Демонстрация в Казани. 1990 год Колониальная война против Украины ускорит деколонизацию России. Гротескная "аннексия" недооккупированных украинских областей и безжалостная мобилизация приближают конец Российской Федерации. В нашей хронике - протесты и партизанские акции, признаки национального пробуждения в пока еще российских регионах, эмигрантские форумы борцов за независимость, а также попытки анализа и прогноза. Собираем для вас самые интересные высказывания и публикации по теме дезинтеграции РФ.

Новые акции башкирского подполья:





Один из лидеров башкирского национального движения Руслан Габбасов включен в реестр "иноагентов". Габбасов - бывший глава запрещенной в РФ организации "Башкорт", основатель "Башкинского национального политического центра". Он организовывал протесты на горе Куштау. В прошлом году Габбасов уехал из России, получил политубежище в Литве. Он призывает к вооруженной борьбе за независимость Башкортостана.

Временно оккупированная Ичкерия: история борьбы за независимость, ичкерийские структуры сегодня, борьбы за чеченскую диаспору. Подкаст "Медузы" с Александром Черкасовым и Григорием Шведовым.

Леонид Невзлин, российский и израильский предприниматель, общественный деятель

Считаю, что Путин очень не любит граждан нерусской, нелитерной национальности и ведет по отношению к ним политику, близкую к геноциду, но она еще сильно не проявлена. Они бастуют против квот, которые намного больше, и в армии намного больше людей с национальных окраин. Это касается и Дагестана, и Якутии, и Бурятии, и Тывы. А времена изменились, и этим людям по окраинам есть куда уходить. На Кавказе появился сильнейший лидер - Эрдоган. И он может претендовать на Северный Кавказ... на промежуточную независимость этих стран и республик, а потом на присоединение их к Османской империи, если он экономически выдержит.



...Казахстан сегодня - намного более цивилизованное государство, и в эту страну могут запроситься даже русские области. И Поволжье, и, соответственно, за Уралом. У Монголии априори больше свободы, и она приглашает к себе своих российских монголов. Это касается тувинцев, бурятов, калмыков... Буддистов, в общем, скажем так, и якутов. То есть им есть куда идти. Считаю, что Путин очень не любит граждан нерусской, нелитерной национальности и ведет по отношению к ним политику, близкую к геноциду, но она еще сильно не проявлена. Они бастуют против квот, которые намного больше, и в армии намного больше людей с национальных окраин. Это касается и Дагестана, и Якутии, и Бурятии, и Тывы. А времена изменились, и этим людям по окраинам есть куда уходить. На Кавказе появился сильнейший лидер - Эрдоган. И он может претендовать на Северный Кавказ... на промежуточную независимость этих стран и республик, а потом на присоединение их к Османской империи, если он экономически выдержит....Казахстан сегодня - намного более цивилизованное государство, и в эту страну могут запроситься даже русские области. И Поволжье, и, соответственно, за Уралом. У Монголии априори больше свободы, и она приглашает к себе своих российских монголов. Это касается тувинцев, бурятов, калмыков... Буддистов, в общем, скажем так, и якутов. То есть им есть куда идти. https://www.svoboda.org/a/leonid-nevzlin-strana-puskaetsya-pod-nozh-malaholjnym-prezidentom-/32092624.html

Алексей Навальный, политзаключенный

Из выступления в кассационном суде, отклонившем его жалобу на приговор



Мы все-таки не смогли предотвратить ту катастрофу, в которую мы уже не сползаем, мы летим сейчас. Вопрос будет только в том, насколько сильно Россия ударится об это дно и не развалится ли она на части, разлетится ли она к чертовой матери или нет. Я надеюсь, что этого не произойдет. Мы все-таки не смогли предотвратить ту катастрофу, в которую мы уже не сползаем, мы летим сейчас. Вопрос будет только в том, насколько сильно Россия ударится об это дно и не развалится ли она на части, разлетится ли она к чертовой матери или нет. Я надеюсь, что этого не произойдет. https://youtu.be/gvR6UL_HF6I

Сторонники независимости Башкортостана объявили о переходе к вооруженному сопротивлению. Издание "Верстка" пытается оценить масштаб башкирского подполья. Пока в его активе несколько поджогов военкоматов и офисов думских партий.





Шевроны будущего Башкирского войска. Фото из телеграм-канала Руслана Габбасова

Верховная Рада Украины признала оккупацию Чеченской Республики Ичкерия Россией и осудила геноцид чеченского народа во время двух войн в республике. В составе ВСУ воюют четыре чеченских батальона, формируется пятый. Дальше →

Продолжаются репрессии против калмыцких активистов. За посты в телеграм-канале "Вольный улус" бывший сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров приговорен к 3 годам колонии по статье о распространении "фейков" об армии с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти (пункты "а" и "д" часть 2 статьи 207.3 УК). По делу также проходит участник Конгресса ойрат-калмыцкого народа, инвалид-колясочник Эренцен Доляев, в 2021 году эмигрировавший во Францию. Как и Очирова, его обвиняют в попытках "разжечь межнациональную и политическую рознь".

Историк и политолог Ильнар Гарифуллин пишет о сходствах и различиях в постсоветской истории Татарстана и Башкортостана, принявших в 1990 году собственные Декларации о государственном суверенитете. Сегодня, когда суверенитет этих крупнейших поволжских республик фактически полностью подавлен и ими управляют кремлевские наместники, неизбежно возобновляются дискуссии о причинах утраты самостоятельности и путях ее восстановления.

Бывший эксперт ООН по правам коренных малочисленных народов Павел Суляндзига, комментируя мобилизацию, отмечает, что в даже в небольших удэгейских деревнях Дальнего Востока власть пытается призывать на войну с Украиной десятки человек. Эксперт называет это прямым проявлением геноцида малых народов.

На сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра появилось обращение общественности к республиканским властям с требованием приостановить мобилизацию и прекратить преследования граждан, выходящих на протестные митинги.

В Киеве прошел Форум оккупированных народов Каваза. Участники представляли Абхазию, Грузию в целом, Адыгею, Дагестан, Крым, Ингушетию, Татарстан, Черкесию и Ичкерию. Среди прочих участников на мероприятии присутствовали лидер ичкерийского правительства в изгнании Ахмед Закаев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, братья-политэмигранты из Татарстана Нафис и Рафис Кашаповы. Участники форума обратились к лидерам и парламентам стран-членов ООН "с воззванием о признании права на самоопределение народов Кавказа, насильственно удерживающихся Россией", их права "свободно решать вопрос государственного статуса и самостоятельно осуществлять свое этническое, культурное и экономическое развитие".





Youtube-канал "Ингрия без границ" публикует интервью с известным карельским историком, доцентом Петрозаводского университета Ириной Такала. Получилась довольно интересная дискуссия о разнице "Карелий" в русском и финском языках и о полиэтнической специфике Восточной Карелии. Такала высказывается довольно осторожно, учитывая ее работу в России, но все же подчеркивает стремление жителей российской Карелии к экономическому суверенитету, сохранению местных национальных культур и преодолению "диктата Москвы".

Калмыцкий активист Бадма Бюрчиев попросил убежища в Норвегии. "8 сентября меня избили, это стало решающим фактором. До этого одному из наших соратников по протесту, блогеру Максиму Цеденову сожгли машину, предупредили - мы вас можем "потерять". Я не стал ждать последствий, сейчас все легко организовать - достаточно принести мне повестку и поставить перед выбором: или в тюрьму, или ехать убивать", - рассказал Бюрчиев. Ранее его неоднократно привлекали к ответственности по "митинговым" статьям КоАП, а 11 октября оштрафовали за "дискредитацию" армии.

Известный французский журналист, депутат Европарламента Бернар Гетта искренне желает приблизить победу Украины, но заранее напуган последствиями этой победы. Он агитирует за дружбу с прекрасной Россией будущего, освобожденной от диктатуры, но при этом единой и неделимой: "Чем дольше будет продолжаться агрессия против Украины, тем больше будет раскалываться Российская Федерация, в чем Европейский Союз будет заинтересован не больше, чем русские, учитывая, что возникновение теократическо-мафиозных микрогосударств на Кавказе и установление китайского протектората над Сибирью будет пагубно для всего нашего континента".

Оппозиционная журналистка из Бурятии Евгения Балтатарова включена в реестр "иностранных агентов". "Я первая представительница своего народа, признанная в России иноагентом. Ну наконец-то Кремль признал, что Бурятия - это иностранное государство", - написала Балтатарова. В марте она уехала в Казахстан. Москва объявила журналистку в розыск - сначала по делу о "фейках про армию", а затем по части 1 статьи 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте). По второму обвинению ей может угрожать экстрадиция. 30 сентября Балтатарову задержали в Астане, но затем отпустили из полиции.

Журналисты Владимир Севриновский и Светлана Анохина поговорили с участницами дагестанских протестов против мобилизации. Имперско-милитаристская пропаганда в республике проваливается: "Риторика про "русский мир" здесь не действует, мы не русские".





Президент литовского Института регионов России Андрюс Алманис в интервью порталу "Идель.Реалии" выдвигает идею "плана Маршалла для регионов России". По его мнению, Запад должен уже сегодня задумываться о такой реконструкции постимперского пространства, чтобы оно больше никогда не представляло угроз окружающему миру. Содержанием этого плана, полагает Алманис, могла бы стать экономическая поддержка западными странами российских регионов - в обмен на их демилитаризацию и демократизацию.



Сам Алманис родился на Алтае. Он уверен: "Российская Федерация - на самом деле искусственное образование. И когда не станет так называемого центра с его насилием, центробежные тенденции сами собой разовьются, и тут никакой Запад ни при чем".

Успех сатирического проекта аннексии Калининградской области Чехией на том основании, что Кёнигсберг (Краловец) получил свое имя в честь чешского короля (тысячи подписей под петицией, вирусные мемы, шутки западных официальных ведомств и должностных лиц), дает новый импульс дискуссиям о судьбе региона, где еще в 1990-е годы действовала довольно влиятельная Балтийская Республиканская партия. Тогда эту область-эксклав даже называли "пилотным проектом российской евроинтеграции", но в путинскую эпоху превратили в антиевропейский плацдарм.





Ингушская правозащитница Зарина Саутиева, сотрудничающая ныне с Институтом Кеннана, пишет, что в ее родной республике протест против мобилизации принимает формы саботажа, а "дальнейшие попытки принудительного призыва молодых людей в армию скорее всего будут встречать растущее сопротивление со стороны граждан, вплоть до вооруженного противостояния с властями".

В эстонском городе Отепя прошел Эрзянский национальный съезд. Приняты постановления о новых целях и задачах национального движения, которые включают борьбу за независимость, и о ключевых принципах построения нового государственного образования.



Фрагмент дискуссии: видео

Этнограф Раджана Дугар-Де Понте опубликовала эссе о трагической истории бурятского народа и последствиях мобилизации. Одни буряты безропотно идут убивать и умирать, другие эвакуируются в Монголию и Казахстан.

Раджана Дугар-Де Понте

Наша перекочевка с родной земли - временная мера. Мы вернемся, как вернулись через годы в родные кочевья булагаты, покинувшие Балаганскую степь в 1658-м из-за террора, устроенного управителем острога Иваном Похабовым. Возможно, это время наступит раньше, чем кажется сейчас. У меня, как и у многих с самого начала этой войны, было полное понимание, что Россию ждет катастрофа. Вероломно напав на Украину 24 февраля, Путин подписал приговор своей собственной стране. Он хотел восстановить Советский Союз, а вместо этого запустил процесс распада Российской Федерации. Я не пророк Барнашхэ и не знаю, что ждет нас в ближайшие недели и месяцы, но главное для нас как народа сейчас - сохраниться. Нам важен каждый бурят, поэтому так болезненны для нас смерти наших мужчин на этой преступной и чужой для нас войне. Поэтому так важно не допустить отправки нового пушечного мяса на этот конвейер смерти и разрушения. Наша перекочевка с родной земли - временная мера. Мы вернемся, как вернулись через годы в родные кочевья булагаты, покинувшие Балаганскую степь в 1658-м из-за террора, устроенного управителем острога Иваном Похабовым. Возможно, это время наступит раньше, чем кажется сейчас. У меня, как и у многих с самого начала этой войны, было полное понимание, что Россию ждет катастрофа. Вероломно напав на Украину 24 февраля, Путин подписал приговор своей собственной стране. Он хотел восстановить Советский Союз, а вместо этого запустил процесс распада Российской Федерации. Я не пророк Барнашхэ и не знаю, что ждет нас в ближайшие недели и месяцы, но главное для нас как народа сейчас - сохраниться. Нам важен каждый бурят, поэтому так болезненны для нас смерти наших мужчин на этой преступной и чужой для нас войне. Поэтому так важно не допустить отправки нового пушечного мяса на этот конвейер смерти и разрушения. https://www.sibreal.org/a/brosayut-na-uboj-o-mobilizacii-buryat/32052695.html

В Дагестане продолжаются протесты против мобилизации. В понедельник задержали 90 человек, накануне - 120. Полиция избивает задержанных, применяет дубинки, электрошокеры, перцовые баллончики. Манифестанты дают отпор. Дальше →

Украинский фонд "Вернись живым" с середины 2021 года проводит закрытое исследование под рабочим названием "Трансформация российской государственности". Глава аналитического отдела фонда Антон Муравейник не раскрывает подробностей. Главный вывод: "Пока большинство сценариев указывают на то, что РФ или то, что возникнет на ее месте, все равно будет нести для Украины экзистенциальную угрозу".

Бен Ходжес, отставной генерал, бывший командующий американскими силами в Европе Я вижу как минимум три фактора, которые могут привести к распаду Федерации. Первый - это подрыв внутреннего доверия к российской армии, которая традиционно была основой легитимности Кремля.

...Во-вторых, ущерб, понесенный российской экономикой, оказался слишком разрушительным, чтобы поддерживать 144-миллионное население.

...Это подводит нас к третьему фактору - рассредоточенность населения России. Россия превосходит Великобританию по размеру территории в 70 раз, при этом ее население больше всего вдвое. Такие цифры делают гражданскую солидарность труднодостижимой и в лучшие времена, но сейчас, когда метрополия находится в слабом положении, любое чувство национальной идентичности может быстро разрушиться.



Западные санкции заставят московскую элиту пойти на сложные экономические компромиссы. Они неизбежно поддержат средний класс в столице, который представляет собой более непосредственную угрозу для чиновников, в ущерб меньшинствам в государствообразующих нациях.



...С этой точки зрения шокирует, как мало обсуждается вопрос о возможном конце Российской Федерации. Мы должны задавать сложные вопросы уже сейчас, чтобы они не посыпались на нас из ниоткуда. Я вижу как минимум три фактора, которые могут привести к распаду Федерации. Первый - это подрыв внутреннего доверия к российской армии, которая традиционно была основой легитимности Кремля....Во-вторых, ущерб, понесенный российской экономикой, оказался слишком разрушительным, чтобы поддерживать 144-миллионное население....Это подводит нас к третьему фактору - рассредоточенность населения России. Россия превосходит Великобританию по размеру территории в 70 раз, при этом ее население больше всего вдвое. Такие цифры делают гражданскую солидарность труднодостижимой и в лучшие времена, но сейчас, когда метрополия находится в слабом положении, любое чувство национальной идентичности может быстро разрушиться.Западные санкции заставят московскую элиту пойти на сложные экономические компромиссы. Они неизбежно поддержат средний класс в столице, который представляет собой более непосредственную угрозу для чиновников, в ущерб меньшинствам в государствообразующих нациях....С этой точки зрения шокирует, как мало обсуждается вопрос о возможном конце Российской Федерации. Мы должны задавать сложные вопросы уже сейчас, чтобы они не посыпались на нас из ниоткуда. https://www.telegraph.co.uk/news/2022/09/13/prepare-collapse-russian-empire/

В журнале New Eastern Europe вышла статья Михайло Винницкого и Валерия Пекара "Деконструкция России и реконструкция "построссийского пространства": рискованный, но неизбежный сценарий". Авторы пишут о необходимости международных усилий по контролируемому переустройству и денуклеаризации России.

Михайло Винницкий, Валерий Пекар

Движущей силой распада империи, как ни удивительно, является желание сохранить старое, а не стремление создать что-то новое. Безопасность и стабильность, похоже, мотивируют как элиту, так и массы. Если раньше центр обеспечивал безопасность и стабильность, то после переломного момента этот центр становится источником опасности и нестабильности, поэтому все начинают искать нового гаранта.



...Экономическая самодостаточность (или ее иллюзия) в условиях сокращения ресурсов может быть более сильным фактором независимости, чем идентичность.



...Вполне вероятно, что в обозримом будущем в России обострятся этнические конфликты. Каждый будет обвинять всех остальных в своих собственных проблемах, а рост русского шовинизма будет подпитывать национальные движения в республиках (и наоборот). Когда этнический конфликт вспыхнет одновременно в нескольких местах, у Москвы вряд ли хватит сил и денег, чтобы потушить этот пожар. И тогда мы получим "эффект домино". Движущей силой распада империи, как ни удивительно, является желание сохранить старое, а не стремление создать что-то новое. Безопасность и стабильность, похоже, мотивируют как элиту, так и массы. Если раньше центр обеспечивал безопасность и стабильность, то после переломного момента этот центр становится источником опасности и нестабильности, поэтому все начинают искать нового гаранта....Экономическая самодостаточность (или ее иллюзия) в условиях сокращения ресурсов может быть более сильным фактором независимости, чем идентичность....Вполне вероятно, что в обозримом будущем в России обострятся этнические конфликты. Каждый будет обвинять всех остальных в своих собственных проблемах, а рост русского шовинизма будет подпитывать национальные движения в республиках (и наоборот). Когда этнический конфликт вспыхнет одновременно в нескольких местах, у Москвы вряд ли хватит сил и денег, чтобы потушить этот пожар. И тогда мы получим "эффект домино". https://neweasterneurope.eu/2022/09/07/the-deconstruction-of-russia-and-reconstruction-of-a-post-russia-space-a-risky-but-inevitable-scenario/