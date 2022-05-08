Только ленивый антипутинец не сказал, что "в этом году никакое 9 мая праздновать невозможно".

И хорошо, что многие так думают, потому что коллективный стыд - первый шаг на пути к индивидуальной ответственности. Стыдно всем стало не только потому, что сегодня российский воин с прилипшим с детства эпитетом "освободитель" вдруг оказался воином-захватчиком, но и потому, что очень долго "освободительность" Красной Армии образца 1945 году русскими интеллектуалами не ставилась под вопрос. В русском дискурсе даже самые отчаянные интеллектуальные башибузуки не ставили вопрос: э-э-э, погодите! А как случилось так, что воин-освободитель, чья родня и чьи друзья были убиты нацистами или умерли от голода в блокадном Ленинграде, уже в 1948 году с чистой совестью приступил к полной блокаде Западного Берлина? Которая, с ее тотальным перекрытием поставок продуктов и топлива, от ленинградской отличалась только тем, что не бомбили? Как случилось так, что героический советский танкист, спасший мир от коричневой чумы, в 1953-м спокойно давил этими же танками восставших немцев в Восточной Германии, в 1956 году - восставших венгров, а в 1968 году сын героического советского танкиста давил восставших чехов (а в 1994-м внук танкиста давил восставших чеченцев)?

Кажется, только Владимир Буковский осмелился сказать, что война СССР с Германией была лишь войной за то, какого цвета будет в результате концлагерь - коричневого или красного. Остальным (включая меня) сказать и даже подумать такое было ссыкливо. Это обрушивало понятную, но главное - приятную картину мира, где история твоей страны была (по крайней мере, с 1941 по 1945 год) благородной. Это позволяло не думать о том вопросе, который поднялся перед нами в полный рост в дыму украинской бойни перед 9 мая 2022 года: так что же - получается, наши деды воевали и погибли ни за что?! Они, получается, воевали и погибли только за то, чтобы фашизм, издохший в Германии, по цепочке (через советского солдата и его наследников) передавался вплоть до сегодняшней войны?! Ведь Россия сегодня - наследница Гитлера. А чем она от Германии в 1939-м отличается?

Привычный мир разбит вдребезги. День победы хочется отменить - навсегда или, по крайней мере, надолго, вместе со всей русской культурой со всем ее великодержавьем, от Карамзина до Прокофьева.

Повторю: посыпание головы пеплом Клааса - хорошая вещь. Если бы не риск сжечь Клааса еще живым.

Вся эта отмена Дня победы исходит из того, что вбивали нам всем в головы всю жизнь: была страшная Великая Отечественная война, по сравнению с которой Вторая мировая - так, мелочь, и ничего, кроме Великой Отечественной войны, не существует. И вот когда ты начинаешь понимать, что Великая Отечественная была всего лишь битвой чумы с холерой, пожара с обратным палом, одного концлагеря с другим, - мир обрушивается. Больше нечем гордиться. СССР освободил Европу от порабощения Гитлером, но вслед за тем поработил все, что смог, сам. Поэтому больше - никаких дней побед.

Однако эта картинка - всего лишь грубо раскрашенная олеография из российского учебника истории.

Все принимает иной вид, если встать за точку зрения мировой истории: Великая Отечественная была важнейшим (и крупнейшим) - но эпизодом Второй мировой войны.

Тут тоже не избавиться от шока. Например, сразу следует признать, что в течение 22 месяцев, то есть 1/3 всей Второй мировой, Германия и СССР, Гитлер и Сталин были союзниками, помогавшими друг другу - и не только в раздербанивании Польши. Однако взгляд на Отечественную войну как на часть мировой войны означает и другое: в конечном итоге именно схватка Советского Союза с гитлеровской Германии определила победу. Чью? Мира Запада, который включил в себя и послевоенную Западную Германию. В этом смысле Красная Армия действительно совершила подвиг. И, к сожалению, еще и победу Сталина, этого троюродного братца Гитлера, - и эта победа означала проигрыш советского народа.

Любой советский боец, любой работник тыла ничуть не способствовал освобождению своей страны от гнета коммунизма (он лишь препятствовал замене коммунистического гнета на национал-социалистический). При этом он прямо способствовал попаданию под коммунистический гнет стран Восточной Европы. Но: любой советский боец и любой работник тыла (включая моего деда, попавшего в плен) способствовал освобождению Западной Европы от тоталитаризма в любом его изводе. Здесь фашизм был действительно побежден.

То есть мой дед воевал не за то, чтобы, сбежав из немецких лагерей, тут же угодить в советские (а он угодил), а за то, чтобы его внуку было в конечном итоге куда уехать из фашистской России. Он, как видно теперь в перспективе, был героем не потому, что субъективно воевал за родину, но потому, что объективно воевал за свободу, за свободный мир Европы и Запада.

За что ему и всем воевавшим вечная слава.

Так что не списывание, а вписывание Дня победы в общемировой контекст, вырывание его из календаря русского фашизма, куда его с адовым победобесием вклеивает Путин, и включение в мировой календарь - вот что должно быть сегодня задачей интеллектуала.

А за это не грех (а уж 8 или 9 мая - не важно) и выпить.