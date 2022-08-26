Выражение "либеральная империя" в российский политический лексикон, как известно, ввел Анатолий Чубайс еще в 2003 году. Он тогда был видным представителем российского истеблишмента - председателем правления РАО "ЕЭС России" и сопредседателем Союза правых сил. Вероятно, Чубайс почувствовал проимперские настроения нового президента Путина и решил синтезировать их с либерализмом в собственном понимании.

Доктрина "либеральной империи", рассчитанная на 30-50 лет, замахивалась на создание единого экономического пространства России, Украины, Беларуси и Казахстана. Москва при этом считала себя лидером "либерализации" постсоветских стран - иными словами, хотела сохранить статус имперской метрополии, только уже в ином идеологическом обличье.

Однако за неполные 20 лет существования этой доктрины ее имперская составляющая напрочь победила либеральную. Примерно то же самое произошло и в коммунистическую эпоху, и Чубайса даже можно уподобить Троцкому, который стал лишним в построенной им "новой России", превратившейся просто в тоталитарную империю, где всякие идеологические прилагательные вторичны.

Чубайс уехал через месяц после начала "спецоперации" - как и Троцкий, сначала в Турцию. Но затем в Италии его настиг не удар ледорубом, а довольно редкий парализующий синдром Гийена-Барре - по счастью, не летальный. Что ж, средства ликвидации высокопоставленных беглецов в империи явно модернизировались.

31 августа многочисленные изгнанники соберутся в Вильнюсе на Конгресс свободной России - мероприятие гораздо более масштабное, чем проводившиеся до этого Форумы свободной России. После 24 февраля Россию покинули многие из тех, кого до этого ситуация вполне устраивала. Можно предположить, что они будут резко критиковать имперскую политику Кремля, но парадокс состоит в том, что решать эту проблему основные спикеры вильнюсских форумов предлагают путем замены в том же Кремле "плохого" царя на "хорошего". То есть фактически хотят сохранения имперской модели, только в более "либеральном" виде.

Странно, что организаторы не пригласили на свой конгресс Анатолия Чубайса, хотя некоторые из них тоже были государственными чиновниками и даже его однопартийцами. Вероятно, они считают его фигуру слишком токсичной для россиян, а себя - "популярными оппозиционерами". Увы, придется их разочаровать - в реальности для жителей разных регионов России они на одно лицо, поскольку все их политическое мышление основано на московском централизме, который не предполагает никаких равноправных межрегиональных договоров.

Если Чубайс предлагал включить в "либеральную империю" несколько стран постсоветского пространства, то участники вильнюсских собраний ограничиваются Россией. Действительно, говорить об Украине как о части империи сегодня было бы как-то не комильфо. Однако при географически более скромных амбициях базовое имперское мировоззрение не меняется - московская политическая эмиграция все равно продолжает смотреть на события с позиций "метрополии", полагая, что "провинции" должны ее беспрекословно слушаться, да и вообще не выживут без нее.

В этом плане довольно характерна фигура Дмитрия Некрасова - бывшего сотрудника администрации президента Медведева, затем оппозиционера, переехавшего на Кипр. Он постоянный участник Форумов свободной России. В длинном фейсбучном посте и комментариях к нему Некрасов формулирует доктрину "либеральной империи" наиболее откровенно: "В большей части регионов ничего не производится полезного и никогда не будет. Не центр в этом виноват, а отсталость данных регионов и их ненужность мировой экономике. Они обречены на деградацию и подачки".

Словом, только мы, "квалифицированные" (как он определяет себя) московские чиновники, можем управляться с этим диким пространством, иначе оно придет в полное запустение. Чем отличается эта "оппозиционная" точка зрения от кремлевской, абсолютно непонятно. Однако эти деятели почему-то уверены, что их возвращение во власть что-то изменит.

Некрасов считает большинство регионов "безнадежно дотационными", хотя эта дотационность зачастую совершенно искусственная. Например, почему Карелия резко контрастирует по уровню жизни с Финляндией, хотя в соседней стране тоже нет никакого нефтегаза? Да потому что все крупные карельские предприятия (в том числе построенный финнами еще в 1970-е годы Костомукшский ГОК) сегодня принадлежат "федеральным холдингам", которые вывозят сырье из республики, не платя в ее бюджет ни копейки налогов. Типично колониальная ситуация, характерная для многих российских регионов. Но для деятелей из "метрополии" это в порядке вещей. Ведь если регионы начнут сами распоряжаться своими ресурсами, они, чего доброго, потребуют и политических свобод, и тогда - прощай, империя!

Участники вильнюсского Конгресса считают главной текущей задачей прекращение войны в Украине. Но многие ли из них понимают, что пока существует империя, она будет неизбежно вести войны - и против своих "провинций", и против соседей, которые она тоже хочет превратить в "провинции". А если говорить о проектах "европеизации" России, то в первую очередь надо вспомнить, что в Европе уже давно не существует никаких империй, ЕС - это договор равноправных государств.

Поэтому было бы логичным, если европейские гости Конгресса (а среди них и экс-президент Эстонии, и нынешние евродепутаты) поставили бы вопрос не только о либерализации, но и о децентрализации российской политики, ее новом, договорном формате. Федералистском или конфедералистском - это уже решат новые, свободно избранные власти самих регионов. В противном случае, даже если в постпутинский Кремль придут либералы, но его централизм сохранится, имперская колея просто выйдет на новый исторический круг.