, какие земли "присоединила". Ее очертания поплыли, верстовые столбы зашатались. Зловещий лозунг "границы России нигде не заканчиваются" может быть повернут против нее самой.



Теперь окончательно снято табу с темы дезинтеграции РФ. Киев охотно разыгрывает эту карту, апеллируя к угнетенным народам России. В отличие от свирепой антиколониальной риторики путинского послания, рассчитанной на "третий мир" и западных левых, эти призывы Зеленского могут быть услышаны.



Путин выложил на стол свои последние козыри: помимо ядерной бомбы это претензия на роль мирового антизападного лидера и стратегический запас безропотной человечины.



Речь фюрера 30 сентября идеально резюмировал один из кремлевских блогеров: "Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим". Буквально на следующий день об успехах в реализации этой программы столь же емко высказался находящийся на Донбассе прилепинец Юрий Мезинов: "Всё, пиздошеньки".