С 2015 года Украина отмечает день победы во Второй мировой войне вместе со всей Европой - 8 мая. В этом году президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам и всем европейцам из разрушенной Бородянки.











Обращение президента Украины по случаю Дня памяти и примирения

Может ли стать черно-белой весна? Бывает ли вечный февраль? Обесцениваются ли золотые слова? К сожалению, Украина знает ответы на все эти вопросы. К сожалению, эти ответы - да.Каждый год 8 мая вместе со всем цивилизованным миром мы чествуем каждого, кто защищал планету от нацизма в годы Второй мировой войны. Миллионы потерянных жизней, изуродованных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу: никогда снова!Мы знали цену, которую заплатили за эту мудрость наши предки. Знали, как важно уберечь ее и передать потомкам. Но и не подозревали, что наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, что, как оказалось, является истиной далеко не для всех.В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине.24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали страшные взрывы. Мы услышали: снова!Город Бородянка – одна из многих жертв этого преступления! Позади меня – один из многих свидетелей! Не военный объект, не секретная база, а простая девятиэтажка. Может ли она представлять угрозу для РФ, для 1/8 части суши, второй армии мира, ядерного государства? Может ли быть что-то более нелепым, чем этот вопрос? Может.

250-килограммовые фугасные бомбы, которыми сверхдержава засыпала этот маленький городок. И он онемел. Он не может сегодня сказать: никогда снова! Он не может сегодня ничего сказать. Но здесь все ясно без слов.

Просто взгляните на этот дом. Когда-то здесь были стены. Когда-то на них были фото. А на фото были те, кто когда-то прошел ад войны. Полсотни мужчин, которых отправили в Германию на принудительные работы. Те, кто сгорел заживо, когда нацисты сожгли здесь более 100 хат.

250 бойцов, погибших на фронтах Второй мировой, и почти тысяча жителей Бородянки, которые боролись и победили нацизм. Чтобы никогда снова. Сражались за будущее детей, за жизнь, которая была здесь до 24 февраля.

Представьте, как в каждой из этих квартир люди ложились спать. Желают друг другу спокойной ночи. Выключают свет. Обнимают любимых. Закрывают глаза. Мечтают о чем-то. Наступает полная тишина. Они все засыпают, не зная, что не все проснутся. Они крепко спят. Им снится что-то приятное. Но через несколько часов их разбудят взрывы ракет. А кто-то не проснется больше никогда. Никогда снова.

Из этого лозунга выбросили слово "никогда". Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: "Это не мы!" Замучили со словами "не все так однозначно". Убили "Никогда снова", сказав: "Можем повторить".

Так и случилось. И уроды начали повторы. И наши города, пережившие страшную оккупацию, - настолько, что 80 лет мало, чтобы о ней забыть, - снова увидели оккупанта. И получили вторую дату оккупации в истории. А некоторые, как, например, Мариуполь, - третью. За два года оккупации нацисты убили в нем 10 тысяч мирных людей. За два месяца оккупации РФ убила 20 тысяч.

Спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину. И она снова стала черно-белой. Снова! Зло вернулось. Снова! В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатичное подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное - до деталей - воспроизведение его зверств и "алиби", которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти "учителя" и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести.

Никогда снова! Это была ода человеку разумному! Гимн цивилизованного мира! Но кто-то сфальшивил. Изуродовал "Никогда снова" нотами сомнения. Заглушил, начав свою смертельную арию зла. И это понятно всем странам, которые увидели ужасы нацизма своими глазами. А сегодня чувствуют страшное дежавю. Видят снова!

Все народы, которых клеймили "третьим сортом", рабами без права на собственное государство или вообще на существование, слышат заявления, которые превозносят одну нацию, а другие с легкостью вычеркивают. Говорят, что вас действительно не существует, вы искусственно созданы, а значит, бесправны. Все слышат язык зла. Снова!

И вместе признают болезненную правду: мы не продержались даже столетие. Нашего Never again хватило на 77 лет. Мы проворонили зло. Оно возродилось. Снова и сейчас. Аgain and now!

Это понимают все страны и народы, которые сегодня поддерживают Украину. И, несмотря на новую маску зверя, узнали его. Потому что, в отличие от некоторых, помнят, за что и против чего боролись наши предки. Не перепутали первое со вторым, не поменяли их местами, не забыли.

Не забыли поляки, на земле которых нацисты начали свой марш и сделали первый выстрел Второй мировой войны. Не забыли, как сначала зло тебя обвиняет, провоцирует, называет агрессором, а потом нападает в 4:45 и говорит, что это самозащита. И они видели, как это повторилось на нашей земле. Они помнят разрушенную нацистами Варшаву. И видят, что сделали с Мариуполем.

Не забыли британцы, как нацисты стирали с лица земли Ковентри, которое бомбили 41 раз. Как звучала "Лунная соната" от люфтваффе, когда по городу непрерывно били 11 часов. Как разрушили его исторический центр, фабрики, собор Святого Михаила. И они видели, как ракетами били по Харькову. Как изуродовали его исторический центр, заводы и Свято-Успенский собор. Они помнят, как Лондон бомбили 57 ночей подряд. Как "Фау" падали на Белфаст, Портсмут, Ливерпуль. И видят, как прилетают крылатые ракеты в Николаев, Краматорск, Чернигов. Помнят, как били по Бирмингему. И видят, как достается его городу-побратиму Запорожью.

Это помнят нидерландцы. Как Роттердам стал первым городом, претерпевшим тотальное уничтожение, когда нацисты сбросили на него 97 тонн бомб.

Это помнят французы. Помнят Орадур-сюр-Глан, где эсэсовцы сожгли заживо полтысячи женщин и детей. Массовые повешения в Тюле, резню в поселке Аск. Многотысячная акция сопротивления в оккупированном Лилле. Они видели, что сделали в Буче, Ирпене, Бородянке, Волновахе, Тростянце. Они видят, как оккупировали Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие города, где люди не сдаются. И выходят на многотысячные мирные акции, которые не под силу оккупанту, и все, что они могут, - только стрелять по мирным людям.

Это не забыли чехи. Как менее чем за сутки нацисты уничтожили Лидице, оставив от поселка сплошное пепелище. Они видели, как уничтожили Попасную. От нее не осталось даже пепла. Не забыли греки, которые пережили массовые убийства и расстрелы по всей территории, блокаду и большой голод.

Об этом помнят американцы, сражавшиеся со злом на два фронта. Прошедшие Перл-Харбор и Дюнкерк вместе с союзниками. И все мы вместе проходим новые, не менее сложные битвы.

Это помнят все, кто пережил Холокост, как сильно один народ может ненавидеть другой.

Это не забыли литовцы, латвийцы, эстонцы, датчане, грузины, армяне, бельгийцы, норвежцы и многие другие - все, кто пострадал от нацизма на своей земле, и все, кто победил его в составе антигитлеровской коалиции.

К сожалению, есть те, кто, пережив все эти преступления, потеряв миллионы людей, боровшихся за победу и одержавших ее, сегодня осквернил память о них и их подвиге.

Тот, кто позволил обстреливать со своей земли города Украины, которые рядом с нашими предками освобождали и его предки.

Тот, кто плюнул в лицо своему "Бессмертному полку", поставив рядом с ним палачей из Бучи.

И бросил вызов всему человечеству. Но забыл о главном: любое зло всегда заканчивается одинаково - оно заканчивается.

Дорогие украинцы!

Сегодня, в День памяти и примирения, мы склоняемся перед всеми, кто защищал родную землю и мир от нацизма. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции.

Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбардировки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, Хатынь, плен, принудительные работы. Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия, из книг, а не из собственного опыта. Но случилось иначе. Это несправедливо перед ними всеми. Но правда победит. И мы все преодолеем!

И доказательством тому является "Вервольф". Это бывшая ставка и бункер Гитлера возле Винницы. И все, что от нее осталось, - несколько камней. Руины. Развалины того, кто считал себя великим и непобедимым. Это указатель для всех нас и будущих поколений. То, за что сражались наши предки. И доказали: никакое зло не избежит ответственности. Не сможет укрыться в бункере. От него не остается камня на камне. Поэтому мы все преодолеем. И мы это точно знаем, потому что наши военные и все наши люди - потомки тех, кто преодолел нацизм. Поэтому победят снова.

И снова будет мир. Наконец-то снова!

Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля, продолжается 8 мая, но точно закончится, и ее растопит украинское солнце! И мы встретим наш рассвет всей страной. И родные и любимые, друзья и близкие снова будут рядом! Наконец-то снова! И над временно оккупированными городами и селами снова будет развеваться наш флаг. Наконец-то снова! И мы соберемся вместе. И будет мир! Наконец-то снова! И больше никаких черно-белых снов, а только сине-желтая мечта. Наконец-то снова! За это боролись наши предки.

Вечное уважение всем, кто противостоял нацизму!

Вечная память всем погибшим во Второй мировой войне!